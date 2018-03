Aquatic

W tym roku do naszych wnętrz zapuka Aquatic, nowa odsłona bijącego rekordy popularności trendu marine. Tym razem jednak – zamiast dekoracji inspirowanych atrybutami statków i designem nadmorskich kurortów – odkrywamy to, co kryje się w głębi morza. Istnieje kilka sposobów na wprowadzenie trendu Aquatic do wnętrz. Serca stylistek Westwing skradła jego glamourowa odmiana, bogata w złote zdobienia mieniące się niczym drogocenne skarby na dnie morza.

W tym wydaniu pięknie prezentować się będą morskie dekoracje, jak żółw wodny czy konik morski. Jeśli trend ten przypadł Ci do gustu, zrób krok dalej i wprowadź do wnętrza kultowy fotel w kształcie muszli. Stał się absolutnym hitem targów Maison&Objet, udowadniając, że nie wszystko, co mosiężne musi być masywne! Delikatna forma nóżek fotela pozwala wyeksponować to, co najpiękniejsze – bajeczne, welurowe obicie.

Coral

Koral nazywany jest "kwiatem morza". Uważa się, że biżuteria z koralu ma działanie wyciszające, działa harmonizująco i zapobiega zmęczeniu. Ta wyjątkowa mieszanka czerwieni, różu i pomarańczu odnajdzie się w niemalże każdym stylu. Możesz zdecydować się na total look, wybierając wszystkie meble i dekoracje w różnych odcieniach koralu. Siłę tej kompozycji wzmocnisz poprzez nieszablonowe kontrasty, np. zestawiając ją z elementami charakterystycznymi dla trendu Aquatic. Jeśli preferujesz subtelną metamorfozę, zainwestuj w dodatki: welurowy puf, koralowe szklanki lub designerski gadżet. W przypadku tego ostatniego prawdziwym hitem będzie lampa z motywem koralowca w soczystym odcieniu!

Ice cream tones

Lody o smaku świeżej mięty, słodkiego ananasa czy lekko kwaskowych malin? Niezależnie od tego, jaki jest Twój wybór, w tym sezonie nadszedł czas, by przenieść te pyszne kolory do wnętrz.

- Jeśli lubisz efektowny glamour, wybierz mebel w jednym kolorze, przykładowo brzoskwiniowym lub miętowym, i zestaw go ze złotymi elementami. Jeśli jesteś miłośnikiem stylu skandynawskiego, postaw na tekstylia w pastelowe wzory. A jeśli marzy Ci się aranżacja niczym z retro lodziarni, zdecyduj się na tapicerowany fotel z drewnianymi nóżkami i dekoracje nieodzownie kojarzące się z latem, np. półmiski w zabawnych kształtach owoców. W każdej z tych stylizacji, wisienką na torcie będzie kremowa ściana pomalowana w drobne wzory – mówi Marta Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing.