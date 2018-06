Retro pełne słońca

Marzysz o balkonie lub tarasie pachnącym morską bryzą? Zainspiruj się prostotą i naturalnością stylu śródziemnomorskiego! Na bazę aranżacji wybierz meble w białej kolorystyce. - Pamiętaj, że taras to część domu i może wyglądać elegancko. Niezwykle pięknie będzie prezentować się sofa na delikatnych nóżkach w stylu lat 60. Jej ażurowa forma zadba o szykowny charakter aranżacji – mówi Marta Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing.

Turkus – obok bieli – jest obowiązkowym kolorem śródziemnomorskich wnętrz! Turkusowe akcenty przywodzą na myśl morską toń i dodadzą całości lekki, wakacyjny klimat. Wprowadzisz je za pomocą tekstyliów wykonanych z naturalnych surowców – lnu i bawełny. W tej roli świetnie sprawdzą się retro poduszki i dywany z kultowym wzorem chevron. - W tak zaaranżowanym wnętrzu nie może zabraknąć nietuzinkowych dodatków, jak złota latarenka XXL czy wazon w kształcie ryby. To one wyczarują klimat niczym z ekskluzywnej riwiery – dodaje Marta Suchodolska.

Tropikalny lunch

Tropikalne motywy to must-have najmodniejszych aranżacji. Bądź na bieżąco i zaproś tropiki również do swojego domu! Obiecujemy, że poczujesz się jak w raju! W trendzie tym króluje soczysta zieleń przyjmująca postać rozłożystych liści monstery i bananowców. Wprowadzisz je do wnętrz dzięki dodatkom z roślinnymi motywami. Jeśli jesteś minimalistą, wybierz liściastą zastawę stołową, umieść obok niej lnianą serwetkę i złote sztućce. Tak udekorowany stół zachwyci wszystkich domowników. Nie zapominaj o naturalnych surowcach!

Rattanowe krzesła i karafka w wiklinowej osłonce będą sprawdzonym pomysłem. Jeśli jesteś odważny i masz ochotę zaszaleć, postaw na samoprzylepną tapetę o wzorze lasu tropikalnego, którą w każdej chwili możesz z łatwością zdjąć!

Włoski relaks

Toskania jest pełna urokliwych willi i gajów oliwnych. Chciałbyś poczuć ich klimat na swoim balkonie, tarasie lub w ogrodzie? Wystarczy, że zaprosisz do domu styl rustykalny. W roli głównej występują tu teakowe meble, len i terakota.

Teakowe meble, dzięki swojej wytrzymałości, świetnie sprawdzą się w aranżacji zewnętrznej domu, tworząc duet idealny z lnianymi, wygodnymi poduszkami. Zdecyduj się na te w jasnej kolorystyce – dodadzą meblom lekkości i przytulności. W takiej stylizacji nie może zabraknąć barw rodem z obrazów włoskiego renesansu. Dopełnią sielankowy charakter aranżacji. Docenisz je również wieczorową porą, relaksując się przy lampce czerwonego wina. Ceglastoczerwony pled ochroni przed zimnem, a dzięki oliwkowozielonym latarenkom poczujesz prawdziwego ducha "Bella Italia".