Boisz się radykalnych zmian, ale nie cieszy Cię już obecny wygląd Twojego mieszkania? Mamy na to kilka sposobów, które mogą okazać się przydatne.

Po pierwsze: kolor ścian

Jeśli Twoje mieszkanie jest ponure i brakuje w nim świeżych i nowoczesnych akcentów, pomyśl nad przemalowaniem ścian na jeden z modnych obecnie kolorów. Butelkowa zieleń czy granat powinny spełnić swoją rolę, jeśli masz na przykład białe meble. Jeśli jednak masz kolorowe ściany, które nie do końca komponują się z na przykład brązowymi meblami – przemaluj je na biało! Biały nie tylko odbija światło i sprawia, że przestrzeń wydaje się optycznie powiększona, ale również stanowi dobrą bazę do dalszej aranżacji. Koszt zmiany? Jedynie tyle, ile kosztuje farba i folia ochronna, więc do dzieła! A jeśli jednak nie chcesz podjąć się malowania ścian – wybierz designerskie plakaty lub obrazy! Do jasnych, jednokolorowych ścian najlepiej pasują te kolorowe i na odwrót – do wyrazistych ścian te najbardziej stonowane.

Po drugie: dodatki

Każda przestrzeń nabiera charakteru, gdy udekorujemy ją ulubionymi poduszkami, kocami, ozdobnymi narzutami czy innymi dodatkami. Jeśli więc Twoja przestrzeń wydaje Ci się bez wyrazu – wybierz lampki, ramki czy tekstylia w swoim stylu. Jeśli jednak masz wrażenie, że jest ich za dużo – zainwestuj w pudełka do przechowywania i zostaw na półkach tylko to, co naprawdę lubisz. Spróbuj dobrać dodatki w jednym kolorze lub zdecyduj się na motyw przewodni – wprowadzi to harmonię do Twojego wnętrza, a dzięki zapachowym świecom czy latarenkom cztery kąty będą przytulne i klimatyczne.

Po trzecie: dywan

Dywany bardzo długo kojarzyły się z orientalnymi, przytłaczającymi wzorami, które poza ochroną podłogi nie niosły za sobą żadnego waloru estetycznego. Obecnie, odpowiednio dobrany dywan dopełnia aranżację przestrzeni i jest ciekawym elementem całego wnętrza. Warto więc zwrócić uwagę na to, jaki wzór i kolor pasuje do naszych mebli. Tym, którzy w swoich domach mają brązowe i ciemne meble – radzimy zdecydować się na dywany w jasnych barwach, np. z długim włosiem, który będzie miłym w dotyku akcentem całej aranżacji. Miłośnicy najnowszych trendów powinni zaopatrzyć się w te, o geometrycznych wzorach, które idealnie pasują do nowoczesnych i loftowych aranżacji.

Po czwarte: dekoracja okna

W dobie rolet mało kto zwraca uwagę na dekorację okien, która ma bardzo duże znaczenie w wyglądzie naszych czterech kątów. Jeśli Twoje meble utrzymane są w jednolitej, jasnej kolorystyce, możesz śmiało zdecydować się na nietypowe odcienie firan i zasłon. Pudrowy róż, błękit lub modny print? Dlaczego nie! Pamiętaj tylko, że tak odważne kolory najlepiej skomponują się ze ścianami w stonowanych barwach: delikatną szarością lub bielą. Natomiast przy beżowych lub ciemnych ścianach najlepiej sprawdzą się jasne firany i zasłony z magnesami dekoracyjnymi.

Po piąte: zamiana miejsc

Najlepszym sposobem na zmianę aranżacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów jest zmiana dotychczasowego układu mebli. Nie bój się eksperymentować! Czasami niewielka, a praktyczna zmiana układu mebli sprawia, że zyskasz więcej miejsca w pokoju lub przestrzeń wydawać się będzie bardziej przestronna.

Bez względu na to, jakie zmiany wprowadzisz do swoich czterech kątów pamiętaj, aby były zgodne z Twoim stylem i przede wszystkim nie wykraczały poza założony budżet. Metamorfoza ma sprawić Ci radość, a nie dołożyć zmartwień!