Redakcja Dziennik.pl

Projektując każdą kuchnię, również średniej wielkości, powinniśmy pamiętać, że niemalże każdego dnia spędzimy w niej sporo czasu, dlatego ta część domu przede wszystkim powinna być funkcjonalna. I ergonomiczna, tak aby nie tracić cennego czasu na zbędne czynności. Można ją także dostosować do indywidualnych potrzeb, ale warto mieć na uwadze powtarzalność czynności i utarte ścieżki, którymi poruszamy się w kuchni.

Kuchnia strefowa

Wnoszenie zakupów, układanie produktów w szafkach, szufladach i lodówce, krojenie i obieranie, gotowanie lub pieczenie, aż wreszcie sprzątanie. Tak toczy się życie w kuchni. Stąd dzieli się ją na pięć stref: przechowywania, przygotowania, gotowania i pieczenia, zmywania i zapasów.

- Tajemnica idealnej kuchni kryje się w dobrym zaprojektowaniu wszystkich stref roboczych. Dzięki rozwiązaniom dedykowanym poszczególnym strefom, kuchnia ma szansę stać się miejscem zdecydowanie bardziej przestrzennym, pojemnym, ergonomicznym i komfortowym – podpowiada Michał Kichler, ekspert ds. okuć meblowych Häfele.

Na skraju kuchni warto urządzić strefę zapasów. Tutaj trzymamy wszystkie produkty, które potrzebują lodówki, zamrażalki bądź szafki spiżarnianej. Ergonomicznym zastosowaniem są szafki z półkami typu tandem. Podczas ich otwierania tylne półki przesuwają się do przodu, podczas gdy pozostałe zamontowane są na skrzydle. W następnej kolejności pomyślmy o strefie przechowywania. To miejsce na elementy wyposażenia kuchni: naczynia, sztućce, robot kuchenny i inny podstawowy sprzęt. - Szuflady to doskonały sposób na zabudowę tej strefy, dodatkowo warto podzielić je wkładami lub przegrodami, żeby przechowywane produkty pozostawały w stabilnej pozycji. Dzięki temu każda rzecz będzie na swoim miejscu – zaleca Kichler.

W strefie przechowywania doskonale sprawdzają się systemy wysuwnych carg. Najczęściej ich wymiary dopasowane są do korpusów o szerokości 15, 20 i 30 cm. Niskie cargo pozwala wykorzystać całą przestrzeń dolnych szafek. Dzięki nim zagospodarujesz nawet najwęższe miejsce w swojej kuchni. Obok strefy przechowywania powinna znaleźć się strefa zmywania, ze zlewozmywakiem, zmywarką, miejscem na środki czystości i segregacją odpadów.

Centralnym miejscem każdej kuchni jest natomiast strefa przygotowania. Tu spędzamy najwięcej czasu i tu dzieją się rzeczy najważniejsze. Jej podstawowym elementem jest blat roboczy. Przy blacie warto się na chwilę zatrzymać i pomyśleć o stylizacji.

- Zgodnie z najnowszymi trendami coraz częściej blaty wykonuje się z materiałów naturalnych jak lite drewno czy kamień, które sprawiają, że kuchnia jest niepowtarzalna – doradza Kichler. Oprócz blatu, ważnym elementem strefy przygotowania jest dostęp do sprzętu i akcesoriów, które warto mieć zawsze pod ręką – noże, blendery czy obieraczki. - Niezbędne rzeczy możemy trzymać w szufladzie. Dzięki relingom zmieści się w niej mikser, blender, toster i wiele innych wyższych sprzętów. Innym funkcjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie wysuwanej półki narożnej, pozwalającej wykorzystać przestrzeń narożnej szafki – sugeruje ekspert z Häfele.

W tej strefie niezwykle pomocne będą gniazdka elektryczne. Obecnie odchodzi się od umieszczania ich w ścianach. Producenci wyposażenia mebli kuchennych oferują gniazda do wmontowania w blat. Łatwo je utrzymać w czystości dzięki obrotowej pokrywce. Ostatnia strefa – gotowania i pieczenia – to miejsce naprawdę gorące. Dlatego szczególnie ważne jest odpowiednie doświetlenie tej strefy. System punktowego oświetlenia LED pozwoli na bezpieczną pracę.

Nie tylko funkcjonalność

Funkcjonalność to najważniejsza cecha idealnej kuchni, ale nie można przecież zapomnieć o jej wyglądzie. Kuchnia powinna pasować stylem i kolorystyką do salonu, z którym często jest połączona w mieszkaniach średniej wielkości. Wykonuje się ją często z tych samych materiałów co meble w salonie (np. ten sam rodzaj drewna, zbliżona kolorystyka).

- W Polsce mamy sporo pochmurnych dni, a do tego w kuchniach często brakuje okien, dlatego bardzo lubimy białe kuchnie z dodatkiem elementów drewnianych. Idąc za najnowszymi trendami można pokusić się także o kuchnię grafitową czy antracytową – zauważa Emilia Podziewska, właścicielka firmy Emidecor.

Projektantka zwraca uwagę także na najnowsze trendy: wyraźną dominantę jednego elementu, np. kolorowej lodówki czy loftowej lampy. Na wybór stylu dalszych dodatków wpływ często ma wygląd krzeseł, które w średniej wielkości kuchniach zwykle mają lekką formę. Lekka forma zaczyna przeważać także w zabudowie. – Odchodzi się od ciężkiej zabudowy na rzecz stylu loftowego, który obecnie jest najbardziej trendy, lżejszych, delikatnych mebli, stalowych konstrukcji, klatkowych szafek bez frontów, ażurowych półek – wymienia Podziewaka.

Wybierając fronty do szafek, zastanów się nad szklanymi lub lustrzanymi. Dzięki tym drugim uzyskasz wrażenie większej przestrzeni. Kolejnym szklanym elementem wykończenia kuchni z powodzeniem może być lampa z kolorowego lub przeźroczystego szkła na stół jadalny lub wyspę.

- Przyjrzyjmy się lampom przypominającym klatki, koszyki metalowe, jak stelaże kapeluszy czy parasoli – podpowiada architektka. Pamiętajmy, że gołe ściany już dawno odeszły do lamusa. Dekoruje się je cegłą, betonem lub kamieniem naturalnym takim jak biały marmur, który jest na czasie również w przypadku blatów. Ściany możemy pokryć także tapetą w liściaste wzory. Warto zwrócić uwagę na dodatki miedziane oraz na oświetlenie stalowe – srebrne, czarne, miedziane lub złote. Kiedy już zaprojektujemy poszczególne strefy i zdecydujemy się na formę mebli, pomyślmy o kolorystyce. Przypominamy, że biel i szarość rozjaśnią słabo doświetlone wnętrza, zatem wciąż nie odrzucajmy tych kolorów, ale obecnie dominują barwy ciepłe. - Beże, kremy, brudny fiolet, pomarańcz, miedź, złoty, perła – wymienia projektantka. – Można je połączyć z drewnem w ciepłym odcieniu, a nawet w odcieniu ciemnym, z wyraźnym słojem. Drewno również na podłogę, hitem jest deska układana w jodełkę – dodaje.

Pamiętajmy jednak, że sekret idealnej kuchni kryje się w umiejętnym zaprojektowaniu wszystkich pięciu stref. Przede wszystkim muszą być funkcjonalne, dlatego producenci mebli i systemów kuchennych tworzą dla nich dedykowana rozwiązania, tak aby kuchnia była miejscem, gdzie czujemy się komfortowo.