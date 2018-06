Różnorodność wybarwień i gatunków drewna czynią z niego materiał uniwersalny, podkreślający unikalny klimat pomieszczeń - wystarczy przywołać eklektyczne aranżacje w stylu francuskim, czy też stonowane, uporządkowane przestrzenie w stylu angielskim.

Drewno cieszy się opinią szlachetnego surowca, który ociepla wnętrze i sprawia, że staje się ono bardziej przytulne. Co więcej – drewniane elementy wykończeniowe są nie tylko modne, ale przede wszystkim solidne i wytrzymałe.

W stronę natury

Trendy związane z powrotem do tego, co naturalne i ekologiczne, wywarły duży wpływ na filozofię "szczęśliwego życia", a w związku z tym także na aranżacje przestrzeni, w których na co dzień przebywamy. Duńska idea hygge, polegająca na spędzaniu czasu w estetycznych i przytulnych wnętrzach, pozwoliła kolejny raz docenić to, co w drewnie unikalne i ponadczasowe.

Drewniane okna i drzwi w połączeniu z drewnianymi elementami wykończenia stworzą spójną, estetyczną przestrzeń, sprzyjającą odprężeniu się i odczuwaniu pełni komfortu.

– Doceniamy i wydobywamy z drewna to co najlepsze – mówi Jarosław Issel, prezes BMK Europe SA, w którego skład wchodzi marka Urzędowski – to materiał, który można z sukcesem zaadaptować do każdego wnętrza, od nowoczesnych i surowych industrialnych przestrzeni, przez eleganckie i epatujące ponadczasową klasą stare kamienice, aż po urokliwe wiejskie posiadłości. Daje on nieograniczone możliwości aranżacyjne oraz wolność w projektowaniu detali, czego dowodem jest bogata oferta okien i drzwi naszej produkcji.

Początkiem wszystkiego jest oczywiście wizja tego, jak chcemy mieszkać i czym się otaczać. To jej podporządkowany jest projekt wnętrz, a dalej dobór koloru, faktury i stylu materiałów wykończeniowych.

Mapa inspiracji

Zaaranżowanie pomieszczeń w myśl angielskiego szyku i wyrafinowania skłania do wyboru ram okiennych z jasnych gatunków drewna oraz drzwi w zbliżonym odcieniu. Podłoga w podobnej kolorystyce pozwoli na uzyskanie efektownego kontrastu z ciemnymi blatami stołów i komód. Drewniane elementy wykończenia mogą być obecne również w łazience – w postaci solidnej i stylowej obudowy na wannę. Uzupełnieniem angielskiego wnętrza będą wysmakowane, barwne dodatki.

Minimalistyczne wnętrza skandynawskie charakteryzuje swoista oszczędność i surowość. Drzwi ze szlachetnego orzecha amerykańskiego, ciemna podłoga i designerskie meble w podobnych odcieniach, w zestawieniu z kontrastującą bielą i beżem, pozwolą wydobyć cały urok skandynawskiego wnętrza i jednocześnie zneutralizują dość chłodny minimalizm.

Funkcjonalne przestrzenie w stylu kolonialnym pozwalają na zastosowanie mniej subtelnych rozwiązań. Duże, niemal monumentalne meble w połączeniu z oknami z afrykańskiego drewna sapele oraz kontrastującymi poduchami i pledami, pomogą stworzyć barwne i przytulne domowe zacisze. Warto sięgnąć również po niesztampowe rozwiązania i zastosować drewno w mniej oczywisty sposób – np. do wykończenia kabiny prysznicowej.

Drewno – więcej niż dobry styl

O wyjątkowości drewna świadczy fakt, że pomimo postępu inżynierii materiałowej na przestrzeni setek lat, wciąż stanowi ono jeden z głównych budulców, elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Producenci wyrobów drewnianych, takich jak okna, drzwi, podłogi i meble, wielokrotnie podkreślają – obok estetycznych walorów – jego praktyczne atuty.

Trwałość, wytrzymałość, właściwości cieplne, wpływ na akustykę pomieszczeń to tylko kilka pozycji z długiej listy argumentów "za" wyborem drewna.

Odpowiednia troska o drewniane elementy wystroju sprawi, że będą one obecne w domu przez wiele lat, a nawet kilka pokoleń. Drewno jest więc inwestycją w dobre samopoczucie, inwestycją w modną aranżację, a przede wszystkim inwestycją w długowieczność wykończenia swojego wymarzonego wnętrza.