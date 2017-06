Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

W sprzedaży mamy ostatni penthouse w inwestycji TRIO przy ulicy Stawki w Warszawie. To 150 metrowy apartament, który znajduje się na ostatnim, 17. piętrze w budynku o ciekawej, modernistycznej bryle i zapewnia widok na panoramę Warszawy: dachy Starówki i Stadion Narodowy. Apartament ma ponad 3 metry wysokości i duże, sięgające 40 cm nad podłogą, drewniane okna. Loggia jest przeszklona z ruchomymi elementami szklanymi i posadzką z drewna egzotycznego.

Klatka schodowa prowadząca do lokalu jest wyłożona białym marmurem, drewnem egzotycznym oraz tapetami i wykładzinami dywanowymi. Hall wejściowy ma wysokość trzech kondygnacji, co sprawie niezwykłe, monumentalne wrażenie. Apartament kosztuje 12 tys. zł brutto za metr. Został przeceniony z uwagi na wielkość i ze względu na chęć zakończenia sprzedaży w tym projekcie. Cena obejmuje standard deweloperski i uwzględnia możliwość montażu klimatyzacji.

Wioletta Kleniewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w Polnord SA

Jedne z bardziej innowacyjnych rozwiązań oferujemy w apartamentach w Rezydencji Brzozowy Zakątek w Warszawie, w których wykorzystana została technologia smart home. Inteligentne rozwiązania zapewniają liczne udogodnienia, jak kontrola dostępu do mieszkania, sterowanie oświetleniem i temperaturą w każdym pomieszczeniu.

Na uwagę zasługują również mieszkania w warszawskiej inwestycji Stacja Kazimierz, gdzie mieszkańcy będą mieli niepowtarzalny widok na dziedziniec z podświetlonym deptakiem i drzewami wiśniowymi.

Lokale znajdujące się na ostatnim piętrze w inwestycji Fotoplastykon w Gdańsku dysponować będą tarasami z widokiem na zbiornik retencyjny Świętokrzyska II, największy tego typu akwen w Gdańsku.

W projekcie Brama Sopocka w Gdyni mieszkania znajdujące się na najwyższych piętrach mają około 30 metrowe tarasy. Ceny w tej inwestycji zaczynają się od 6150 zł za mkw.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA

Mieszkańcy apartamentów Olimpia Port Waterfront we Wrocławiu mają do wyłącznej dyspozycji taras widokowy na dachu, skąd rozpościera się widok na panoramę Sępolna i Odrę. Architekci zadbali również o duże przeszklenia i rozległe balkony. Mieszkania są zaprojektowane w taki sposób, aby można było podziwiać rzekę z wygodnego miejsca we własnym apartamencie. W przypadku dużych lokali standardem jest druga łazienka. Ceny apartamentów nad samą rzeką kształtują się od 7000 do 8500 zł za mkw.



Najbardziej prestiżowe apartamenty River Point o metrażach sięgających 180 mkw. oferują wysoką przestrzeń, co pozostawia ogromną swobodę aranżacji. W tych, które mieszczą się na ostatnich piętrach zaprojektowane zostały przeszklone ściany, pozwalające cieszyć się panoramą Wrocławia przez cały czas oraz dwa przestronne tarasy, większy otaczający przestrzeń dzienną, a drugi dedykowany głównej sypialni.

Mieszkania w kompleksie apartamentowym na Kępie Mieszczańskiej oferują wyjątkowe widoki na panoramę Starego Miasta i rzekę. Właściciele nieruchomości mają tu do dyspozycji własny fitness, pomieszczenie klubowe i taras widokowy na dachu jednego z budynków. Ceny apartamentów w River Point wahają się od 7000 do 11500 zł za mkw.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Dla najbardziej wymagających klientów zaprojektowaliśmy apartamenty Sowiniec w Krakowie. W inwestycji są dostępne przestrzenne mieszkania z pięknymi ogrodami japońskimi, obszernymi przeszkleniami i widokiem na wzgórze Decjusza. W ofercie znajdują się również mniejsze mieszkania z 70 metrowymi tarasami oraz lokale ze szklanymi połaciami dachu. Ceny apartamentów zaczynają się od 540 tys. zł brutto.

Klientom, którzy preferują centralne obszary miasta polecamy inwestycję Krygowskiego na krakowskim Podgórzu, w której mamy do zaoferowania mieszkania z dużymi tarasami z panoramą na Tatry. Mieszkanie o metrażu 58 mkw. z tarasem o powierzchni 67 mkw. kosztuje w tym projekcie 435 tys. zł.

Klienci poszukujący domu z dala od miejskiego zgiełku mogą wybrać Osadę Czorsztyn, gdzie nowoczesna elegancja przeplata się z tradycją góralską, a z okien rozpościera się widok na Jezioro Czorsztyńskie i zamek w Niedzicy.

