Na przełomie 2017 i 2018 roku wiele firm oferujących pokrycia podłogowe przebudowało swoje kolekcje. To najlepszy dowód na to, że nawet w temacie aranżacji podłóg świat nie stoi w miejscu.

Przykład idzie z góry, a w przypadku podłóg – o popularności wzorów wśród paneli i wykładzin decyduje to, jakim powodzeniem cieszą się określone gatunki drewna. I tak, po latach mody na drewno egzotyczne, obecnie znów zwracamy się raczej ku gatunkom krajowym.

- Wzrosło ostatnio zainteresowanie podłogami drewnianymi w kolorze naturalnego dębu. Zmniejsza się natomiast liczba zapytań o podłogi drewniane z drewna mebrau, sapella czy wenge, nie mówiąc już o innych gatunkach egzotycznych – mówi Andrzej Sienkiewicz, dyrektor sieci sklepów NOVA Technologie Obiektowe. – Kolory nawiązujące do naturalnego drewna, szczególnie dębu, są obecnie bardzo chętnie wybierane także we wzorach paneli oraz wykładzin winylowych – dodaje.

Postarzane drewno

Podłogi drewniane zawsze są na topie, ponieważ właśnie drewno uchodzi za materiał podłogowy najwyższej klasy – naturalny i ponadczasowy. Obecnie jednak szczególnie chętnie wybierane są dwa rodzaje desek. Przede wszystkim do łask powrócił klasyczny parkiet (najczęściej bukowy bądź dębowy), który znów uchodzi za elegancki rodzaj podłogi.

Drugi trend to stosowanie desek długich i szerokich, często z bogatymi usłojeniami, a nawet z imitowanymi śladami po kornikach! Najodważniejsi decydują się na deski o nieregularnych kształtach (przypominające trapez) lub układają podłogę na skos, by optycznie poszerzyć pomieszczenie. Coraz popularniejsze jest zestawianie ze sobą desek o różnej szerokości. Dość często wybierany jest również parkiet przemysłowy (panele z posklejanych kawałków drewna).

W modnych deskach krawędzie są bardzo często fazowane, drewno jest szczotkowane, matowe i szorstkie w dotyku. Warto wspomnieć również o kolorach, ponieważ obecnie naturalne drewno bardzo często zyskuje nowe akcenty kolorystyczne. Dzieje się tak dzięki bieleniu, opalaniu i bejcowaniu drewna na różne barwy. W sprzedaży pojawiają się nawet deski z naniesionym na nie wzorem – geometrycznym lub np. z portowymi stemplami.

Panele w trzech grupach kolorystycznych

Podobnie jak w kolekcjach podłóg drewnianych, tak też wśród paneli laminowanych możemy wyróżnić obecnie podział na trzy typy kolekcji.

Pierwsza grupa to podłogi w kolorach naturalnych. Panele z takich kolekcji mają zazwyczaj dość jasne kolory w ciepłych odcieniach, a ich dekory próbują jak najwierniej odzwierciedlać naturalne drewno. Dominują tutaj przede wszystkim kolory nawiązujące do różnych odcieni dębu. Taka podłoga sprawdzi się we wnętrzu klasycznym, ale można je zastosować także w stylu rustykalnym.

Do drugiej grupy zaliczyć możemy ciemne kolory – oferta ciemnobrązowych i ciemnoszarych paneli znacznie się w ostatnim czasie poszerzyła. Niektóre panele z tej grupy mają bardzo wyraziste usłojenie, a nawet spękania, dzięki czemu jeszcze bardziej przypominają prawdziwe deski. Tego typu panele często nie mają połysku, a to sprawia, że dobrze wyglądają w nowoczesnych mieszkaniach, a nawet w loftach. Niektórzy przewidują, że w roku 2018 modny będzie styl kolonialny i afrykański, a jeśli tak, to popularność można wróżyć również deskom w kolorach kawy i mahoniu.

Do trzeciej grupy zaliczymy panele w kolorach bielonego drewna. Takie podłogi świetnie komponują się z wnętrzami w stylu skandynawskim. Panele tego typu zazwyczaj są bardzo jasne, ale bez trudu znajdziemy także wersje ciemniejsze, posiadające na swojej powierzchni nieregularne przetarcia, nie tylko w białym, ale i np. w niebieskawym odcieniu. Dzięki temu podłoga jest stylizowana na starą, co pozwala nadać wnętrzu bardziej solidny charakter. Postarzane podłogi będą pasowały również do stylu rustykalnego oraz industrialnego.

Niektórzy producenci proponują też interesujące rozwiązanie, mianowicie taki sam dekor dostępny na różnych materiałach. Dzięki temu podłoga laminowana do pokoju może mieć taki sam wzór, jak podłoga o podwyższonej odporności na wodę, przeznaczona do łazienki bądź kuchni.

Podłogi winylowe wypierają płytki ceramiczne

- Wśród wykładzin obowiązuje kolorystyka podobna jak w deskach drewnianych i panelach. Najpopularniejsze są odcienie szarości, beżu oraz brązu. Bardzo małym zainteresowanie cieszą się natomiast zielenie – mówi Andrzej Sienkiewicz. – W kwestii materiałów, wyraźnie wzrasta popularność paneli winylowych (nazywanych także panelami LVT). Tutaj również zainteresowanie budzą przede wszystkim wzory drewna – podkreśla przedstawiciel sieci sklepów NOVA.

Panele winylowe swoim wyglądem mogą imitować zarówno drewno, jak i płytki, a jednocześnie są ciepłe w dotyku i odporne na kontakt z wodą. Dlatego coraz częściej zdarza się, że właśnie panele winylowe wybierane są np. do kuchni. Często są one stosowane także w miejscach publicznych – np. w sklepach i restauracjach. Na ich rosnącą popularność duży wpływ ma coraz bogatsza oferta dostępnych wzorów i kolorów. Są to zresztą wzory coraz bardziej doceniane przez projektantów. P

Natomiast klasyczne płytki dywanowe coraz częściej wybierane są ze względu na możliwość kreowania z nich rozmaitych wzorów. A skoro tak, to wiele osób aranżujących wnętrza powinno docenić pojawiające się na rynku nowe rozmiary płytek, np. w ofercie marki Forbo dostępne są od niedawna płytki o nietypowym rozmiarze 20 x 100 cm.

Moda kontra zdrowy rozsądek

We wnętrzarskich czasopismach wiele jest podłóg ze szkła, betonu, kamienia a drewno przybiera czasem postać mozaiki przypominającej obraz wykonany z kilku gatunków drewna. Choć podłogi tego typu mogą wyglądać bardzo efektownie, nie łudźmy się – z pewnością nie staną się one dominującym trendem w urządzaniu naszych domów czy tym bardziej mieszkań.

Po pierwsze – wynika to z wysokiej ceny tak unikalnych rozwiązań, po drugie – bardzo często prezentują się dobrze tylko na bardzo dużej powierzchni. W przypadku metraży najczęściej spotykanych w Polsce, zdecydowanie lepiej postawić na modne, ale jednak sprawdzone podłogi: klasyczne drewno, wysokiej klasy panele lub trwałe i ciepłe wykładziny winylowe. Na szczęście tutaj także wybór jest coraz większy i nawet ktoś, kto lubi odważne eksperymenty, znajdzie coś dla siebie.