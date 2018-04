Każdy z nas ma swój styl, który przejawia się na wielu płaszczyznach. Z pewnością jest on najbardziej widoczny w tym, jak się ubieramy, jednak z badania "Jaka szafa, taki dom", które zostało zrealizowane na zlecenie Agata SA wynika, że równie ważne jest dla nas to, jak mieszkamy. Jeśli chcemy czuć się dobrze w swoim domu, powinien on odzwierciedlać naszą osobowość, dlatego warto wprowadzić do niego wiosenne dekoracje i akcesoria w naszym stylu. Jak? Jest kilka prostych sposobów.

Wskazówka nr 1: Zdecyduj się na kolor!

Masz swój ulubiony kolor, który króluje w Twojej szafie? Nie wahaj się i wprowadź go do swojego wnętrza! Wystarczy wybrać narzutę, koc lub poduszki w wiosennym, zielonym kolorze lub ciepłych, pastelowych barwach. Takie drobne, spójne kolorystycznie dodatki wprowadzą do Twoich czterech kątów odrobinę wiosennej świeżości. Nie zapomnij o dekoracjach: świeczkach, ramkach lub latarenkach! A jeśli lubisz wzory postaw na motyw kwiatowy – niezawodny sposób na odrobinę wiosny w sypialni lub salonie. Masz duże pole do popisu, aby wybrać wiosenny kolor, który jest najbardziej spójny z Twoim stylem.

Wskazówka nr 2: Zdecyduj się na motyw przewodni

Lubisz kwiaty i elementy roślinne, czy szukasz oryginalnych motywów, takich jak kiwi czy inne owoce? Mieszkanie w twoim stylu to mieszkanie pełne dodatków takich jak Ty! Jeśli Twój styl to glamour – srebrne, złote i kryształowe akcesoria i dekoracje powinny spełnić Twoje oczekiwania. Miłośnikom nowoczesności proponujemy natomiast tekstylia z oryginalnymi wzorami i niestandardowe dekoracje. Znajdź motyw przewodni, który najbardziej oddaje Twój charakter i do dzieła! W końcu każdy wita wiosnę tak, jak lubi!

Wskazówka nr 3: Zainspiruj się!

Twój styl jest mieszanką tego, co czujesz i tego, czym się inspirujesz od innych? Bardzo dobrze! Zobacz, co proponują na wiosnę osoby, które cenisz i wprowadź te rozwiązania zgodnie z własną osobowością i tym, co pasuje do Twojego wnętrza. Może tym razem wybierz dodatki, na które nigdy wcześniej nie miałaś odwagi się zdecydować? Szukaj, wybieraj, eksperymentuj! Dzięki temu Twoje wnętrze będzie oryginalne i takie jak Ty: niepowtarzalne!

Wskazówka nr 4: Dodaj coś extra!

Odświeżacz do powietrza o zapachu wiosennych kwiatów? Czemu nie! Dodatkami do aranżacji wnętrz zrobisz wrażenie, ale możesz też rozszerzyć swoje myślenie i wprowadzić wiosenny powiew na wiele różnych sposobów. Zastanów się, z czym Ci się kojarzy wspomniana pora roku i wykorzystaj swoją wyobraźnię.

Doskonałym zwieńczeniem wysiłków zmierzających do nadania Twoim czterem kątom wyjątkowej atmosfery jest przywitanie wiosny w gronie znajomych! Zaproś ich na obiad i zaaranżuj stół przy pomocy wyjątkowych dodatków. Z pewnością będą mile zaskoczeni Twoją kreatywnością.