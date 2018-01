Najmodniejszy kolor - Ultra Violet

Instytut Pantone ogłosił, że kolorem tego roku będzie Ultra Violet. Jak przekonują eksperci salonów Agata, jest to wymagająca, ale bardzo ciekawa barwa, która wniesie powiew świeżości do wnętrz. Bez względu na to, czy zdecydujemy się zaadaptować ten kolor za pomocą mebli czy dodatków, warto pamiętać, że Ultra Violet nie jest kolorem neutralnym, więc najlepiej sprawdzi się w towarzystwie stonowanej szarości czy klasycznej bieli.

Dekoracyjne ściany

Puste ściany są już passe. 2018 rok przyniesie nowe spojrzenie na kwestie dekoracyjne, a w szczególności na rolę ścian w naszych domach. Do tej pory były one głównie tłem do aranżacji. W tym roku nie będą już dodatkiem, tylko głównym bohaterem. Fantazyjne, dekoracyjne ściany można tworzyć za pomocą fototapet czy specjalnych naklejek, ale równie duże pole do popisu dadzą nam ramki na zdjęcia – w różnych kolorach, o różnych wielkościach i niejednakowych kształtach – razem mogą stworzyć kompozycje, obok których trudno będzie przejść obojętnie.

Mieszane materiały

Coraz częściej decydujemy się na odważne kroki i przełamywanie obowiązujących konwencji. W aranżacji wnętrz panują podobne zasady, dlatego 2018 rok będzie stał pod znakiem nieoczywistych zestawień i łączenia różnych metali oraz materiałów. Bardzo modne betonowe dodatki w parze z surową miedzią? A może drewniane wstawki w ceramicznych przedmiotach? Możesz dać się ponieść swojej wyobraźni, ponieważ oryginalne zestawienia będą w tym roku bardzo modne.

Opływowe krawędzie w meblach

Zwolennicy mebli z "miękkimi" krawędziami mają powody do zadowolenia. W 2018 roku takie kształty będą najbardziej modne. Okrągłe stoły i stoliki czy zaokrąglone oparcia foteli pojawiały się w katalogach znacznie wcześniej, ale to właśnie w tym roku będą dominować w inspiracjach dotyczących aranżacji wnętrz. Coraz częściej projektanci będą stawiać też na zaokrąglone komody i szafki, dzięki czemu nowy trend będzie miał swoje odzwierciedlenie w wystroju różnych pomieszczeń: od jadalni, przez salon, aż po sypialnię.

Orientalna wizja Wabi-Sabi

Wabi-Sabi jest określeniem japońskiej filozofii i epoki designu. Samo słowo "Wabi" oznacza prostotę, natomiast "Sabi" to piękno wynikające z upływu czasu. Eksperci salonów Agata podkreślają, że osoby planujące aranżacje swoich mieszkań coraz częściej poszukują niestandardowych rozwiązań i niesztampowych inspiracji, w związku z czym trend polegający na docenianiu niedoskonałych i prostych form może na stałe zagościć w naszych wnętrzach w 2018 roku.