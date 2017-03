Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp SA

Nie zamykamy się na negocjacje cenowe z klientem, to normalna praktyka w naszej branży. Należy jednak zaznaczyć, że finalna cena mieszkania uzależniona jest od kilku czynników, a mianowicie: typu lokalu, jego układu, piętra, stopnia zaawansowania prac budowlanych oraz tego, jak wygląda harmonogram wpłat i czy klient oprócz mieszkania kupuje np. miejsce postojowe i komórkę lokatorską.

Obecnie trudno jednak mówić o dużych rabatach. Ceny na rynku są ustabilizowały się i kształtują się na tym samym poziomie od ponad dwóch lat. Podczas gdy w ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosły ceny gruntów i koszty budowy. Cyklicznie staramy się jednak wprowadzać promocje. Istnieje wtedy możliwość zakupu wybranych mieszkań po obniżonej cenie, klienci mogą też skorzystać z harmonogramu 20/80.

Wioletta Kleniewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w Polnord SA

Dbamy o to by ceny były atrakcyjne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i inwestorów. Wymarzonych okazji dostarczamy m.in. podczas targów oraz dni otwartych w postaci promocji cenowej przy zakupie mieszkań w inwestycjach na wczesnym etapie budowy i w przypadku kupna większych lokali. Ceny w osiedlu Brzozowy Zakątek w warszawskim Wilanowie zaczynają się od 6550 zł za mkw. Klienci zainteresowani zamieszkaniem w Stacji Kazimierz w dzielnicy Wola mają jeszcze szansę skorzystać z rabatu do 35 tys. zł lub opcji wykończenia mieszkania w cenie. Promocje wprowadziliśmy również w inwestycji Brama Sopocka w Gdyni, gdzie apartament można nabyć w cenie od 5825 zł za mkw.

Yael Rothschild, prokurent Mill-Yon Gdańsk

Na mieszkania, które są objęte promocją nie udzielamy upustów. W pozostałych przypadkach dopuszczamy negocjacje cen. Rabaty najczęściej uzależnione są od wysokości wkładu własnego, a także czasu, w jakim klient jest w stanie podpisać umowę i zobowiązać się do uregulowania pozostałej części kwoty.

W Aura Park Wilanów w Warszawie udzielamy dość nietypowego rabatu. Na dodatkowy upust można liczyć przy zakupie mieszkania bez miejsca postojowego, ponieważ popyt na garaże jest w Wilanowie olbrzymi.

Okresowo proponujemy też bonusy. W warszawskiej inwestycji Aura Sky można obecnie kupić dwu i trzypokojowe mieszkania na 17. piętrze, zapewniające wspaniały widok na panoramę miasta w cenie bez podatku VAT. W przypadku dużych trzy i czteropokojowych mieszkań oferujemy również drugie miejsce postojowe gratis.

Na okazyjne zakupy mogą także liczyć osoby zainteresowane apartamentami na gdańskiej Wyspie Spichrzów. Do czasu uzyskania pozwolenia na budowę trzeciego, ostatniego etapu inwestycji Aura Gdańsk udzielamy gwarancji utrzymania obecnej ceny klientom, którzy podpiszą umowę rezerwacyjną. Pozwolenie spodziewamy się uzyskać jeszcze w tym kwartale. Popyt na mieszkania w tym projekcie jest bardzo duży. Podwyżka cen w inwestycji planowana jest w kwietniu br.

Michał Sapota, prezes zarządu Murapol SA

Program 5 tys. zł za polecenie mieszkania z oferty Murapolu to nasza stała promocja, która polega na nagradzaniu rekomendujących naszą ofertę osobom zainteresowanym zakupem mieszkania.

Specjalne warunki przygotowaliśmy dla klientów kupujących lokale w celach inwestycyjnych, którym proponujemy preferencyjne terminy płatności. W systemie rozliczeń 10/90 inwestor uiszcza 10 proc. wartości transakcji po podpisaniu umowy deweloperskiej, a pozostałe 90 proc. przed odbiorem mieszkania. Taki harmonogram płatności wyklucza otrzymanie rabatu.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA

Przy zakupie mieszkania klienci mogą skorzystać obecnie z kilku promocji, jak np. AGD w prezencie, rabat do 20 tys. zł, wykończenie łazienki w cenie mieszkania, czy z programu Spłacamy Twoje Raty. Przygotowujemy również rozbudowany program Klubu Klienta "Zadomowieni", który obejmie ofertę zniżkową na urządzanie wnętrz, zakup mebli, akcesoriów, aż po możliwości spędzania czasu wolnego w okolicy osiedla. Jesteśmy w trakcie negocjacji z partnerami, chcącymi wziąć udział w programie. Spodziewamy się pozytywnego odzewu ze strony klientów, którym ułatwi to proces urządzania się w nowym mieszkaniu.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Zawsze jesteśmy elastyczni w rozmowach z klientami. Na ogół największe rabaty dotyczą ostatnich lokali, ale często takie mieszkania mają już wyjściowo obniżone ceny i rabaty są niewielkie. Jeżeli rozpoczynamy sprzedaż mieszkań w nowym projekcie lub kolejnym etapie inwestycji w obecnej sytuacji rynkowej zainteresowanie zakupem jest tak duże, że nie ma potrzeby organizowania specjalnych promocji.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Klienci mogą liczyć na bonusy przy zakupie mieszkań z naszej oferty, które aktualnie obejmują miejsca postojowe i komórki w inwestycji Monte Verdi w warszawskiej dzielnicy Włochy. W tym projekcie istnieje także możliwość zakupu mieszkania w ramach programu MdM. Rabatów na miejsca postojowe przy zakupie mieszkania łącznie z garażem udzielamy również w inwestycji Na Sokratesa na Bielanach i Krasińskiego 58 na Żoliborzu w Warszawie.

