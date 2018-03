Jeszcze kilkanaście lat temu powszechny był nawyk gromadzenia rzeczy "na zapas". Dziś wprost przeciwnie – wielu zachwyciło się ideą minimalizmu, dążąc do wyzbycia się nadmiaru przedmiotów. Schowki i składziki przestały być potrzebne, a z mieszkań zniknęły popularne niegdyś pawlacze.

Dla oszczędności czasu

Piwnice zostały zastąpione komórkami lokatorskimi. Pozwoliło to wygospodarować w budynku miejsce na podziemne parkingi. Dawniej przy osiedlach mieszkaniowych budowane były ciągi garaży. Obecnie oprócz parkingów na najniższych kondygnacjach projektuje się też miejsca postojowe na ogrodzonym terenie inwestycji. To rozwiązanie, które ma być przede wszystkim komfortowe. Dość częstą sytuacją było kiedyś kupowanie garażu oddalonego o kilka przecznic od mieszkania – na etapie powstawania starego budownictwa posiadanie samochodu nie było tak popularne, jak obecnie. Dziś, gdy tak dużą wartością jest czas, liczy się to, aby garaż zlokalizowany był jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Więcej powierzchni na usługi

W nowoczesnych budynkach coraz częściej najniższe kondygnacje przeznacza się na lokale usługowe. Dość częstą praktyką jest projektowanie ich nie tylko z poziomu wejścia od ulicy, lecz także na wyższych piętrach. – W Bulwarze Drobnera lokale usługowe mieszczą się na pierwszej i drugiej kondygnacji, z kolei na wyższych – apartamenty. Przeznaczanie dużej powierzchni na usługi jest dziś popularne. Wybór lokalu jest przecież elementem budowania wizerunku pracodawcy, wpływa na jego prestiż i zarazem pomaga dotrzeć do klientów. Mieszkańcom często zależy na atrakcyjnym widoku, który otrzymują, wybierając wyższe piętra – opowiada Emil Basta, pracownik dewelopera WPBM Mój Dom SA.

Przywracamy balkonom funkcję wypoczynkową

Zmieniła się też funkcja balkonów. Kilkanaście lat temu były one głównie miejscem do przechowywania przedmiotów. Dziś częściej traktowane są jako dodatkowa przestrzeń użytkowa, w której można zorganizować kącik do relaksu. Popularne jest projektowanie budynków o zróżnicowanych wysokościach, co pozwala uzyskać przestronne i dobrze nasłonecznione tarasy. Zdarza się, że ich powierzchnia dorównuje metrażowi mieszkania. Niektóre inwestycje deweloperskie są też wyposażone w ogrody zimowe.

Metraż vs lokalizacja

Sam układ mieszkań zdradza, jak zmienił się styl życia społeczeństwa. Dziś o wiele częściej niż kilkanaście lat temu jemy poza domem, dlatego część kuchenno-jadalniana zmniejszyła swoją powierzchnię, w znakomitej większości ograniczając się do aneksu kuchennego. Nie potrzebujemy już ogromnego metrażu, za to w dogodnej lokalizacji. Znaczny udział mieszkań dwu- i trzypokojowych na rynku to odpowiedź na potrzebę mieszkania w dobrze skomunikowanych terenach położonych bliżej centrum. To często kompromis między rozsądną ceną a miejscem gwarantującym oszczędność czasu i spore możliwości.

Potrzeby i trendy wciąż ewoluują, a to ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w popycie, lecz także w sposobie, w jaki korzystamy z mieszkań. Dużym wyzwaniem może okazać się podążanie za technologiami przyjaznymi środowisku. Deweloperzy muszą stale monitorować i na bieżąco reagować na zmiany w społeczeństwie.