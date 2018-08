Redakcja Dziennik.pl

Na kolorystyczne wybory opiniotwórczego Instytutu Pantone zawsze czekamy z zapartym tchem. To on decyduje o tym, jaki kolor będzie królował w naszych czterech kątach. Dwa lata temu najmodniejsza była zieleń, w zeszłym roku zachwycaliśmy się soczystym fioletem. Co będzie modne w 2019?

Instytut Pantone wybrał 72 kolory spośród ośmiu palet, które według przewidywań będą królować w każdym domu w 2019 roku. Według Natalii Nowak, eksperta salonów Agata, jeden z nich ma szczególny potencjał, aby rozkochać w sobie miłośników aranżacji wnętrz. Stanowi on pewnego rodzaju kontynuację trendu, który obserwujemy w tej chwili, czyli mody na mocne, wyraziste barwy.

Po 2017 roku, kiedy królowała zieleń i tym roku, kiedy eksperci wskazali na fiolet, mamy nadzieję, że w przyszłym roku wprowadzimy do naszych wnętrz więcej soczystego różu i purpury. Te kolory, które znalazły się na paletach wskazanych przez Instytut Pantone, mają ogromny potencjał zarówno jeśli chodzi o dodatki, jak również meble tapicerowane, takie jak sofy czy fotele. Nie tylko odświeżą wnętrze, ale przede wszystkim nadadzą mu wyjątkowego charakteru, Natalia Nowak, ekspert salonów Agata

Róż we wnętrzach nie musi być kiczowaty! Wystarczy, że do aranżacji w stonowanych kolorach wprowadzisz sofę w odcieniu głębokiego różu, a z pozoru nudne wnętrze nabierze zupełnie nowego wyrazu. Jeśli natomiast nie planujesz wymiany mebli – postaw na dodatki! Poduszki, koc, wazon. Wystarczy dobrać kilka drobnych przedmiotów w tym samym lub podobnym kolorze i aranżacja nabiera nowego klimatu. Nie bój się eksperymentować!