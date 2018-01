Mieszkanie dla Młodych dobiega końca – ostatnie 381 mln zł rozdysponowano błyskawicznie. Funkcjonujący od 2014 r. program pozwolił podpisać umowy na zakup ok. 90 tys. mieszkań, których średni metraż oscylował wokół 50 mkw. Jak urządzić taką przestrzeń i które rozwiązania mogą w największym stopniu zainteresować młodych nabywców?

Więcej miejsca

Choć zgodnie z założeniami programu, górna granica metrażu dla mieszkania wynosiła 75 mkw., największą popularnością cieszyły się lokale o średniej powierzchni 53,9 mkw. 20 metrów różnicy, te same oczekiwania względem wygody i funkcjonalności. Jak to pogodzić? Z pomocą przychodzą rozwiązania aranżacyjne jak kuchnia połączona z salonem.

– Wizualnie przestrzeń się powiększa, a granicę między kuchnią i salonem wytycza blat przypominający wyspę. Ciekawym rozwiązaniem jest także wykorzystanie systemów przesuwnych – na przykład ze szklanymi drzwiami – mówi Jakub Malinowski, ekspert ds. okuć meblowych w firmie Häfele. Przewidziano też coś dla osób, które kuchnię otwartą wybierają tylko z rozsądku – okucia jak Finetta Spinfront, które pozwalają schować aneks kuchenny za dużymi frontami w zaledwie kilku ruchach.

Wygodnie i pojemnie

Kuchnia często staje się „ofiarą” walki o każdy metr mieszkania – a musi być pojemna i wygodna nawet na kilku metrach kwadratowych. Gdzie pomieścić liczne akcesoria, garnki, zastawę i znaleźć miejsce do przygotowywania posiłków? Kluczem do sukcesu są pojemne szuflady i wykorzystanie wysokiej zabudowy. Te pierwsze, wyposażone

w sortowniki, pozwalają maksymalnie wykorzystać cenne miejsce. – Coraz większą popularnością cieszą się też półki wysuwne i szafki typu cargo, pozwalające zagospodarować przestrzeń z boku zabudowy oraz w narożnikach – mówi Jakub Malinowski. W niewielkich kuchniach można też pomarzyć o stole. Prawda?

Niekoniecznie – z pomocą przychodzą blaty wysuwne, które ukryte pod powierzchnią blatu właściwego lub wyciągane niczym szuflada, stwarzają dodatkowe miejsce do gotowania i mogą służyć jako stolik do kawy czy małe biurko.

Wykorzystaj potencjał

Sytuacja metrażowa w programie MdM ulega zmianie, gdy mamy do czynienia z rodziną z trójką lub większą liczbą dzieci – wtedy limit dla mieszkania rośnie do 85 mkw. Co

w innej sytuacji? W przypadku rodziny z dwójką dzieci trzeba sobie poradzić z całą górą ubrań. Warto wówczas wykorzystać np. miejsce w przedpokoju na zagospodarowanie garderoby. – Należy pomyśleć o zabudowaniu go od sufitu do podłogi wysoką szafą czy wykorzystaniu wnęk. Tu doskonale sprawdzą się pojemne szuflady z sortownikami, cargo na buty czy pantografy, zapewniające łatwy dostęp do wyższych partii mebla – dodaje Jakub Malinowski.

Najmłodszym członkom rodziny należy przy tym zapewnić miejsce i do spania, i do nauki – tu doskonale sprawdzą się meble wielofunkcyjne, wykorzystujące łączące funkcje biurka i łóżka okucie Tavoletto.

Pamiętaj o oświetleniu

By zwiększyć funkcjonalność mieszkania, a jednocześnie zadbać o odpowiedni nastrój, warto przyjrzeć się ofercie oświetleniowej. Szczególnie popularne stało się w ostatnich latach oświetlenie diodowe LED – niezwykle efektowne, a przy tym energooszczędne. Mamy do wyboru kilka jego możliwości wykorzystania – ułatwiające pracę oświetlenie nad blatem, oświetlenie dekoracyjne pięknie podświetlające elementy ozdobne czy paski LED w szufladach (ułatwiające odnajdywanie przedmiotów) lub wzdłuż krawędzi.

– Odpowiednio dobrane oświetlenie pozwoli stworzyć odpowiednią atmosferę, ułatwić poruszanie się, czy wizualnie powiększyć przestrzeń. Co więcej, system oświetleniowy może być w dowolny sposób rozbudowywany m.in. dzięki montażowi typu Plug & Play, który wymaga jedynie połączenie ze sobą wtyczek o jednakowym kolorze lub kształcie – mówi Maciej Wikorejczyk z Häfele.

Postaw na smart rozwiązania

Młodych nabywców mieszkań mogą szczególnie zainteresować rozwiązania z zakresu smart home. W czasach, gdy nie rozstajemy się ze smartfonem, możemy wykorzystać urządzenie do kontrolowania kolejnych udogodnień obecnych w naszych wnętrzach. Dopasowanie oświetlenia do aktualnego nastroju? Zmiana grającej w mieszkaniu muzyki? Opuszczenie elektrycznego blatu? Wystarczy specjalna aplikacja i kilka ruchów palcem po ekranie.