Yael Rothschild, prokurent MillYon Gdańsk

Poza mieszkaniami z segmentu popularnego oferujemy również wyjątkowe apartamenty. Aura Sky, jeden z najwyższych budynku mieszkalnych w Polsce, ma w ofercie apartamenty z panoramicznymi oknami i absolutnie wyjątkowym widokiem oraz apartamenty dwupoziomowe. Projekt Aura Gdańsk, zlokalizowany tuż przy gdańskiej Starówce to perełka pod względem architektury.

W warszawskim projekcie Aura Garden część mieszkań usytuowanych na parterze ma spore ogródki. Niska zabudowa i fantastyczna cisza wokół sprawiają, że to naprawdę miłe miejsce do zamieszkania. Na ostatnich kondygnacjach znajdują się mieszkania ze skosami o ponadnormatywnej wysokości 3,05 metra, przeznaczone do własnej aranżacji.

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp SA

Koncentrujemy się na zaspokojeniu potrzeb rynku w segmencie popularnym. Naszym celem jest dostarczanie lokali, które w standardzie oferują ponadprzeciętne i atrakcyjne rozwiązania.

Dlatego w standardzie deweloperskim oferujemy m.in.: wyposażenie mieszkania we wszystkie, niezbędne instalacje, murowane ścianki działowe malowane na biało, wejściowe drzwi antywłamaniowe klasy C, rolety na parterze, w pełni wykończony balkon, czy taras. Szczególną uwagę przywiązujemy również do wykończenia części wspólnych.

Na etapie projektowania dbamy, aby każde mieszkanie zapewniało możliwie najlepszą funkcjonalność z wyraźnym podziałem na strefę dzienną i nocną.

Do mieszkań usytuowanych na parterze z reguły przynależą przestronne ogródki, a tam gdzie jest to możliwie projektujemy tarasy oraz antresole.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

W odpowiedzi na oczekiwaniom klientów tam gdzie to możliwe projektujemy mieszkania, do których przynależą duże balkony lub tarasy. Tego typu mieszkania znajdą się w naszej, najnowszej inwestycji na warszawskich Bielanach przy ulicy Przy Agorze 9. Apartamenty o największych powierzchniach będą miały ciekawy układ aranżacyjny i wygodne tarasy. Kolejnym projektem, w którym pojawią się ekskluzywne apartamenty z wieloma udogodnieniami, będzie inwestycja zlokalizowana w centralnym rejonie Warszawy przy ulicy Okopowej 59.

Ewelina Krosta, reprezentująca WAN SA

Ekskluzywne mieszkania oferujemy w krakowskiej inwestycji Apartamenty Wielicka. Klienci znajdą w tym projekcie apartamenty z wygodnymi tarasami i pięknym widokiem na zabytkowy park. Najtańszy, dwupokojowy apartament dostępny w ofercie kosztuje 379 tys. zł.

Marcin Liberski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates

W warszawskiej inwestycji Apartamenty Krasińskiego mieliśmy w ofercie jedno mieszkanie na najwyższej kondygnacji z tarasem o powierzchni 90 mkw. Nieruchomość szybko znalazła nabywcę właśnie ze względu na bardzo atrakcyjną powierzchnię przynależną. Taras jest podzielony na dwie strefy i częściowo pokryty trawą, a częściowo płytami tarasowymi. Ponadto wszystkie mieszkania usytuowane na ostatnich kondygnacjach zaopatrzone zostały w dodatkowe instalacje przygotowane do zamontowania urządzeń klimatyzacyjnych.

Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska

W warszawskim projekcie Apartamenty Marymont, charakteryzującym się nietuzinkową architekturą, standardowo we wszystkich mieszkaniach oferujemy m.in. inteligentny system zarządzania mieszkaniem. W ofercie tej inwestycji znajdują się także przestronne apartamenty typu penthouse z dostępem do obszernych zielonych tarasów na dachu budynku. Ceny takich lokali to liczby siedmiocyfrowe, ale ostateczna wycena zależy od indywidualnych uzgodnień z klientem.

Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment

W sprzedaży mamy obecnie wyłącznie standardowe mieszkania bez specjalnych udogodnień, ciekawostek, nietypowych metraży, czy ogromnych tarasów. Strukturę oferty dostosowaliśmy do potrzeb klientów.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu oraz dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding SA

Na ostatnich piętrach obiektu Hanza Tower zaprojektowane zostały penthouse’y o powierzchni nawet do 215 mkw., w których z wysokich na 3 metry okien, rozciągać się będą przepiękne widoki na panoramę Szczecina.

W osiedlu Bliska Wola na najwyższych piętrach w budynkach oferujemy apartamenty o ponadstandardowej wysokości pomieszczeń i metrażu od około 100 mkw. do 180 mkw. Mieszkania mają rozległe tarasy i panoramiczne okna, które zapewniają nie tylko odpowiednie nasłonecznienie, ale przede wszystkim piękny widok.