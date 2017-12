Natura na poważnie

Drewno i kamień wystąpią w przyszłym roku w roli głównej. Naturalne materiały są doskonałą bazą do stworzenia ciepłego, indywidualnego wnętrza. Odcienie brązu i szarości pięknie komponują się z ulubionymi dekoracjami w dowolnej kolorystyce. Zapewniają jednocześnie harmonijną, spokojną i ciepłą atmosferę. - To idealny anturaż dla kominka. Ogień w otoczeniu naturalnych odcieni będzie kropką nad i dla całej aranżacji. Dlatego do prostych, drewnianych i kamiennych wnętrz najlepiej dobrać kominek z podwójnym lub potrójnym przeszkleniem, który zapewni ciepło i spektakularny efekt - radzi ekspert firmy Kratki, Sylwester Kałwiński.

Życie roślin i zwierząt

Natura ma wiele twarzy - w nadchodzącym roku projektanci będą eksponować nie tylko stonowaną kolorystykę drewna i kamienia. Do wnętrz wkroczą radośnie kolorowe rośliny i zwierzęta. Modne będą florystyczne wzory, np. na zasłonach, tapetach czy dywanach. Surowe dekoracje stracą swoją pozycję na rzecz zwierzęcych wzorów - najmilej widziane będą pełne żywych kolorów ptaki czy zwierzęta egzotyczne w formie figurek, wazonów, plakatów lub wzorów na tekstyliach. - Jak dopasować kominek do takich stylizacji? Dobrym rozwiązaniem będzie wybór prostego urządzenia, które nie odciągnie uwagi od głównych bohaterów. Można także zastanowić się nad włączeniem do wystroju niewielkich biokominków, które uatrakcyjnią przestrzeń nie tylko w salonie, ale także w innych pomieszczeniach. Dostępne w różnych kształtach i kolorach, będą dobrze korespondować z pozostałymi elementami wystroju - zauważa ekspert Kratki.pl.

Ciepła Skandynawia

W tworzeniu przytulnych wnętrz nasi północni sąsiedzi nie mają sobie równych. Do tej pory jednak czerpaliśmy inspirację ze skandynawskiego minimalizmu - surowego drewna w połączeniu z bielą i oszczędnością ozdób. W 2018 r. nie porzucamy tego trendu, jednak pozwalamy sobie na znacznie więcej. W skandynawskich, prostych wnętrzach pojawi się mnóstwo struktur, które sprawią, że w domu zrobi się cieplej i przytulniej. Przykład? Koce robione na drutach, puszyste poduszki z materiałów imitujących miękkie futra, włochate dywany i kolorowe zasłony. By skandynawska aranżacja w pełni nabrała urzekającego charakteru, w centralnym punkcie powinien pojawić się też kominek, który jest nieodłącznym elementem leśnych chat przy północnych fiordach. - Posiadacze prostych wkładów kominkowych, mogą je ozdobić ręcznie robionymi dekoracjami. Mieszkańcy bloków i kamienic, w których od dawna panuje skandynawski klimat, mogą zainwestować w niedrogie i bezpieczne biokominki, które stworzą charakter tradycyjnych palenisk - mówi ekspert Kratek.

Geometryczny oldschool

Kolejnym trendem na 2018 r. jest sentymentalny powrót do lat 60. i 70. ubiegłego stulecia. Witajcie geometryczne, kolorowe tapety, kontrasty, pękate kształty i wzorzyste dywany. Kolorystyka jest chyba wszystkim znana: pomarańczowy łączymy z brązem i żółcią, czerń z bielą, a błękity i granaty z zielenią. - Okrągłe kozy, wyeksponowane rury, zdecydowane czarne lub białe kolory kominków sprawdzą się w tej stylistyce idealnie - zauważa Sylwester Kałwiński. - W latach 60. nikt nie chciał zabudowywać domowych sprzętów. Modne było eksponowanie nowoczesnych urządzeń, takich jak lodówki, pralki czy telewizory. Piece wolnostojące idealnie wpisują się w ten styl aranżowania – dodaje.

Nienasycony glamour

Trend glamour, choć nie nowy, zacznie pojawiać się we wnętrzach coraz częściej. To kolejne potwierdzenie tezy, że minimalizm powoli chowa się w cień. Błyszczące materiały, szklane i kryształowe ozdoby, drapowane firany i bogate dekoracje przejmą kontrolę w niejednym domu. Glamour, choć piękny, jest trendem ryzykownym - łatwo bowiem przesadzić i zamiast modnej aranżacji stworzyć kiczowaty wystrój. Dlatego decydując się na tego typu wnętrze, warto stosować się do reguły: spektakularne minimum. Dobrym rozwiązaniem jest utrzymywanie jednolitej kolorystyki we wnętrzu, a stawianie akcentu na sprzęty i dekoracje. - Główną rolę w tym spektaklu może grać np. ozdobiony kryształkami biokominek lub mieniący się spektakularny żyrandol - mówi ekspert firmy Kratki.pl.