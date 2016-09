Sezon wysokich temperatur w pełni. Nawet jeśli od poniedziałku do piątku pracujesz w klimatyzowanym biurze, to w weekendy marzysz o spokojnym odpoczynku z dala od słońca. Nie pozwól, by Twoje mieszkanie zamieniło się w piekarnik. Zobacz, jak efektywnie zabezpieczyć się przed gorącem, a jednocześnie nadać wnętrzu stylowy charakter.