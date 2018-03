Według doniesień Houzz Bathroom Trends Study – raportu z amerykańskich badań, w których o docelowy efekt ukończonego w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, trwającego lub planowanego na najbliższy kwartał remontu łazienki zapytano przeszło 2 tys. osób – biel absolutnie dominuje jako kolor mebli łazienkowych.

W przypadku szafek, jako swój wybór wskazało ją 38 proc. respondentów – o 4 punkty procentowe więcej niż w 2016 oraz 2,7-krotnie więcej niż drugą w tegorocznym rankingu szarość. Białe blaty po remoncie będzie miało natomiast 40 proc. badanych – o 4 punkty procentowe więcej niż w poprzedniej edycji badania. Choć nie pytano o to wprost, oczywistym wydaje się, że również ceramika sanitarna oraz akrylowe wyposażenie strefy kąpielowej najczęściej jest białe. Nic dziwnego. Nie dość, że produkty tej barwy dają wrażenie czystości i higieny, to umożliwiają także stosunkowo proste skomponowanie spójnego wystroju wnętrza. Jak sprawić, by nie był on monotonny? O czym pamiętać, decydując się na biel?

Przełamać monotonię

Jak wynika z raportu Houzz, najpopularniejszą metodą unikania w łazience kolorystycznej monotonii jest skontrastowanie barwy ceramiki oraz frontów szafek i blatów ciemniejszym tłem. Tak jak w przypadku elementów wyposażenia króluje biel, tak na podłogach i ścianach prym wiodą szarości. O wyłożeniu ścian kaflami tego koloru zdecydowało 35 proc. respondentów. Szarą podłogę po remoncie będzie miało natomiast 31 proc. ankietowanych.

Wkomponowanie we wnętrze co najmniej jednej ciemniejszej powierzchni jest korzystne także na niewielkim metrażu. Ze względu na dużą ilość odbijanego światła białe przedmioty wydają się przekraczać swoje ramy. Szara ściana lub podłoga pozwolą stworzyć miejsce na tę "wizualną ekspansję". Równolegle producenci mebli łazienkowych proponują rozwiązania, sprzyjające przełamaniu monotonii niezależnie od tła.

– Ze względu na materiały, z których wykonuje się armaturę łazienkową, naturalnym parterem bieli jest chrom. Stanowiący standard w przypadku baterii, znajduje także zastosowanie na uchwytach i nóżkach mebli – mówi Katarzyna Choniawko, ekspert Armatury Kraków. – W wybranych kolekcjach wykorzystuje się także srebrzyste zdobienia. Prosty, przebiegający przez całą szerokość frontu ornament stanowi ciekawe urozmaicenie dla białych bryły szafek – dodaje.

Zachować spójność

Jednym z powodów, dla których biel jest tak popularna jest bez wątpienia także łatwość dopasowania kolejnych elementów wyposażenia. Może jednak okazać, że prostota ta jest w pewnym stopniu pozorna. - Choć może wydawać się, że jest tylko jeden odcień bieli, to w zależności od użytych w procesie produkcyjnym surowców, powłoka ceramiki sanitarnej może przybierać nieco inną tonację – mówi Katarzyna Choniawko. – Chcąc zachować spójność w całym pomieszczeniu, warto kupić komplet wyposażenia od jednego producenta. Gwarantuje to, że cała ceramika: WC, umywalka oraz ewentualny bidet będą spójne nie tylko pod względem barwy, ale również detali i kształtów – wyjaśnia ekspert Armatury Kraków.

Ożywić dodatkami

Najprostszym i najbardziej elastycznym sposobem kolorystycznego urozmaicenia łazienkowej bieli są jednak dodatkowe akcesoria: dywaniki, dozowniki, ręczniki czy rośliny. W zestawieniu ze stonowanym minimalizmem ścian i wyposażenia, nasycone, intensywne barwy nie tylko nadadzą pomieszczeniu charakteru, ale także sprawią, że będzie ono bardziej przytulne. Warto w tym zakresie eksperymentować i co jakiś czas zmieniać motyw kolorystyczny. Pozwoli to – bez konieczności remontu – przełamać nie tylko łazienkową biel, ale i codzienną rutynę.