- Obecnie zdecydowanie większą grupę nabywców mieszkań stanowią osoby, które decydują się na zakup mieszkania z rynku pierwotnego – mówi Agnieszka Stachura, dyrektor jednego z oddziałów agencji nieruchomości POWER INVEST.

Dlaczego tak jest? I jakie czynniki decydują o tym, że stojąc przed wyborem nowe czy używane decydujemy się na tę pierwszą opcję?

Chcę być pierwszy

Jednym z największych atutów mieszkań z rynku pierwotnego jest po prostu fakt, że kupujący staje się jego pierwszym właścicielem. Ta kwestia, która jak się okazuje, dla wielu osób jest czynnikiem decydującym w podejmowaniu decyzji zakupowej. Fakt, że jest się pierwszym właścicielem nieruchomości oznacza dla części kupujących swojego rodzaju prestiż. Na tym jednak nie koniec. Zakup mieszkania z rynku pierwotnego wiąże się również z konkretnymi korzyściami materialnymi, a na tym zależy również każdemu kupującemu. Przede wszystkim daje pewność, że wymarzone mieszkanie ma uregulowaną sytuację formalno-prawną za sprawą Ustawy Deweloperskiej (Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), która weszła w życie w kwietniu 2012 r. Ustawa ta ma na celu ochronę praw nabywców mieszkań od deweloperów, wprowadza obowiązek sporządzania umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Dodatkowo zgodnie z nią, koszty sporządzania umowy, sądowe i odpisów są dzielone między nabywcę i dewelopera.

Zakup mieszkania z rynku pierwotnego niesie ze sobą niższe koszty transakcyjne: nabywca lokalu z rynku pierwotnego jest zwolniony z podatku 2 proc. od czynności cywilnoprawnych, gdyż cena, jaką płacimy deweloperowi zawiera już w sobie podatek VAT.

Urządzam, jak chcę

Mieszkanie z rynku pierwotnego daje nam całkowitą możliwość zdecydowania nie tylko o tym, w jaki sposób urządzimy wnętrza. Taka swoboda decydowania o tym, w jakim mieszkaniu spędzimy najbliższe lata jest naprawdę kusząca.

A co jeśli należymy do grupy osób, które nie lubią wykończania mieszkania i wszelkich prac z tym procesem związanym? Doskonałą propozycją dla takiej grupy będą gotowe pakiety wykończeniowe. Dzięki nim możemy sami zdecydować o tym, jak będzie urządzone nasze mieszkanie, jakie materiały zostaną wykorzystane przez ekipę remontową i dostosować wszystko do naszych możliwości finansowych.

Nowe mieszkanie w nowoczesnym budynku

Naturalnym jest, że współczesne budownictwo mieszkaniowe różni się od tego przed lat, wykorzystuje lepsze technologie, przyjazne środowisku materiały i w sposób szczególny ukierunkowane jest na komfort życia przyszłych mieszkańców. Kupując mieszkanie z rynku pierwotnego możemy być spokojni o to, że gruntownego remontu nie będzie wymagał sam budynek, ale także jego części wspólne. We wznoszonych współcześnie inwestycjach mieszkaniowych standardem są parkingi podziemne, urządzone z dbałością o szczegóły części rekreacyjne, nowoczesne windy. Większy nacisk kładziony jest także na estetykę i funkcjonalność samego obiektu. Takich udogodnień w wielu starszych blokach czy osiedlach próżno szukać.

Chcę mieć duży wybór

Kolejnym czynnikiem, który stawia planujących zakup nieruchomości z rynku pierwotnego w lepszej sytuacji, jest bogatsza oferta tego typu lokali. Liczba nowych mieszkań w sprzedaży jest w większości dużych polskich miast zdecydowanie wyższa od liczby mieszkań z rynku wtórnego. To z jednej strony daje osobom kupującym większy wybór, a z drugiej sprawia, że łatwiej mogą znaleźć lokal, który odpowiadać będzie ich preferencjom, a także możliwościom finansowym. Duża konkurencja to także większe możliwości negocjacji ceny.

Większy wybór mieszkań to także dobra informacja dla osób zainteresowanych zakupem mieszkania w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych", który będzie obowiązywał do 2018 r. Dzięki temu mieszkanie spełniające kryteria programu łatwiej znaleźć w ofercie nowych mieszkań.

Za kilka lat chcę sprzedać

Kupując pierwsze mieszkanie często ograniczeni jesteśmy możliwościami finansowymi. Dodatkowo kierujemy się naszymi aktualnymi potrzebami. To, że dzisiaj nas nie stać na duże mieszkanie, czy po prostu takiego nie potrzebujemy, nie oznacza jednak, że za kilka lat również tak będzie. W chwili, gdy zwiększą się nasze możliwości finansowe, albo potrzeby mieszkaniowe, będziemy chcieli zmienić swoje mieszkanie na inne. To naturalne zjawisko. Dlatego kupując dzisiaj mieszkanie, musimy zadać sobie również pytanie, czy za kilka lat będzie ono atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Do takiej grupy należą na pewno nowe mieszkania, w obiektach budowanych z użyciem najnowszych technologii.