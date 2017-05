Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp SA

Cena metra kwadratowego mieszkania zależy od kilku czynników, w tym jego powierzchni. Z reguły, im mniejszy lokal, bardziej kompaktowy, tym cena za metr kwadratowy wyższa. Różnice w cenie za mkw. pomiędzy małą dwóją czy trójką, a większym lokalem o takiej samej liczbie pomieszczeń zależą od inwestycji i mogą się wahać średnio od 5 proc. do nawet 14 proc. Wyższa cena za mkw. nie oznacza, że mniejsze mieszkanie jest droższe, wręcz przeciwnie. Mniejszy metraż to niższa cena całkowita, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjności funkcjonalnej poszczególnych pomieszczeń. Często takie lokale zyskują na optymalnym wykorzystaniu metrażu i przestrzeni np. mniejszym korytarzu.

Wioletta Kleniewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w Polnord SA

Duże mieszkania mają z reguły zauważalnie niższą cenę za mkw. niż mniejsze lokale. Zdarzają się jednak wyjątki od tej zasady, gdy mieszkanie jest szczególnie atrakcyjnie usytuowane, czy ma taras na dachu lub duży ogródek. We wszystkich przypadkach ceny zmieniają się proporcjonalnie i są dostosowane do warunków rynkowych.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Metr kwadratowy w mieszkaniach dwu i trzypokojowych jest droższy o około 10 proc., jeśli porównamy ze sobą najmniejsze i największe lokale pod względem powierzchni.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA

Cena mkw. małych mieszkań jest nieco wyższa od ceny mieszkań o podobnym układzie w większym metrażu w ramach tej samej inwestycji. Wynika to z faktu, że koszty doprowadzenia instalacji są względnie stałe. Nie są to jednak znaczące różnice. Metraż jest jednym z wielu elementów wpływających na cenę mieszkania. O wartości rynkowej lokalu decyduje również położenie względem stron świata, układ i widok z okien.

Marcin Liberski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates

W ofercie inwestycji Apartamenty Krasińskiego II w Warszawie znajdują się m.in. lokale dwupokojowe od 33 do 50 mkw. oraz trzypokojowe od 48 do 70 mkw. Cena mkw. w mieszkaniach o tej samej liczbie pokoi może różnić się od 2 do 5 proc.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu oraz dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding SA

Wpływ na cenę mieszkań ma przede wszystkim lokalizacja. Znaczenie ma również powierzchnia, liczba pomieszczeń, ich rozkład, a także wielkość balkonu, czy widok z okna. Statystycznie w tej samej lokalizacji najwyższe ceny za mkw. mają lokale, które cieszą się największym zainteresowaniem kupujących. Najczęściej są to mieszkania o niewielkim metrażu. Jednak to spore uproszczenie, ponieważ projektowane na ostatnich piętrach duże lokale z tarasami i atrakcyjnym widokiem na centrum lub zieleń mają często nawet wyższą cenę niż popularne mieszkania dwupokojowe.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Mieszkania tzw. kompaktowe zawsze były droższe za mkw. od mieszkań o tej samej liczbie pokoi, ale większym metrażu. To jednak tylko jeden z parametrów wpływających na cenę ofertową. Mamy w sprzedaży lokale dwu i trzypokojowe o większej powierzchni, które są wyjątkowo atrakcyjne ze względu na położenie, widok, czy sam układ i wówczas ich cena jest porównywalna z ceną mniejszych mieszkań.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Z reguły metr kwadratowy najmniejszych mieszkań dwu i trzypokojowych w naszych inwestycjach jest droższy niż w lokalach z analogiczną liczbą pokoi o większych powierzchniach. Konkretne różnice zależą jednak od wielu czynników m.in. rozkładu mieszkań, stron świata, wielkości balkonu, itp.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży w Lokum Deweloper

Wartość mieszkania to nie tylko jego metraż, ale również kondygnacja, na której jest ono położone, wielkość balkonu, ogródka czy ergonomia przestrzeni. Koszt nieruchomości uzależniony jest także od usytuowania mieszkania względem stron świata. Jakość i standard wykonania oraz zagospodarowanie części wspólnych również mają wpływ na ceny nieruchomości.

Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska

Jeśli chodzi o ceny poszczególnych lokali w naszych inwestycjach, do wyceny podchodzimy znacznie bardziej kompleksowo i wielkość lokalu wcale nie jest tu czynnikiem najważniejszym. Wyceniając mieszkanie bierzemy pod uwagę bardzo wiele zmiennych wpływających na atrakcyjność danego lokalu i nie raz zdarzało się, że po przeliczeniu na wartość pojedynczego metra kwadratowego największe mieszkanie w danej inwestycji należało również do najdroższych.

Teresa Witkowska, dyrektor sprzedaży Red Real Estate Development

Metr kwadratowy w mniejszych mieszkaniach zawsze jest droższy niż w większych. Na cenę składową lokalu wpływa nie tylko ilość pokoi, ale również ciąg komunikacyjny, czyli tzw. holl. Poza tym, w mieszkaniach o większych metrażach bywają również dwie łazienki. Trudno jest podać różnicę w cenie za 1 mkw., ponieważ poza wielkością w metrażu dochodzi także usytuowanie mieszkania w budynku. Cena uzależniona jest od piętra, na którym znajduje się lokal.

Ewelina Krosta, reprezentująca WAN SA

Każde mieszkanie w naszych inwestycjach jest indywidualnie wyceniane. Na cenę składają się m.in. usytuowanie, rozkład, nasłonecznienie, widok na zieleń. Metraż również wpływa na koszt, ale dotyczy to raczej dużo większych mieszkań. Tańsze będzie trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 90 mkw. od mieszkania trzypokojowego o powierzchni 50 mkw.

Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment

Wielkość mieszkania ma wpływ na cenę. Mieszkania o mniejszych metrażach są szacunkowo droższe o około 5 proc. od większych lokali.