Sypialnia

Sztukaterie – to one, obok stonowanej kolorystyki – budują nastrój teraz wnętrza. Kilka tygodni temu przebojem wdarły się na salony, teraz królują także w przedpokojach, a przede wszystkim w sypialniach. Są nie tylko efektowny, ale też trwałe i łatwe w montażu. Możemy je sami przytwierdzać do ściany, a także – w razie potrzeby – malować na dowolne kolory.