Teresa Witkowska, dyrektor sprzedaży Red Real Estate Development

Nasi klienci korzystają z atrakcyjnych ofert na każdy etapie sprzedaży. W ostatnim etapie Nowej Papierni we Wrocławiu w cenie jest wykończenie lokalu oraz pomoc stylisty wnętrz. W warszawskim osiedlu Alpha Park proponujemy lokale w programie Mieszkanie dla młodych w cenie od 5990 zł za mkw. Z kolei w Poznaniu ruszyliśmy z przedsprzedażą trzeciego etapu osiedla Red Park. Z tej okazji klienci mogą liczyć na promocyjne ceny mieszkań od 5500 zł za mkw. oraz rabat na zakup miejsca postojowego w garażu podziemnym.

Oferujemy także klientom czasowe promocje specjalne. Aktualnie w naszej warszawskiej inwestycji proponujemy 58 metrowe mieszkanie w programie Mieszkanie dla młodych z garażem za 1 zł. We wszystkich projektach proponujemy dogodny system płatności, który angażuje środki klientów w minimalnym stopniu. Aktualnie nasi warszawscy i wrocławscy klienci mogą skorzystać z systemu płatności 20/80, który zakłada wpłatę 20 proc. wartości nieruchomości przy podpisaniu umowy deweloperskiej i 80 proc. przed odbiorem kluczy. W przypadku osiedla Red Park w Poznaniu proponujemy płatność w systemie 15/85. Kwota, którą należy wpłacić przy podpisaniu umowy deweloperskiej wzrasta wraz z zaawansowaniem prac budowlanych i zbliżającym się terminem przekazania kluczy.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Nasi klienci mogą liczyć na najniższe ceny mieszkań w danej dzielnicy miasta, dlatego nie przewidujemy dodatkowych rabatów przy zakupie nieruchomości. Klienci mogą spodziewać się jednak atrakcyjnych bonusów - niespodzianek.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu oraz dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding SA

Zawsze po wprowadzeniu nowej inwestycji na rynek, w okresie przedsprzedaży oferujemy klientom promocyjne ceny. W ofercie specjalnej w Zielonej Dolinie w Warszawie dostępnych jest jeszcze kilka dwupokojowych mieszkań, które oferujemy z rabatem do 3 proc., a w projekcie Bernadowo Parku w Gdyni można kupić mieszkanie z rabatem 6 proc.

Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska

W naszych projektach ceny mieszkań pozostają na stabilnym poziomie. Zgodnie z przyjętą strategią nie stosujemy dużych akcji promocyjnych obniżających ceny w trakcie budowy.

Lidia Fedorczuk, manager sprzedaży w Atlas Estates

Specjalne oferty mieszkań w warszawskiej inwestycji Apartamenty Krasińskiego II przedstawiamy klientom podczas organizowanych dni otwartych, a także targów branżowych. Nabywcy mogą także liczyć na rabaty przy zakupie mieszkań, które nie zostały objęte promocją.

Katarzyna Pietrzak, Senior Marketing Manager w Nexity Polska

Podczas dni otwartych w naszych inwestycjach udostępniamy najbardziej korzystną ofertę cenową. Budujemy funkcjonalne mieszkania, zapewniając klientom możliwość aranżacji wnętrz w ramach programu "Studio Nexity". W czwartym etapie osiedla SkyLife oferujemy SmartHome, tj. inteligentny system sterowania domem przez telefon. Formą bonusu są też udogodnienia dla mieszkańców powstających osiedli, np. strefa fitness i boisko do gry w boule w inwestycji SkyLife, czy rowerownia i specjalne miejsce do naprawy rowerów w MyBemowo.

Monika Zabłocka, reprezentująca Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

Ceny mieszkań we wszystkich, naszych inwestycjach podlegają negocjacji. Wysokość upustu ustalana jest indywidualnie.

Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment

Nasze ceny są bardzo przyjazne dla klientów i na tyle wyróżniają się na tle konkurencji, że nie stosujemy żadnych rabatów, czy bonusów. Dowodem na konkurencyjność naszych cen może być sprzedaż od 50 do 85 proc. mieszkań przed rozpoczęciem budowy.