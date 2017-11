Jest też uzupełnieniem mody na hodowanie w mieszkaniach dużej ilości żywych roślin, wśród których zdecydowanie królują gatunki o charakterystycznych liściach. Połączenie energetycznych barw i wzorów doskonale przełamuje klimat nawet nieskazitelnie jasnych, monochromatycznych domów.

Tropikalne zielenie nie są chwilowym trendem. Ich obecność w domach pociągnęła za sobą już kolejne zmiany przywracając do łask m.in. makramowe kwietniki, wzmacniając modę na złote dodatki czy zapraszając na salony ananasa.

Tropikalne motywy są jednym z najmocniejszych trendów wnętrzarskich w tym roku. Żywe, soczyste kolory oddające egzotyczne klimaty, dla wielu są przedłużeniem wakacji, dla innych przełamaniem minimalistycznego, skandynawskiego trendu w urządzaniu wnętrz, który przez kilka lat zdominował tysiące domów. Moda na mało wymagające sukulenty i kaktusy przeminęła wraz z nadejściem spektakularnej monstery. Ta roślina o dużych, jakby ręcznie wyciętych liściach, może zastąpić we wnętrzu najbardziej wyrafinowaną ozdobę, a jej łatwo rozpoznawalne kształty to idealny motyw dekoracyjny wykorzystywany obecnie na wszystkich możliwych dodatkach.

W wypowiedzi dla Centrum Wyposażenia Wnętrz Domoteka, historyk i krytyk designu Krystyna Łuczak-Surówka zwraca uwagę, że roślinny trend nie wziął się znikąd: - Zazieleniło się wokół nas począwszy od kolorystyki ścian, tkanin, przedmiotów przez coraz liczniej obecne żywe rośliny, aż po całe żywe ściany. Te ostatnie już od kilku lat unoszą się na rosnącej fali pożądania. Współcześnie, tak samo jak w ubiegłych stuleciach, jest ona wyrazem potrzeby czegoś wyjątkowego, wręcz luksusu. Dążymy do nadania naszemu otoczeniu indywidualnego charakteru. Wiemy, że aranżacja mieszkania to nie tylko przedmioty. To tworzenie ciepłego klimatu do codziennego życia.

Greenery - kolor roku 2017 wybrany przez Instytut Pantone sam w sobie nie zyskał dużej popularności, ale otoczka stworzona przez Pantone wokół koloru roku odnalazła miejsce we wnętrzach na dobre. Od kilku miesięcy profile blogerek wnętrzarskich na Instagramie pulsują liśćmi monstery i palmy areka. Jednak tropikalna zieleń nie jest tylko chwilową modą

w mediach społecznościowych. Tropikalne kolory przyjęły się rewelacyjnie i ich rządy z pewnością będą długie.

Dostępne są już nie tylko poduszki i plakaty z palmowym printem. Na rynku coraz częściej pojawiają się ozdobne tapety, czy meble inspirowane tropikalnymi motywami. Moda na tropiki pociągnęła za sobą kolejne zmiany, wzmacniając inne kierunki w urządzaniu wnętrz. Monstery wspaniale podkreślają powracający od kilku lat styl vintage. Bujna roślinność w domu idealnie komponuje się z coraz modniejszymi, ciemnymi kolorami ścian. Do łask wróciły też makramowe kwietniki, które wszyscy znamy z domów naszych babć. Egzotyczna zieleń świetnie wygląda w połączeniu ze złotym kolorem składając się na styl tropical glam. Egzotyczne wzory na tapetach sprawiają, że te coraz częściej ozdabiają mieszkania, sprawdzając się rewelacyjnie tam, gdzie żywe rośliny nie są w stanie się utrzymać. Za monsterą i liśćmi palmowymi do salonów ponownie wkroczył... ananas, który dzięki swej bezpretensjonalności stał się modnym i pożądanym dodatkiem.