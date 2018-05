Kuchnia w dalszym ciągu postrzegana jest jako serce domu i miejsce, w którym głównie przygotowujemy posiłki. Widać jednak, że to pomieszczenie zaczyna pełnić także inne funkcje - to na przykład idealna przestrzeń do rozmów czy spotkań z przyjaciółmi. Rozszerzenie wachlarza czynności, jakie wykonujemy w kuchni wpływa także na jej układ, sposób wyposażenia oraz styl, w jakim jest utrzymana.

Wyniki badania zrealizowanego na zlecenie marki Black Red White jasno wskazują, że obecnie klienci poszukują kuchni w bardzo różnorodnych stylach i nie można mówić o jednym, wiodącym trendzie. Polacy co prawda nadal silnie przywiązani są do klasyki i delikatnych, stonowanych barw, co nie oznacza jednak, większość z nas decyduje się np. na kuchnię w kolorze bieli.

Lubimy duże, funkcjonalne kuchnie, sprawiające wrażenie ciepłych i przytulnych, takie w których miło spędza się czas. Liczy się dla nas wygląd pomieszczenia, dlatego chcemy, by kuchnia była utrzymana w stylistyce, która jest nam bliska. Myśląc o aranżacji kuchni, rozważamy także ile czasu i wysiłku będziemy musieli włożyć w jej urządzenie, ponieważ większość badanych przekłada atrybuty praktyczne ponad te wizualne.

Niewielu z nas jest skłonnych zrezygnować z rozwiązań praktycznych na rzecz dopasowania się do obowiązującej mody lub stylu, ponieważ to, co liczy się dla Polaków najbardziej to funkcjonalność kuchni (74 proc.), jej układ i plan (64 proc.), a także wyposażenie (57 proc.).

W pierwszej piątce stylów, które przypadły do gustu największej liczbie respondentów znajdują się kuchnie:

• Klasyczne, charakteryzujące się jasnymi kolorami, gładkimi lub frezowanymi frontami z eleganckimi dodatkami – ten styl kuchni chciałoby mieć u siebie prawie 80 proc. badanych.

• Z wyspą wielofunkcyjną, która może być stołem, blatem roboczym lub wykorzystana jako strefa przygotowywania potraw i zmywania – za tym trendem z entuzjazmem odpowiedziało się 72 proc. badanych.

• W delikatnych, stonowanych kolorach – ten styl kuchni jest pożądany przez 71 proc. respondentów.

• Otwarte na salon lub jadalnię zaaranżowane w jednym, spójnym stylu – 67 proc. badanych Polaków chciałoby mieć taką kuchnię. To jeden z trendów, który z pewnością będzie zyskiwał zwolenników, także z racji kierunku, w którym budowane są obecnie domy i mieszkania.

• Minimalistyczne, posiadające proste fronty bez zdobień, z małą liczbą górnych szafek lub całkowicie ich pozbawione – 63 proc. badanych jest na tak. To ukłon w stronę osób poszukujących prostych, ale wygodnych rozwiązań, które idealnie i mało nachalnie wkomponują się w przestrzeń ich domu.

Dalsze pozycje zajmują kuchnie z dwukolorowymi frontami szafek (59 proc.), utrzymane w różnych odcieniach szarości (58 proc.), w stylu loftowym bądź industrialnym (45,5 proc.) oraz te w ciemnych barwach (44,6 proc.) – z czarnymi, granatowymi lub imitującymi beton bądź miedź frontami.

Urządzając kuchnię konsumenci na pierwszym miejscu stawiają jej funkcjonalność. Nie ma w tym nic dziwnego - przemyślane rozplanowanie i wyposażenie tego pomieszczenia znacznie poprawia komfort jego codziennego użytkowania. Coraz więcej osób świadomie rezygnuje też z utartych kanonów, poszukując rozwiązań, które będą odzwierciedlać ich indywidualne preferencje, dzięki temu ta wyjątkowa przestrzeń w domu będzie jedyna w swoim rodzaju.

Badanie wykazuje, że Polakom podobają się nowości i bardziej awangardowe rozwiązania, jednak często nie zdecydowaliby się na nie ze względu na różne bariery – niewielką przestrzeń, obawę przed wysokimi kosztami czy poczuciem niewiedzy, które zniechęcają do podejmowania odważniejszych kroków. Tymczasem wielofunkcyjna wyspa to doskonały sposób na zwiększenie funkcjonalności wnętrza nawet jeśli nie cechuje się ono zbyt dużym metrażem, a ciemne kolory potrafią skutecznie zmienić stylistykę całej przestrzeni, niekoniecznie ją przytłaczając.