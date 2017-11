Jeśli chcemy, by podłoga w salonie wyglądała elegancko, a zarazem naturalnie i solidnie, na pewno warto wziąć pod uwagę lite drewno w postaci desek, czyli tzw. dyli podłogowych.

Deski podłogowe – prestiż w cenie

Podłogi takie szczególnie dobrze prezentują się w dużych salonach – zarówno w podmiejskich willach, jak i w miejskich apartamentach. Szczególnie dobrze pasują do wnętrz w stylu rustykalnym lub tam, gdzie ważnym elementem wyposażenia są antyki. Ale układa się je także we wnętrzach nowoczesnych, do których często wybierane są np. deski bielone. Należy przy tym pamiętać, że deski z litego drewna układa się w jednym kierunku.

Warto też mieć świadomość, że duże deski z litego drewna należą do najdroższych powierzchni podłogowych. Dyle osiągają długość nawet 4 m, a ich grubość wynosi przeważnie od 15 do 22 mm.

Przy takich rozmiarach, niezwykle ważny jest odpowiedni dobór gatunku drewna. Najchętniej wybierane są gatunki egzotyczne, ponieważ to one są najbardziej odporne na zmiany temperatury i wilgotności. Do godnych polecenia należą m.in. doussie, iroko, merbau, tek, a jeśli wolimy drewno krajowe, pod uwagę możemy wziąć dąb.

Dyle drewniane, przynajmniej te najdłuższe, montuje się zazwyczaj inaczej niż pozostałe rodzaje desek. W tym przypadku nadal, jak za dawnych czasów, deski przybija się do legarów, a to z kolei sprawia, że i same legary muszą zostać odpowiednio przygotowane. Przy deskach o długości do ok. 2 metrów, montuje się je także klejami poliuretanowymi.

- Nie należy też zapominać o odpowiednio dostosowanym podłożu, które musi mieć odpowiednią wytrzymałość – mówi Andrzej Sienkiewicz z sieci sklepów NOVA Technologie Obiektowe. - Długie deski, nawet przy niewielkiej zmianie wymiarów związanych ze zmianą wilgotności, mogą po prostu rozerwać podłoże, co doprowadzi do zniszczenia całej podłogi. Dlatego tego typu podłogi bezwzględnie powinny być układane przez doświadczonych fachowców – podkreśla.

Parkiet – klasa sama w sobie

Dużo popularniejszy od desek z litego drewna jest dziś parkiet. Cena takiej posadzki jest często nawet o połowę niższa w porównaniu z dylami podłogowymi.

Parkiet masywny najczęściej ma grubość 22 mm. Szerokość klepki wynosi maksymalnie 70 mm, a długość – 500 mm. Parkiet układa się we wzór – najczęściej jest to jodełka, cegiełka, rzadziej szachownica, ale tu decyzja zależy tylko od fantazji właściciela.

Jeśli parkiet montowany jest w dużym salonie, nic nie stoi na przeszkodzie, by łączyć ze sobą różne odcienie drewna i tworzyć z nich duże wzory. Ważne jednak, aby wszystkie zastosowane deski miały porównywalną twardość. W mniejszych salonach lepsza będzie podłoga w jednolitej tonacji lub ułożona w bardziej subtelny wzór.

Pod uwagę można wziąć także parkiet przemysłowy, składający się z wąskich i długich klepek. Układa się go przeważnie wzdłuż ścian, ewentualnie pod kątem. Parkiet przemysłowy szczególnie dobrze sprawdzi się w niedużym salonie, tym bardziej, że taka podłoga może optycznie powiększyć wnętrze.

W zależności od podłoża, parkiet można przybijać gwoździami (taką metodę stosuje się już dziś jednak rzadko) lub montować przy użyciu kleju. Klepki parkietu tradycyjnego przeważnie zaopatrzone są w złącze pióro-wpust, ale czasem mogą być łączone na styk. O tego typu kwestie warto dopytać sprzedawcę jeszcze przed zakupem.

