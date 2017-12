Scandichic

Białe święta niezależnie od pogody? Tak, możesz je mieć w domu!

Modne w tym roku są przede wszystkim ozdoby w odcieniach śniegu i/lub kości słoniowej. Szczególnie, jeśli występują w połączeniu z naturalnymi materiałami, w tym np. drewnem i wikliną. Ale na choince w stylu scandichic mogą się znaleźć także ręcznie wykonane dekoracje ze słomy, papieru, a także… pierniczki. A co zamiast tradycyjnego drzewka? W wazonie możemy ułożyć kilka gałązek - także przybranych prostymi ozdobami. Natura i naturalność - to one liczą się przede wszystkim.

Za odmianę tego stylu uznaje się także nordycką noc, kojarzącą się z mroźną zimą i klimatem dalekiej Północy. Tym, co ją wyróżnia to: sięgnięcie po chłodną paletę barw – kolorami podstawowymi są: szarość, granat i błękit, ale spotkać też można czarne akcenty w kolorze fińskiej lukrecji – oraz metaliczne detale. Szczególnie modne są te przypominające sople i płatki śniegu. A jeśli są to ozdoby z naturalnych materiałów, to te celowo obowiązkowo się postarza.

Naturalne

Umiar, prostota i bezpretensjonalność – to one są tu najważniejsze. Do tego też spokojne kolory (beże, biel, brązy, delikatne szarości), wysokiej jakości materiały (najlepiej naturalne), a także proste formy. Prym wiodą ozdoby z drewna, płótna i szkła oraz ręcznie wykonane łańcuchy i girlandy, np. z papieru. Choinka – koniecznie żywa. Najlepiej taka w doniczce.

Co ciekawe, i ten styl ma swoją odmianę – eko. Gałązki, koła z iglaków i mchu, owoce dzikiej róży, orzechy, szyszki – to one są jego podstawą. Podobnie jak np. suszone rajskie jabłuszka i dekoracje ze słomy. Liczy się przy tym umiar, bezpretensjonalność i prostota.

Glamcore

To styl dla tych, którzy uwielbiają wytworność i kochają blichtr. Co to oznacza w praktyce? Choinka ma nie tylko błyszczeć. Ona ma tonąć w blasku! Stąd też dużo na niej złotych i srebrnych łańcuchów i bombek, ale też np. kryształowych sopli lodu.

Boho

Niezależnie od tego, czy sięgniemy po odziedziczone po dziadkach ozdoby (także te w duchu hand made) czy postawimy na nowoczesne i luksusowe dekoracje, liczy się jedno – kolor. A dokładnie trzy kolory: głęboki odcień fioletu, ciemna czerwień i wszelkie odcienie złota, także te wpadające w pomarańcz. Obfitość, szaleństwo, bogactwo – to cechy wyróżniające tego stylu. To dlatego pasują do niego także dekoracje wysadzane świecącymi kamieniami.

Nowocześnie

W modzie są też nietypowe i wyszukane formy – nawet futurystyczne. W grę wchodzą też oryginalne i nietypowe przedmioty, który wywoływać będą skojarzenia z przyszłością. Najlepiej, jeśli są wykonane ze szkła, metalu i/lub tworzyw sztucznych. Połyskujące, a przy tym mieniące się odcieniami srebra (zimne barwy) lub innych metali.

Tradycyjnie, ale na wesoło

Sięgając po dobrze znane dekoracje też można stworzyć oryginalną aranżację. Kto powiedział, że tradycji nie można potraktować z przymrużeniem oka?! A może by tak zmodyfikować typowe dekoracje i przemalować bombki np. we wzór w szkocką kratę. Czerwień, zieleń i biel, to w tym przypadku najmodniejsze kolory.