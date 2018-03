Kolor przewodni

Planując aranżację, musimy pamiętać o jednorodności. Jeśli zdecydowaliśmy się na jeden kolor przewodni, bądźmy konsekwentni w naszej decyzji i utrzymajmy w tej tonacji zarówno podłogi, jak i ściany. Nadmiar barw bywa przytłaczający. W niewielkich pomieszczeniach powoduje efekt chaosu, dlatego najkorzystniej będzie wybrać dwa kolory i na ich podstawie przygotować całą aranżację.

Przede wszystkim połysk

Do niewielkich pomieszczeń poleca się jasną i jednolitą podłogę o powierzchni odbijającej światło, np. lakierowane drewno lub płytki ceramiczne. Idealnie sprawdzi się biel, jasna szarość lub odcienie beżu. Ciekawym trikiem jest też wybór mebli w kolorze podłogi i pomalowanie jednej lub dwóch ścian intensywną, kontrastową barwą. Pozwoli to zachować równowagę między kolorami i dodać wnętrzu charakteru.

Unikać widocznych łączeń

Aby zachować spójność, najlepiej będzie we wszystkich pomieszczeniach położyć taką samą podłogę. – W mieszkaniach o powierzchni ok. 30 metrów kwadratowych kuchnia jest często osobnym pomieszczeniem. Takie lokale mamy chociażby w Pixel House przy ulicy Legnickiej we Wrocławiu. To zabieg, który ma na celu zapewnić nieco prywatności. Mieszkańcy mają wówczas więcej przestrzeni, nie muszą głowić się nad wydzieleniem stref. Jednak nawet w momencie, gdy w małym mieszkaniu znajduje się zamknięta kuchnia, warto zdecydować się na spójną kolorystykę. Wszystkie widoczne łączenia optycznie pomniejszają powierzchnię. Dobrze jest też dobrać listwy na progach tak, aby ich kolor był jak najbardziej zbliżony do podłogi – radzi Emil Basta, pracownik dewelopera WPBM Mój Dom SA.

Korygować optycznie

Jeśli pokój jest bardzo długi i wąski, warto zmodyfikować wizualnie jego proporcje. Wystarczy ułożyć równolegle do krótszych ścian wzór z płytek o odmiennym kolorze. Innym sposobem jest ułożenie naprzemiennie ciemnych i jasnych pasów.

Wybrać mądrze

Kiedy mamy do dyspozycji tylko jeden pokój – nawet jeśli kuchnia stanowi osobne pomieszczenie – musimy liczyć się z większą eksploatacją powierzchni. Trzeba uwzględnić to przy poszukiwaniach materiałów wykończeniowych i zdecydować się na te bardziej wytrzymałe, o wyższej klasie ścieralności. W przypadku małego metrażu mieszkania znacznie trudniej jest wygospodarować strefy rzadziej użytkowane, dlatego inwestycja w jakość jest naprawdę konieczna.