Mozaika – elegancja dla każdego

Mozaika to drewniana podłoga, która przeważnie ma postać prostokątnej lub kwadratowej płyty z listewek. Mozaika jest cieńsza i krótsza niż parkiet, to zaś pozytywnie wpływa na jej cenę. Nadal jednak mamy do czynienia z naturalnym drewnem, które może stać się ozdobą nawet niedużego pokoju dziennego.

Grubość mozaiki nie przekracza zazwyczaj 10 mm. Zbudowana jest ona z lamelek o szerokości ok. 22 mm i długości 120-160 mm. Wymiary te należy jednak traktować wyłącznie orientacyjnie, ponieważ w sprzedaży można znaleźć także niestandardowe wymiary podłóg. Mozaikę można układać w szachownicę lub w inne wzory, przy czym możliwe jest łączenie różnych desek o podobnej twardości.

- Lamelki mozaiki nie mają połączenia piór-wpust, są fabrycznie składane i podklejane papierem lub siatką w większe fragmenty (najczęściej o wymiarach 320x640 mm). Mozaikę montujemy na klej do podkładu posadzkowego – mówi Andrzej Sienkiewicz.

Deski warstwowe – szybko i nowocześnie

Podłoga warstwowa to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Taka posadzka nie tylko efektownie wygląda, ale co ważne, możemy z niej korzystać natychmiast po ułożeniu, które na dodatek przebiega bardzo szybko. Jeśli więc chcemy szybko odmienić salon, wzbogacając go o podłogę z naturalnego drewna, warto sięgnąć właśnie po takie deski.

Deska warstwowa najczęściej posiada łatwe w montażu zapięcie na klik (podobnie jak panele laminowane). Taka podłoga nie musi być na stałe przymocowana do podkładu, ale niektórzy producenci dopuszczają taką możliwość.

Podłogi warstwowe są produkowane jako jednolamelowe, które wyglądem przypominają jednolitą deskę. Mogą jednak składać się również z dwóch lub trzech rzędów lameli imitując układ klepek tradycyjnego parkietu (najczęściej równoległy). Na targach Warsaw Home Expo jeden z wystawców zaprezentował nawet wersję sześciolamelową. Pojedyncze panele deski warstwowej zazwyczaj mają grubość do 15 mm, szerokość do 210 mm i długość do 2500 mm.

Dzięki budowie z kilku warstw, podłoga taka bywa bardziej stabilna niż wykonana z surowych desek danego gatunku. Za najlepsze przeważnie uważane są deski najgrubsze, jednak warto mieć na uwadze jedną ważną rzecz – jeśli deska ma być położona na ogrzewaniu podłogowym, lepiej zdecydować się na jak najcieńsze deski. Grube nie będą wystarczająco przepuszczały ciepła i ekonomicznie taka instalacja nie będzie miała uzasadnienia.

- Podłogi z desek warstwowych mają wykończoną powierzchnię, lakierowaną lub olejowaną i w związku z tym nie wymagają dodatkowych zabiegów po zmontowaniu – mówi przedstawiciel firmy NOVA. - Z uwagi na łatwość montażu, możliwe jest samodzielne położenie tego typu podłogi. Ważne także, że podłoga z paneli drewnianych może być użytkowana niemal natychmiast po jej ułożeniu, co znacząco skraca czas wykończenia pomieszczenia.

Jaką podłogę wybrać?

Jeśli dysponujemy salonem o dużej powierzchni, np. w domu lub rozległym apartamencie, długie i szerokie deski z litego drewna mogą okazać się bardzo dobrym wyborem. Naturalny i klasyczny wygląd takich desek na pewno doda wnętrzu szlachetności.

Parkiet i mozaika mają bardziej uniwersalne zastosowanie – sprawdzą się praktycznie w każdym salonie, zarówno w dużym, jak i niewielkim pomieszczeniu, do każdego wnosząc ponadczasową elegancję.

Z kolei deski warstwowe mają wiele zalet, jakich nie posiadają ani dyle podłogowe, ani parkiet. Jednak ze względu na to, że są produktem w większym stopniu poddanym obróbce, zapewne nie każdemu miłośnikowi naturalnych materiałów przypadną do gustu. Ostateczny wybór jak zwykle pozostaje kwestią osobistych preferencji.