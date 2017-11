W starzejącym się społeczeństwie potrzeby seniorów stają się szczególnie ważne. Bez względu na to, czy starsza osoba wprowadza się do swoich dzieci i wnucząt, czy też woli mieszkać w pojedynkę, warto pomóc jej stworzyć wygodną i bezpieczną przestrzeń, w której będzie spędzała czas z przyjemnością.

W mieszkaniu przyjaznym seniorowi liczy się przede wszystkim łatwość poruszania się, wygoda w wykonywaniu codziennych czynności, bezpieczeństwo i… przyjemność. Projektantowi tworzącemu wnętrze dla starszej osoby, powinna przyświecać idea, że najstarsi domownicy to nie tylko osoby niedołężne i niepełnosprawne, lecz także bogate w doświadczenia i żądne pięknej jesieni życia.

Salon z widokiem na możliwości

Pokój dzienny ma służyć realizacji ulubionych czynności. Jeśli pasją seniora jest hodowla kwiatów, ozdóbmy nimi salon i zapewnijmy mu bezpieczne wyjście na taras lub ogród. – Aktywny senior, musi mieć zapewnione bezpieczne poruszanie się. Przejścia między pokojami montowane są już zwykle bezprogowo, warto jednak zadbać o to, by drzwi balkonowe również nie stanowiły bariery. - Z myślą o najbardziej wymagających domatorach, stworzyliśmy system przesuwnych drzwi tarasowych T-Slide – mówi Paweł Trzciński, ekspert firmy Budvar Centrum. – Umożliwia on montaż całkowicie płaskiego progu, posiada zasuwnicę ze wspomaganiem, więc niemal nie wymaga siły, a do tego ma niesamowity, ultraminimalistyczny design. Umożliwia wykonanie bardzo dużych przeszkleń, więc miłośnicy przyrody będą mogli z zachwytem przyglądać się przydomowej naturze i bez przeszkód wychodzić jej naprzeciw.

Nowoczesna łazienka dla każdego

Jeśli uwielbiasz surowe, nowoczesne wnętrza, ucieszy cię wiadomość, że taki wystrój łazienki doskonale sprawdzi się w mieszkaniu seniora. Pierwszym krokiem do praktycznego minimalizmu będzie zlikwidowanie barier. Zamiast wanny czy kabiny z wysokim brodzikiem, postaw na kabinę typu walk-in, czyli strefę kąpielową bez progów i schodków. Przeszkodą w komfortowym korzystaniu z łazienki może być też zbyt nisko zawieszona miska WC (według wytycznych dla niepełnosprawnych powinno się ją montować na wysokości 45-50 cm), lub za wysokie umywalki – należy umieścić je tak, by nawet osoba na wózku inwalidzkim mogła swobodnie dosięgnąć kranu. Baterie? Jeśli chcesz wyjść naprzeciw potrzebom starszych osób, możesz wybrać ich bezdotykową wersję – pewnie nie zdajesz sobie sprawy, ale odkręcanie kurków w pewnym wieku może być bolesne dla stawów. Pamiętaj też o płytkach antypoślizgowych i poręczach dla niepełnosprawnych, czyli uchwytach, które pozwolą samodzielnie korzystać z toalety czy prysznica. Mogą mieć one różne kształty, a więc pełnić nie tylko praktyczną, ale także dekoracyjną funkcję.

Królewska sypialnia

Tron! To powinno być pierwsze skojarzenie na widok łóżka w sypialni osoby starszej. Spędza w nim bowiem więcej czasu niż młody człowiek, zwłaszcza, jeśli zmaga się z problemami zdrowotnymi. Zainwestuj w materac o właściwościach ortopedycznych o odpowiedniej wysokości (min. 24 cm). Dobrze sprawdzą się nowoczesne wkłady kieszeniowe z dodatkiem elastycznych pianek lateksowych. Zapewniają dobre podparcie każdego odcinka kręgosłupa i odpowiednią cyrkulację powietrza. Pamiętaj, że łóżko posłuży seniorowi nie tylko do snu, ale też czytania, oglądania telewizji, może to być także miejsce, w którym przyjmie gości. Wygoda musi więc iść w parze z elegancją. Postaw na szlachetne materiały: niech pościel, narzuta i poduszki imponują wysoką jakością.

Mały metraż przemawia za kanapą? Zadbaj również o to, by była wysoka, a mechanizm rozkładania wyposażony we wspomaganie hydrauliczne – tak, by otwieranie i zamykanie tapczanu było możliwe bez konieczności użycia siły i potrzeby schylania się.

Kuchnia, która nie daje o sobie zapomnieć

Gotowanie to często nie tylko konieczność, ale też pasja seniorów. Podobnie jak częstowanie rodziny tradycyjnymi daniami i wypiekami. Dlatego najlepiej, jeśli pomieszczenie będzie otwarte – ułatwi to nakrywanie do stołu i poruszanie się z talerzami po mieszkaniu. By osoby starsze czuły się w kuchni komfortowo, zrezygnuj z bezuchwytowej i jednokolorowej zabudowy, w której trudno zapamiętać, co i gdzie ma swoje miejsce. Ale nie martw się – te futurystyczne aranżacje i tak odchodzą już do lamusa. Jeśli urządzisz kuchnię w stylu rustykalnym, wywoła to nie tylko miłe skojarzenia u babć i dziadków, ale też odpowie na najgorętsze trendy w wystroju wnętrz. Najważniejszy w kuchni seniora jest jednak bezpieczny sprzęt AGD, który da głośny sygnał dźwiękowy, gdy zakończy pracę i automatycznie wyłączy się po wyznaczonym czasie.