Dziś znacznie więcej firm przekonuje się do pracy zdalnej. Rozwiązanie to przestało być domeną jedynie branży IT. Co ciekawe, nawet niektóre firmy produkcyjne umożliwiają to swoim pracownikom – pod warunkiem, że ich codzienne czynności mogą wykonywać poza siedzibą.

1. Miejsce tylko do pracy

Nie łącz strefy snu z miejscem, w którym masz zamiar wykonywać swoje obowiązki. Strefy te nie powinny się ze sobą przenikać. Jeśli urządzisz biuro w części sypialnianej, prawdopodobne jest, że wnętrze to będzie kojarzyło ci się z pracą albo wręcz przeciwnie – z relaksem, więc bardzo trudno będzie się w nim skupić.

– Nie zawsze możemy sobie pozwolić na wygospodarowanie całego pokoju, ale powiedzmy sobie szczerze: nie zawsze też potrzebujemy aż tak dużej przestrzeni do wykonywania swoich obowiązków. Wszystko oczywiście zależy od charakteru pracy, jednak na ogół wystarczą nam biurko i szafki, czyli właściwie podobny zestaw, jakim dysponujemy w firmie – mówi Tomasz Bednarek, pracownik wrocławskiego dewelopera WPBM Mój Dom SA. – Jeśli nie urządzamy osobnego pomieszczenia, wybierzmy po prostu takie miejsce, w którym będzie możliwie cicho, a my zapewnimy sobie spokój.

2. Używaj kolorów

Często wybieramy neutralne tony, widząc w nich najbezpieczniejsze rozwiązanie. Jest w tym nieco prawdy – unikanie intensywnych kolorów zapewnia komfortowe środowisko do skupienia się, nie wprowadza w rozdrażnienie i nie męczy wzroku. Jednocześnie utrzymanie całego wnętrza w jednakowej stylistyce może okazać się nietrafionym pomysłem, jeśli chcemy wyraźnie oddzielić strefy w pomieszczeniu. Do urządzenia domowego biura nie potrzebujemy wielkich przestrzeni, ale przede wszystkim wyraźnego zróżnicowania. Nie musimy jednak zmieniać koloru ścian – wystarczy, że postawimy na drobne dodatki, które ożywią wnętrze.

3. Wybierz odpowiednie meble

Zadbaj też o ergonomię pracy. Zwróć uwagę na właściwy kąt patrzenia na monitor, podparcie nadgarstków czy wygodne, najlepiej obrotowe krzesło. Przy wyborze mebli kieruj się praktycznością. Postaw na wielofunkcyjne biurka, w których schowasz swoje dokumenty czy najważniejsze akcesoria, a po pracy możesz przekształcić w stolik lub po prostu miejsce do korzystania z komputera.

4. Przemyśl, jak zaaranżujesz przestrzeń

Jedną z ważniejszych rzeczy w pracy zdalnej jest dobra organizacja pracy. W tym wypadku jesteś zdany sam na siebie – i to, w jaki sposób urządzisz swój kącik. Postaraj się, aby wszystkie ważne przedmioty znajdowały się w zasięgu ręki. To realna oszczędność czasu: nie musisz chodzić do drukarki do drugiego pokoju ani przeczesywać całego mieszkania w poszukiwaniu dokumentu, który w danej chwili jest potrzebny.

5. Zatroszcz się o światło

Myśląc o tym, którą część mieszkania wygospodarujesz na biuro, pamiętaj o odpowiednim doświetleniu tego miejsca. Choć oczywiście nie może zabraknąć lampy (najlepiej tej o chłodnym świetle), to przede wszystkim powinieneś zapewnić sobie dostęp do naturalnego oświetlenia. To właśnie ono poprawia nasze samopoczucie i sprawia, że łatwiej jest nam się skupić.