Urządzając ogród oraz taras warto zadbać o wygodne meble wykonane z trwałego materiału, dzięki któremu posłużą nam przez kilka sezonów.

Materiał

Przy wyborze mebli ogrodowych należy brać pod uwagę przede wszystkim materiał, z którego są wykonane. To właśnie on wpływa na ich solidność, wytrzymałość i wygodę użytkowania. W rankingu przygotowanym przez serwis Okazje.info, aż trzynaście pozycji zajmują meble wypoczynkowe wykonane z technorattanu. To lekki i łatwy do czyszczenia materiał. W porównaniu do klasycznego rattanu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, odpornością na wilgoć, promieniowanie UV oraz niskie temperatury. Technorattan szczególnie polecany jest osobom, które poza sezonem nie mają gdzie przechowywać mebli i pozostawiają je na zewnątrz.

Pozostałe siedem pozycji w rankingu Okazje.info zajęły zestawy metalowych stołów z krzesłami wykonane z aluminium, stali oraz żeliwa. To bardzo trwałe i stabilne materiały, lecz decydując się na nie trzeba mieć na uwadze konieczność dokupienia poduszek, ponieważ siedzenie na metalowej konstrukcji nie jest wygodne. Na rynku dostępne są również zestawy ogrodowe wykonane z naturalnego drewna, które wymagają jednak odpowiedniej i regularnej konserwacji. Z mody na dobre wyszły natomiast plastikowe meble, które jeszcze kilka lat temu były jednymi z najpopularniejszych.

Wielkość

Kanapa to wygodne rozwiązanie, które pozwala na komfortowy relaks na świeżym powietrzu. Możemy dołączyć do niej fotele, dzięki którym stworzymy idealną przestrzeń do wypoczynku dla całej rodziny. Jeżeli chodzi o tego rodzaju komplety, użytkownicy Okazje.info najczęściej poszukiwali niewielkich zestawów z miejscem dla czterech osób.

Latem wiele czasu na świeżym powietrzu spędzamy także spożywając posiłki, np. organizując grilla ze znajomymi. Podczas takich okazji bardzo dobrze sprawdzi się duży stół z krzesłami, który bez problemu pomieści domowników i wszystkich gości. Potwierdza to ranking, według którego największą popularnością cieszą się spore, bo sześcioosobowe zestawy jadalniane.

Cena

Meble ogrodowe to duża inwestycja – na najtańszy komplet w rankingu musimy wydać 499 zł. Cena dwunastu z dwudziestu zestawów nie przekracza z kolei 1 tys. zł, a koszt siedmiu kompletów mieści się w przedziale 1-2 tys. zł. Tylko jeden zestaw w rankingu kosztuje więcej niż 2 tys. zł.