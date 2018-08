Dziennik.pl zebrał 10 mało znanych faktów z historii firmy, która w tym roku obchodzi 75 lat istnienia.

Pierwszy sklep IKEA

Powstał w 1958 roku w szwedzkim Älmhult w miejscu starego sklepu z artykułami gospodarstwa domowego. Zajmował powierzchnię 6,7 tys. mkw., a pracowało w nim 30 osób. Dzisiaj liczba sklepów IKEA na świecie przekracza 400 (w prawie 50 krajach), a pracowników – zbliża się do 200 tys.

Pierwsze produkty

Z początku IKEA sprzedawała jedynie pióra wieczne, ramy do obrazów, biżuterie i pończochy. Dopiero później dołączyły do nich proste meble do samodzielnego montażu. Założyciel firmy, Ingvar Kamprad z początku rozwoził je podobno osobiście samochodem mleczarza.

Z czasem pod marką IKEA zaczęły być sprzedawane także dania w sklepowej restauracji oraz np. wykonane ze stali i drewna domy o nazwie BoKlok (liczą 53-108 mkw., kosztują ok. 200 tys. euro, a są efektem współpracy z firmą Skanska). Ostatnio dołączyły do nich nawet panele fotowoltaiczne – w Polsce dostępne są od kwietnia 2017 r. (sprzedawane są łącznie w pięciu krajach, w tym też: Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii.)

Pierwsze pieniądze

IKEA powstała w 1943 roku, kiedy Ingvar Kamprad miał zaledwie 17 lat. Pierwsze pieniądze, które potem przeznaczył na rozkręcenie biznesu, dostał od ojca. Podobno za dobre wyniki w nauce – miał duże problemy z czytaniem i pisaniem, bo był dyslektykiem.

Ale żyłkę do interesów przejawiał już wcześniej – jako pięciolatek próbował sprzedawać sąsiadom zapałki, a jako siedmiolatek – dekoracje świąteczne, nasiona i długopisy. Czasem także ryby.

Oryginalne nazewnictwo

Trudne do wymówienia dla Polaków nazwy produktów nie są, a wielu tak przypuszcza, przypadkowe. I tak np. kiedy mowa o elementach wyposażenia łazienek, to pochodzić będą od skandynawskich jezior, rzek i zatok (np. Bolmen to jedno z urokliwym szwedzkich jezior) . A kiedy o regałach – to od nazw zawodów (np. bonde – rolnik, helmsman – sternik), z kolei stołów i krzeseł do jadalni – skandynawskich nazw miejscowości (krzesło nordmyra, stół rozkładany ekedalen). – Norweskie krainy geograficzne użyczyły imion szafom i meblom do przedpokoju, a nazwy mebli ogrodowych inspirowane są szwedzkimi wyspami – uzupełnia Magdalena Rozengart, kierownik nowo powstającego sklepu w warszawskim Blue City.

Nazwa firmy to akronim pochodzący od pierwszych liter imienia i nazwiska założyciela marki - Ingvara Kamprada oraz od miejsca, w którym się wychował. Konkretnie nazw farmy i parafii, w której spędził dzieciństwo: Elmtaryd i Agunnaryd.

Rekordowo statystyki

Co 10 mieszkaniec Europy został poczęty w łóżku IKEA (w tym co piąte brytyjskie dziecko), a co 10 sekund na całym świecie sprzedaje się regał Billy. A to oznacza, że od momentu wprowadzenia go do oferty, sprzedał się w ponad 50 mln egzemplarzy, pokazują najnowsze statystyki firmy. Rekordowe mają być też nakłady katalogów firmy wydawane w 33 językach – roczny jest ponad dwa razy większy niż nakład Biblii!

Pierwszy kontrakt z Polską

Umowa została podpisana jeszcze w 1961 roku, a zawarta z polskim przedsiębiorstwem państwowym Fameg – związki IKEA z Polską zaczęły się po tym, jak szwedzka branża meblarska na początku lat 60. rozpoczęła bojkot przedsiębiorstwa, które stale obniżało ceny. - Uczucia i interesy nie muszą się wzajemnie wykluczać. Polskę uznaliśmy za swój drugi dom i pokochaliśmy. Po pierwsze za to, że uratowała nam życie, przychodząc z pomocą w ciężkich chwilach, kiedy nie miesiliśmy skąd wziąć krzeseł i stołów dla naszych klientów. Po drugie dlatego, że dobrze się czujemy wśród jej serdecznych i kompetentnych mieszkańców – tłumaczył swego czasu założyciel IKEA Ingvar Kamprad.

Pierwsze zamówienie

Pierwsze zamówienie w Polsce Kamprad złożył w styczniu 1961 roku w Zakładach Mebli Giętych Fameg w Radomsku. Dotyczyło m.in. 500 sztuk krzeseł (model 18/16) wytwarzanych z giętego drewna bukowego. Także w tym samym roku Ingvar Kamprad wraz z projektantami mebli IKEA odwiedził targi poznańskie, by w kolejnym roku zamówić w Polsce już 20 tys. sztuk. Cztery lata później to samo krzesło, nazwane przez IKEA ÖGLA, zdobyło wyróżnienie w słynnym teście magazynu "Allt i Hemmet" (Wszystko dla domu) i tym samym stało się wizytówką jakości IKEA przy zachowaniu niskiej ceny.

Nic dziwnego, że Kamprad zawsze podkreślał silny związek IKEA z Polską. Zwykł nawet mawiać, że "IKEA powstała w Polsce". Deklarację tę powtórzył także w historycznym momencie dla firmy, bo podczas otwarcia Muzeum IKEA w Älmhult jesienią 2010 roku.

Pozycja rynkowa

Dziś IKEA w Polsce ma zarówno swoje własne fabryki mebli – 16 w 13 miejscowościach, a ich łączna produkcja na poziomie 50 mln sztuk mebli rocznie stanowi połowę światowej produkcji IKEA Industry. Powstają w nich najbardziej znane serie, takie jak hemnes, hurdal i Iivar z drewna litego.

IKEA kupuje też produkty bezpośrednio od polskich producentów – blisko 80. Zaczynając od materaców, poprzez szafy pax, a kończąc na świeczkach.

W efekcie, zaraz po Chinach, Polska jest najważniejszym krajem dla produkcji IKEA. Pochodzi stąd rocznie niemal 20 proc. światowej produkcji firmy.

Muzeum IKEA

Firma z czasem doczekała się nawet muzeum. Mieści się w szwedzkim mieście Älmhult (dokładnie w miejscu pierwszego sklepu), a liczy ponad 20 tys. eksponatów. Podzielone zostało na trzy części: "Nasze korzenie", "Nasza historia", "Twoja historia". Przedstawia domowe życie w XIX wieku Småland, gdzie wychowywał się założyciel firmy, w tym też pomysły i aranżacje domów od 1958 roku do współczesności.

Nazwa zastrzeżona

I na koniec perełka: w Szwecji zakazano nadawania dzieciom imion IKEA. Urzędowo! Stało się to dokładnie w 1996 roku; śmiałków podobno nie brakowało.