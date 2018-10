Nie od dziś wiadomo, że Duńczycy to jeden z najszczęśliwszych narodów świata. Dlaczego? Jak nikt inny potrafią cieszyć się z małych przyjemności i doceniać to, co dzieje się tu i teraz, niezależnie od okoliczności. Jak radzą sobie z niesprzyjającą, jesienną aurą? Recepta jest prosta – dobra książka, kubek ulubionej herbaty i otoczenie się pięknymi przedmiotami w stylu hygge. Oto inspiracje od BoConcept, które pozwolą stworzyć przytulny azyl w iście skandynawskim stylu.

Zanurz się w lekturze

Odpoczynek w łóżku z książką to dla wielu remedium na jesienne wieczory. Ulubiona lektura pozwoli zapomnieć o ciężkim dniu oraz ponurej aurze. Inwestycja w domową bibliotekę stanowi doskonały sposób na walkę z jesienną rzeczywistością. Powiększając nasze prywatne zbiory, nie można zapomnieć o odpowiednim miejscu do ich przechowywania.

Domowy azyl

Gdy za oknem ciemno i zimno, wygodne, przestronne łóżko stanowi dla nas schronienie - spokojne miejsce przeznaczone do odpoczynku i wyciszenia. Odrobina lenistwa – czemu nie? Polubimy jesień, dzięki chwilom relaksu, napełniającym nas energią na następny dzień. Designerskie propozycje z oferty BoConcept, charakteryzujące się skandynawską estetyką, zamienią zwykłą sypialnię w prawdziwy azyl, przepełniony wygodą. Stworzą nie tylko przytulną atmosferę, ale także zapewnią miejsce niezbędne do przechowywania dodatkowej pościeli czy grubych koców.

Magia detali

Niepowtarzalnego klimatu pomieszczeniom nadadzą akcesoria nawiązujące do jesieni – dodatki w odcieniach ciepłych brązów, złota czy te ozdabiane roślinnymi motywami. Natura zagości w naszych domach dzięki jesiennym bukietom, które w połączeniu z modernistycznymi wazonami stanowić będą oryginalny dodatek. Efekt ten osiągniemy również umieszczając charakterystyczne dla tej pory roku owoce, jabłka czy gruszki, w designerskiej misie. Klimatyczny nastrój wprowadzą rozświetlone świeczniki czy zapachowe świece. Miękkie poduszki i grube pledy, przyjdą z pomocą w szczególnie chłodne dni. Utrzymane w jesiennej stylistyce, wprowadzą do wnętrz naturalne piękno tej pory roku.