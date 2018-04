Wejście do domu wiele mówi o jego właścicielu, o tym jak o niego dba oraz jaki styl preferuje. To także strefa, która powinna stanowić spójną całość z resztą budynku. Jak osiągnąć taki efekt?

Zielono przez cały rok

Nic tak nie tworzy klimatu jak rośliny. Na szczęście nie musimy wykazywać się zdolnościami na miarę architekta krajobrazu, by wejście do naszego domu prezentowało się niezwykle atrakcyjnie. Efekt ten osiągniemy w prosty sposób - dobierając odpowiednie gatunki roślin. Wiosną i latem postawmy na kolorowe kwiaty, takie jak petunie, różaneczniki czy kolorowe pokrzywki brazylijskie. Ich barwne płatki będą cieszyć oko wracających z pracy i szkoły domowników. A może pokusić się na odrobinę szaleństwa i wybrać drzewka owocowe? Na rynku już od kilku lat dostępne są uprawiane w donicach jabłonie i grusze kolumnowe, których korony osiągają średnicę ok. 60 cm.

Pozytywny klimat tuż przed wejściem stworzą także zioła, które nadają się do tworzenia interesujących kompozycji o bujnych, często wielobarwnych liściach i dekoracyjnych kwiatach. W donicach dobrze zaprezentuje się: bazylia, cząber, estragon, melisa, rozmaryn, szałwia czy tymianek. Nikt nie przejdzie też obok nich obojętnie, a wszystko za sprawą niesamowitego zapachu. Jesienią i zimą wcale nie musimy rezygnować z przyjemnego widoku zielonych roślin. W donicach przed wejściem posadźmy karłowate krzewy liściaste lub iglaste. Dobrze znoszą one niskie temperatury, a umieszczone w dużych, dekoracyjnych donicach z pewnością ożywią przestrzeń. Jakie rośliny wybierać? Możliwości jest wiele! Od wolno rosnących odmian jałowca, przez świerki i sosny, a na klonach palmowych skończywszy.

Drzwi wizytówką domu

Różne kolory, fasony, style – dzięki szerokiemu wyborowi drzwi zewnętrznych strefa wejściowa nie musi być nudna. Ważne jednak, by stanowiła spójną całość i była kontynuacją tego, co panuje wewnątrz domu.

Estetyka, choć ważna, nie powinna przesłaniać równie ważnej roli, jaką jest funkcjonalność. Pamiętajmy, że to właśnie drzwi stanowią główną barierę zabezpieczającą nas i nasz dorobek przy próbie włamania. Jaki model będzie w takim razie najlepszy i na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę podczas zakupów?

- Warto pamiętać, że wybierając drzwi frontowe, należy kierować się nie tylko designem, ale także wszystkim naszym bezpieczeństwem i jakością materiałów. Niezmiennie od lat największą popularnością cieszą się drzwi drewniane, które charakteryzują się trwałością, dobrymi parametrami izolacyjności i urokiem, jakiego dodają inwestycji – przekonuje Mariusz Kubik, ekspert marki Urzędowski, oferującej stolarkę otworową. N

a jakie aspekty warto jeszcze zwrócić uwagę? W przypadku drzwi wejściowych kluczowa jest także wysoka ochrona cieplna. - Dobre modele to takie, których współczynnik U, określający przenikalność cieplną, jest na poziomie od 0,88 W. Obok izolacyjności termicznej równie ważny jest poziom ochrony akustycznej. To aspekt szczególnie istotny w przypadku budynków usytuowanych w bliskim sąsiedztwie ruchliwej drogi. By drzwi wejściowe skutecznie odgradzały nas od hałasu dochodzącego z zewnątrz, muszą mieć masywną konstrukcję, co najmniej dwie uszczelki i odpowiednie wypełnienia w postaci płycin oraz szyb – dodaje ekspert.

Akcesoria również są ważne

Aranżując wejście do domu zwracajmy uwagę także na dodatki. To zwykle w małych elementach drzemie wielka moc. Skrupulatnie dobierajmy klamki, oświetlenie czy wycieraczki. Te pierwsze powinny swoim kolorem i kształtem korespondować ze stylistyką drzwi i całego budynku. Oferta rynkowa tych akcesoriów jest na tyle szeroka, że z pewnością uda nam się dobrać coś odpowiedniego.

Kolejnym niezwykle istotnym aspektem w aranżacji posesji jest oświetlenie. Umiejętne rozmieszczenie punktów świetlnych może podkreślić atuty budynku i otaczającego go ogrodu. Jeżeli do naszego domu prowadzi ścieżka, wybierzmy lampki, które zasilane są energią słoneczną. Koniecznie zadbajmy także o źródło światła nad drzwiami wejściowymi. Najlepiej sprawdzi się oświetlenie z wbudowanym czujnikiem ruchu. Wygodę tego typu rozwiązań docenimy za każdym razem, gdy do domu wracać będziemy po zmroku.

Jeżeli istnieje taka możliwość, nad strefą wejścia do domu warto stworzyć zadaszenie. Taka konstrukcja skutecznie zabezpieczy przestrzeń przed nadmiernymi opadami deszczu lub śniegu, tworząc przestrzeń komfortową, uporządkowaną i łatwą do utrzymania w czystości. Poza tym, zadaszone miejsce to świetna przestrzeń do przechowywania roślin, które w lecie preferują cień, a zimą wymagają specjalnego zabezpieczenia przed mrozem.