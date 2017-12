Niech stanie się światłość!

Jedną z podstawowych zasad aranżacji schludnego i wygodnego poddasza jest zadbanie o odpowiednią ilość światła. Sporą dawkę promieni słonecznych mogą gwarantować okna dachowe, natomiast trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze mamy wpływ na ich wielkość, kształt i rozmieszczenie. Poddasza mogą więc być niedoświetlone. Dlatego też trzeba zwrócić uwagę na odpowiednią kolorystykę ścian i mebli tak, by nie przyciemnić wnętrza. Postarajmy się, aby w pomieszczeniu panowały jasne barwy, ewentualnie wsparte ciemniejszymi dodatkami, które dodadzą wnętrzu dynamiki.

Ponadto jasna kolorystyka pozwoli wpadającemu światłu odbijać się od powierzchni, dodatkowo optycznie powiększając pomieszczenie. Jasne kolory dobrze ukrywają wszelkie nieregularności i ciekawie komponują się z drewnem, które może tu i ówdzie pojawić się w postaci belek, ram okiennych, blatów lub frontów mebli. Jeżeli jest taka możliwość, zadbajmy o uwidocznienie więźby dachowej w naturalnej, drewnianej formie, co z pewnością ociepli wnętrze i stanowić będzie jego atut.

A może antresola?

Rozważając zamieszkanie na poddaszu wiele osób obawia się niewykorzystania części przestrzeni, szczególnie przy skosach. Często są to nieuzasadnione obawy, gdyż mieszkania na poddaszu zazwyczaj są wyższe, poza tym istnieje wiele sposobów na ciekawą aranżację takiego pomieszczenia.

Jeśli mamy do dyspozycji wyższe poddasze, warto zastanowić się nad stworzeniem antresoli, na której można ulokować wygodne i tworzące intymny klimat miejsce do spania. Ustawienie łóżka pod oknem dachowym sprawi, że zasypiając będziemy mogli podziwiać gwiazdy. Na antresoli można też zorganizować klimatyczną domową bibliotekę z funkcjonalnym regałem i wygodnym fotelem, w którym z dala od zgiełku codzienności oddamy się lekturze lub posłuchamy muzyki.

Wykorzystajmy każdy centymetr

Dla przeciwników mieszkania na poddaszu, obecność skosów to jedna z większych wad, natomiast zwolennicy twierdzą, że to właśnie skosy tworzą niepowtarzalny klimat tego typu mieszkania. Bez względu na upodobania, warto zaznaczyć, że właściwie urządzone mieszkania na poddaszu mają spory potencjał. Trzeba jednak wiedzieć, jak go wykorzystać. Aranżując poddasze warto zdecydować się na meble na wymiar, które pozwolą zagospodarować dosłownie każdy centymetr pomieszczenia.

- Największą zaletą mebli na wymiar jest fakt, że sami decydujemy o ich rozmiarach i kształcie. Dzięki temu mebel idealnie wpisuje się w przestrzeń naszego poddasza – czy to w obrębie salonu czy kuchni, jednocześnie doskonale wypełniając wolne miejsca od podłogi do sufitu – mówi Monika Szczęsny, projektantka mebli z firmy Komandor. - Nawet wąska wnęka może przemienić się w funkcjonalny regał z półkami w dowolnym wymiarze i rozstawie. Taki regał nie tylko bez problemu wpasujemy w głębokość wnęki, ale także wyposażymy w odpowiedniej grubości, wytrzymałe półki, na których ustawimy kolekcję płyt, gier, filmów, ulubione książki lub inne drobiazgi. Takich możliwości nie dają gotowe meble – dodaje Monika Szczęsny.

Jedno pomieszczenie, wiele stref

Mieszkania na poddaszu wyłamują się wszelkim schematom, niektóre z nich nie mają wydzielonych: kuchni, salonu czy sypialni. W rozgraniczeniu stref pomocne mogą być nie tylko naturalne elementy architektury, charakterystyczne dla poddasza, jak belki i kominy, ale także estetycznie wkomponowane - regały, szafy lub komody.

- Oddzielenie w salonie strefy relaksu od strefy jadalni możemy zaaranżować przy pomocy ażurowego, otwartego regału na wymiar lub ciekawej komody. Nie tylko wyznaczą one subtelną granicę pomiędzy strefami, ale dodatkowo będą meblami do przechowywania i eksponowania ciekawych przedmiotów lub pamiątek domowników - mówi Monika Szczęsny.

Poddasze to także idealne miejsce na stworzenie funkcjonalnej garderoby, domowego biura, czy klimatycznej sypialni. Kluczem jest tutaj odpowiedni dobór mebli i jak najlepsze dopasowanie ich do wnętrza. Na poddaszach świetnie sprawdzą się szafy na wymiar ze skośnymi drzwiami przesuwnymi. Ukryją one ewentualne nierówności, zabudują niewymiarową wnękę i pozwolą na funkcjonalne oraz praktyczne wykorzystanie trudnych aranżacyjnie przestrzeni.

Detale mają znaczenie

Wnętrza na poddaszu mają niepowtarzalny klimat. Warto jednak zadbać o ciekawe i wyraziste dodatki, które uwydatnią zalety mieszkania. Bez względu na to, czy w pomieszczeniu będzie królował styl klasyczny, nowoczesny, skandynawski, czy industrialny, odpowiednio dobrane kolory, lampy, dywany, sofy, poduszki czy inne ozdobne przedmioty, podkreślą wyjątkowy charakter wnętrza. Miękki dywan w salonie czy wygodna sofa będą współgrały z drewnianymi elementami i meblami, a wiszące w jadalni żarówki, czy metalowe elementy, pomogą stworzyć industrialny klimat w kuchni. Nie przesadzajmy jednak z ilością dodatków, by przypadkiem nie przysłoniły one naturalnych uroków wnętrza i nie pozbawiły go największych walorów.