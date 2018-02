Do dyspozycji specjaliści dostali 500 zł, czyli tyle, ile wynosi miesięczna wypłata w rządowym programie Rodzina 500 plus (pieniądze wypłacane bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia).

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko; wtedy obowiązuje kryterium dochodowe (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę) – wynosi 800 lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Z 500 plus korzysta 2,4 mln rodzin, a w nich 3,65 mln dzieci, jak informowała zaledwie kilka dni temu rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Jakie były ich propozycje? Od czego radziły zacząć? Moimi ekspertami są: Anna Arcipowska z Dizajnia art - studio projektowe i Natalia Nowak, ekspert salonów Agata ds. aranżacji wnętrz.

Zmiana kolorów

Szybka zmiana tanim kosztem? Tak, to możliwe! Najlepiej zacząć od pozbycia się przypadkowo dobranych mebli (różniących się barwą, stylem, materiałem), po drugie – wyrzucenia części nagromadzonych przez lata rzeczy, z reguły porozkładanych w różnych miejscach. To one sprawiają, że wnętrze staje się nieprzytulne i nie zachęca do odpoczynku/pracy.

I po trzecie - uspokojenia kolorów dodatków, w tym m.in. poszewek na poduszki i bieżnika, ale też np. kolorów ścian. Porada brzmiała krótko: ogranicz się do jednego, maksymalnie dwóch stonowanych kolorów ("W ten sposób optycznie powiększysz wnętrze i poprawisz jego proporcje").

Zakup dodatków

Wieszaki na ubrania, uchwyty od szafek, duże lustro, listwy sztukateryjne (także te montowane przy suficie), kinkiety z dekoracyjnym abażurem – propozycjom nie było końca. – Donice na parapet, wazon z kwiatami albo np. misa na owoce, bo zazwyczaj brakuje pomysłów na zagospodarowanie blatu stołu – tłumaczy Anna Arcipowska z Dizajnia art.

Tymczasem może, a nawet powinien stanąć tam przedmiot - jak przekonywała - który będzie się rzucał w oczy i tym samym nada charakteru całemu pomieszczeniu. - Sprawdzi się w tej funkcji także dekoracyjna ceramika, która wraca teraz do łask - dodaje.

500 zł jest małą kwotą. Jeśli jednak myślimy o małej zmianie np. kuchni, zdecydujmy się na zakup dekoracji. Designerski chlebak, stylowa maselniczka, dekoracyjna deska do krojenia – czemu nie?! Podobnie jak np. gigantyczny młynek do pieprzu. On także może się okazać strzałem w dziesiątkę!

Większa inwestycja

Za 500 zł warto kupić jedną lub dwie droższe rzeczy, które zajmują więcej miejsca. Dywan albo rolety, tapeta albo narzuta na kanapę - to tylko kilka propozycji, skoro wymiana tapicerki albo np. krzeseł nie chodzi w grę. Ale równie dobrze może być to też zakup obrazu czy też np. lampy stojącej. Wszystko, co skupi uwagę. I to już od progu.

A duża rzeźba lub designerski fotel? – Mocny akcent nie musi być dobrym pomysłem, bo z reguły nasze wnętrza odbiegają od tych pokazywanych w katalogach. Zmiana nie zadziałałaby więc na plus - odpowiadają zgodnie architekci. - Poza tym za 500 złotych nie kupimy czegoś designerskiego. Potrzeba na to powyżej 1 tysiąca złotych.

Pieniądze z Programu 500 Plus warto wykorzystać na remont pokoju dziecięcego, aby zapewnić najmłodszym komfortowe warunki do rozwoju. Dobrym rozwiązaniem jest wybór mebli, które rosną razem z dzieckiem i można je z biegiem lat dostosowywać do potrzeb oraz upodobań młodego członka rodziny – mówi Natalia Nowak, ekspert salonów Agata ds. aranżacji wnętrz. – Pokój dziecka powinien być też jego prywatną przestrzenią stymulującą kreatywny rozwój, dlatego nie może w nim zabraknąć żywych kolorów, miejsca do odpoczynku i zabawy, barwnych dodatków, tekstyliów i pojemników do przechowywania różnych skarbów.