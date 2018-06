Sprzyja życiu rodzinnemu i towarzyskiemu, daje możliwości wspólnego przygotowywania posiłków i przebywania razem. Nie jest to pomysł podyktowany wyłącznie nowymi trendami wnętrzarskimi. Wyspa kuchenna jest przede wszystkim multifunkcjonalna, co jest istotnym atutem w pomieszczeniach o charakterze roboczym. Każdy, kto choć raz miał możliwość przyrządzać posiłek w tak zaaranżowanej kuchni, bez wątpienia doceni walory tego rozwiązania. Tym bardziej, że świetnie spisuje się ono zarówno w małych, jak i większych pomieszczeniach.

Dodatkowy blat roboczy

Wyspę kuchenną docenią zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy gotowania. To w końcu dodatkowa przestrzeń na przygotowywanie kreatywnych potraw i miejsce do przechowywania wszelkich sprzętów i urządzeń niezbędnych w kuchni. Wyspy mogą spełniać różne funkcje, począwszy od barowej, przez tę, przystosowaną do gotowania, a na tej ze zlewozmywakiem skończywszy. Dzięki tak szerokiemu zastosowaniu, kuchnię zaprojektować można w sposób ergonomiczny, by w pełni spełniała oczekiwania i odpowiadała na potrzeby użytkowników.

Funkcjonalna ekspozycja

Wyspa kuchenna to zwykle najbardziej dominująca część kuchni. Dlatego też stanowi doskonałe miejsce dla pięknych i wyjątkowych przedmiotów, które umieszczone w centralnym punkcie można podziwiać dosłownie z każdej perspektywy. – Na wyspie kuchennej z funkcją zmywania jej centrum stanowi bateria. Dziś nawet tak podstawowe kuchenne urządzenie może być jednocześnie prawdziwą ozdobą wnętrza. Dzięki współpracy technologów z wybitnymi artystami, na rynku spotkać można baterie, które zaskakują nie tylko swoją funkcjonalnością i innowacyjną technologią, ale także zachwycają niezwykle oryginalną formą. Takie małe dzieło sztuki – bateria i rzeźba w jednym, umieszczone na wyspie kuchennej, zostaje wyeksponowane w optymalny sposób, dostarczając swoim obserwatorom niezwykłych doznań estetycznych. Niektóre baterie w ofertach producentów zostały wręcz stworzone z myślą o zamontowaniu ich na wyspie kuchennej. Ich forma bowiem nie powinna zostać przesłonięta przez żadną ze ścian – radzi Joanna Gręda, ekspert marki Oras.

Element oddzielający i łączący strefy

Jak wydzielić strefy w otwartym mieszkaniu? To bardzo proste! Można to zrobić np. za pomocą podłogi, stosując jej odmienny rodzaj lub malując ściany na kolor odpowiadający danemu pomieszczeniu. W przypadku kuchni z salonem warto zastosować np. wyspę kuchenną, która odpowiednio zaprojektowana pozwoli nam z jednej strony oddzielić oba te pomieszczenia, a z drugiej stworzyć harmonijną, składającą się na modną całość aranżację. I choć element ten najczęściej spotkać można w kuchniach otwartych, wyspa świetnie sprawdza się także w pomieszczeniach zamkniętych, tworząc dodatkowe miejsce pracy i przełamując schemat pomieszczeń kuchennych z przyściennymi szafkami sięgającymi aż po sufit.

Wyspę kuchenną można indywidualnie dopasować do metrażu pomieszczenia i potrzeb użytkowników. Tak ogromna elastyczność tego elementu wyposażenia sprawia, że idealnie wpisuje się on w charakterystykę każdego wnętrza, spełniając funkcje estetyczne i użytkowe zarazem.