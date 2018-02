Jedni uważnie śledzą trendy w wystroju wnętrz, chętnie za nimi podążając. Jednak są też tacy, którzy lubią iść pod prąd, aranżując mieszkanie, by to nie tylko było oryginalna, a wręcz zaskakiwało. Co zatem zrobić, by jednym nietypowym akcentem ożywić każde, nawet z pozoru najbardziej spokojne mieszkanie lub wnętrze?

Nietypowe ściany tworzą klimat

Jednym z ciekawszych sposobów ożywienia pomieszczenia jest zastosowanie zaskakujących zdobień ściany. Oryginalne kolory, na przykład pastelowe już nie szokują, natomiast obraz w postaci malowidła ściennego to wciąż rzecz rzadko spotykana. Reprodukcja fotografii, obraz lub inny ciekawy motyw - takie rozwiązanie pozwoli nadać pomieszczeniu indywidualnego charakteru. Powstałe w ten sposób dzieło będzie definiowało zainteresowania mieszkańców i sprawi, że od razu po wejściu będziemy czuć się wyjątkowo.

Coraz bardziej popularnym sposobem dekoracji ściany jest jej fakturowanie: od nieregularnej dekoracji w stylu starego tynku, przez paski w postaci pionowych lub poziomych rowków, aż po tkaniny ścienne. Wśród trendów w dekorowaniu ścian wciąż ważne miejsce zajmują klimaty industrialne, czyli wszelkiego rodzaju imitacje betonu i kamienia w różnych odcieniach szarości, czasem mocno wybielone.

Popularny jest też stiuk wenecki - rodzaj dekoracyjnej farby strukturalnej. Wciąż mile widziane są elementy natury jak urokliwa cegła, oryginalny kamień lub na przykład ściana pokryta żywym mchem. Wszystko to wpływa na tworzenie niesamowitej aury, która dodaje wnętrzu stylu, klimatu i oryginalności.

Jeden element, który zaciekawi

Leniwie pływające rybki i podwodny świat zawsze są ciekawym elementem wzbogacającym wnętrze mieszkania czy domu. Ustawienie akwarium w salonie, biurze czy sypialni to standard, ale można też je tak wkomponować, by wręcz… szokowało. Jak to zrobić? Umieścić je w zagłówku łóżka lub w podstawie umywalki. Wówczas obserwowanie rybek stanie się mimowolnym zajęciem, które, jak udowodniono naukowo, ma także działanie terapeutyczne i doskonale uspokaja.

Oryginalnym rozwiązaniem, pobudzającym wyobraźnię, jest zainstalowanie bujanych mebli, np. w postaci hamaka, który zastąpi kanapę czy wiszących krzeseł przy stole w jadalni. Korzystanie z takich mebli zawsze wywołuje uśmiech na twarzy.

Jeżeli mamy do dyspozycji wyższe wnętrze, warto pomyśleć o antresoli, na której można wyczarować klimatyczną sypialnię , strefę do odpoczynku, ale też na przykład domową biblioteczkę czy przestrzeń do pracy.

Decydując się na włączenie w wystrój wnętrza elementu, który ma zaciekawić, weźmy pod uwagę, że jednocześnie może on stanowić przełamanie stylu. Lampa w starym klimacie, komoda z poprzedniej epoki, rzeźby, kolumny lub klasyczna drewniana podłoga - to wszystko przykuje wzrok w nowoczesnym wnętrzu.

Co kryje szafa i jak może zaskakiwać?

Szafa z drzwiami przesuwnymi lub uchylanymi stanowi ważny element aranżacji wielu pomieszczeń. Tyle, że zazwyczaj w jej wnętrzu znajdują się półki i wieszaki wypełnione ubraniami. A tak wcale być nie musi. Szafa może skrywać… nową przestrzeń użytkową, co świetnie sprawdzi się w mieszkaniu singla, w małych pokojach czy kawalerkach.

- W odpowiednio zaaranżowanym wnętrzu szafy możemy schować łóżko. W ciągu dnia wygląda ono jak zamknięty front mebla, a otwieramy je jedynie wieczorem, kiedy idziemy spać lub gdy z wizytą pojawią się goście. Przemyślna aranżacja wnętrza szafy, pozwala też ukryć w niej na przykład domowy warsztat dla krawcowej czy biuro dla księgowej. Bez problemu stworzymy także praktyczne miejsce pracy dla pasjonatów decoupage’u, modelarstwa czy innych prac typu handmade. Przestrzeń wewnątrz mebla może zostać też zagospodarowana przez kino domowe, które na co dzień nie musi być eksponowane w przestrzeni salonu czy sypialni – mówi Katarzyna Drabik, zastępca dyrektora marketingu Grupy Komandor.

Zaaranżowana z pomysłem szafa w salonie to praktyczne rozwiązanie, które naprawdę może zaskakiwać. Nie tylko połączy ona w sobie funkcję przechowywania i funkcję regału, ale także ozdobi salon oryginalnymi drzwiami, kolorami.

Urok szklanych ścian

Aby wnętrze było ciekawe i oryginalne można przy pomocy szklanych ścian wydzielić osobne strefy, jak sypialnia, łazienka czy kuchnia. Tego typu rozwiązania to propozycja dla ludzi odważnych, lubiących niestandardowe i zaskakujące rozwiązania. Subtelna granica we wnętrzu, jaką tworzy ściana, daje z jednej strony poczucie oddzielenia, ale jednocześnie pozwala utrzymać jego jedność. Szkła wprowadzają dużo światła, nie zamykając pomieszczenia i nie przytłaczając go, poza tym szklane refleksy pięknie wyglądają zarówno w sztucznym, jak i w naturalnym świetle. Jeśli więc nie jesteśmy zwolennikami klasycznych wnętrz i pociąga nas to co nietypowe, bo lubimy bawić się stylami we wnętrzu, z pewnością tego typu aranżacja przypadnie nam do gustu.