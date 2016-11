Mieszkanie Plus za PRL. Oto, jak budowano Ursynów Północny. ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Partyjne władze obiecały dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Samą inwestycję przedstawiły tak: "wzorcowy projekt, wzorcowa realizacja, sprawna organizacja". Co zostało z tej teorii? Jak pierwszy lokatorzy odnajdowali się na Ursynowie Północnym? I jak dokładnie powstawało Mieszkanie Plus za PRL?