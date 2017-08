Dom pochodzi z 1940 roku, ma pięć sypialni, cztery łazienki, garaż na dwa samochody, salon z kominkiem i osobną jadalnię. Znajduje się w szykownej okolicy znanej jako Jamaica Estates. Jego adres, 85-15 Wareham Place, figuruje w akcie urodzenia Donalda Trumpa.

Teraz dom jest dostępny w internetowym serwisie wynajmu AirBnb. Jak zapewnia właściciel, sypialnie mogą pomieścić do 20 osób. Dla tych, którzy chcą być na bieżąco z tweetami prezydenta, zainstalowano bezprzewodowy internet. Jest też telewizja kablowa, dzięki której można oglądać wystąpienia Trumpa, a w salonie - jego wycięta z kartonu sylwetka naturalnej wielkości. Na wyposażeniu jest też bestseller Trumpa "The Art of the Deal, czyli sztuka robienia interesów".

To doskonałe miejsce do spędzenia wakacji w Nowym Jorku - napisano w ogłoszeniu.

Inwestor z branży nieruchomości Michael Davis powiedział, że dom udostępniono na AirBnb, "by podzielić się nim z całym światem". Zapewnił, że zainteresowanie jest duże, a pierwsi goście są spodziewani w weekend.

Przed wyborami prezydenckimi, które wygrał Trump, dom był początkowo wystawiony na sprzedaż za 1,65 mln dol.; potem cenę obniżono do 1,2 mln. Ostatecznie sprzedano go w styczniu br. za 2,14 mln dolarów.