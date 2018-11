Jeżeli zastanawiacie się, jak odmienić wnętrze swojej kawalerki, mamy dla was kilka wskazówek, które pozwolą wam stworzyć wyjątkową i stylową aranżację.

Minimalizm z duszą

Mniej znaczy więcej – złota zasada minimalizmu i tym razem sprawdzi się idealnie. Warto postawić na style aranżacji, które nie pomniejszą optycznie przestrzeni mieszkania. Styl skandynawski, styl holenderski, styl zen, styl nowojorski – to w ich stronę należy się zwrócić, by wykorzystać przestrzeń kawalerki do maksimum. Warto jednak pójść o krok dalej i każdemu z dość ascetycznych motywów nadać nieco bardziej przytulny charakter: nonszalancko ułożona kolekcja płyt winylowych, pokaźna biblioteczka, sprzęt audio w stylu retro, wyraziste lampy stołowe – te elementy pozwolą ocieplić wnętrze i nadać mu indywidualnego wyrazu odpowiadającemu osobowości domowników.

Ceramika i szkło

Niewielkie detale mają duże znaczenie – dlatego warto dać porwać się swojej wyobraźni i wybrać dodatki, które urozmaicą wnętrze, a jednocześnie nie zdominują przestrzeni swoją formą. Ceramika i szkło to materiały, które idealnie wpiszą się w minimalistyczne style aranżacji. Wystarczy zadbać o nietypowe kształty wazonów i ozdobnych mis oraz intrygujące kolory naczyń ceramicznych, by w efektowny sposób nadać mieszkaniu polotu. Bywa, że podobne akcesoria są jednocześnie "zdobyczami" przywiezionymi z dalekich podróży, pamiątkami rodzinnymi lub unikalnymi prezentami. Im bardziej osobisty charakter dodatków, tym bardziej niepowtarzalne wnętrze mieszkania uzyskamy.

Strefa odpoczynku

Wydzielenie części kawalerki zarezerwowanej wyłącznie do odpoczynku jest niezwykle istotne, ponieważ ta sama przestrzeń pełni zazwyczaj funkcje salonu, jadalni, biura i sypialni. Ważne, by miejsce relaksu znajdowało się w najbardziej intymnym zakątku mieszkania. To właśnie tam należy umiejscowić odpowiednio dobrane łóżko.

- Małe metraże rządzą się swoimi prawami i bywa, że często krzyżują nasze zapędy aranżacyjne. Należy jednak pamiętać, że żadna przestrzeń nie będzie komfortowa, jeżeli gabaryty mebli nie będą miały odpowiednich proporcji. Dlatego warto konsultować wymiary łóżka oraz materaca ze specjalistami. Często spotykamy się z sytuacjami, w których klienci mają w planach wstawienie do małej sypialni łoża pokaźnych rozmiarów. Jednak po przedyskutowaniu wszystkich możliwości okazuje się, że szerokość posłania mniejsza o 20-40 cm jest optymalna i również spełnia ich oczekiwania. Niezależnie od wymiarów, zawsze dobieramy łóżko i materac do indywidualnych potrzeb użytkowników - zarówno tych wynikających z preferencji, jak i tych, które wynikają z ograniczeń metrażu sypialni – radzi Artur Wasążnik, ekspert marki Comforteo.

Stylowe "podstawy"

Prawdziwy efekt "wow!" można uzyskać patrząc pod nogi – i to dosłownie! Modne wzorzyste dywany z florystycznymi i geometrycznymi motywami sprawdzą się w kawalerkach, których właściciele cenią odważne i bezkompromisowe rozwiązania aranżacyjne. Dla tych, którzy wolą bardziej "wyciszone" pomieszczenia, odpowiednie okażą się gładkie i stonowane tkaniny, zaskakujące jednak interesującymi, puszystymi fakturami. Wystarczy, że znajdą się na solidnych marmurowych lub drewnianych podłogach, a skutecznie "ocieplą" nawet najbardziej surowe lofty.

Prywatna galeria sztuki

Nawet najmniejszy "pierwiastek" artyzmu może ożywić i sprawić, że wnętrze mieszkania stanie się bardziej interesujące. Minimalistyczne tryptyki zdjęciowe, abstrakcyjne grafiki, plakaty, szkice rodem z podręczników do rysunku – wszystkie one okażą się dobrym wyborem. Wystarczy pamiętać, by umieścić eksponaty w modnych, mosiężnych ramkach, które dodadzą aranżacji nowoczesnego sznytu. Innym pomysłem na odzwierciedlenie artystycznej duszy domowników będzie wykorzystanie niewielkich rozmiarów, drewnianych rzeźb utrzymanych w konwencji afrykańskiej sztuki plemiennej. Inspirujące przedmioty będą wyrazem kreatywności gospodarzy. Nie tylko umilą im codzienne przebywanie w mieszkaniu, ale również pozytywnie zaskoczą przybywających z wizytą przyjaciół i znajomych.