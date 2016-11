Zasada jest jedna i podstawowa: materac powinien zapewniać stabilne podparcie – to ważnie nie tylko jeśli chodzi o wypoczynek, ale także zdrowy kręgosłup. Stabilne podparcie to takie, kiedy kręgosłup w pozycji na wznak powinien przyjmować kształt litery "S", z kolei w pozycji na boku – linii prostej.

Przy jego wyborze, warto kierować się takimi danymi, jak np. waga, wiek, wzrost i ogólny stan zdrowia. Tyle teoria, a co oznacza w praktyce?

CYFRY i SYMBOLE

Warto, żeby materac był o 20 cm dłuższy od osób, które będą na nim spały i wyższy niż 20 cm – nie odkształci się wówczas tak szybko i będzie wygodniejszy. W sklepach można też spotkać takie o grubości 10 cm; to tzw. topmaterace, które kładzie się na materacu głównym.

Powszechnie stosuje się też do ich opisu oznaczenia: h2,h3 i h4. Co oznaczają? To określenie ich twardości, przy czym h2 przeznaczony będzie dla osób, które ważą nie więcej niż 80 kg, drugi – między 80 a 100 kg, a trzeci powyżej 100 kg. I tu mała uwaga: jeśli ktoś waży dużo mniej niż 80 kg, lepiej wybrać model uniwersalny, np. z pianki termoelastycznej, która dobrze amortyzuje ruchy partnera.

STAN ZDROWIA

Jeśli często odczuwamy ból czy np. cierpimy na choroby krążenia lub układu kostnego, to dobrym rozwiązaniem może się okazać materac termoelastyczny – dopasuje się do kształtu ciała, bo reaguje na ciepło, radzą eksperci.

MATERIAŁ

Z włókna kokosowego lub trawy morskiej – z zasady alergicy powinny się od nich trzymać z daleka. Lepiej, jeśli zainwestują w piankę wysokoelastyczną (dobrze odprowadza wilgoć) lub np. lateksową (nie rozwijają się w niej bakterie i grzyby). Dla (nie)alergików eksperci polecają też materace sprężynowe kieszeniowe, w których sprężyny znajdują się w osobnych kieszeniach. Im więcej sprężyn w danym modelu, tym lepiej, bo więcej jest punktów podparcia, a tym samym lepszy komfort snu.



Kto chce sprawdzić, czy dany materac ma odpowiednią twardość, powinien położyć się na wznak i spróbować wsunąć dłoń pod odcinek lędźwiowy. Jeśli będzie tam wolna przestrzeń, oznacza to, że materac jest zbyt twardy. Jeśli z kolei napotka na lekki opór podczas wsuwania dłoni, to dany materac będzie odpowiedni.