Niegdyś kominki były luksusem, na który pozwolić sobie mogli tylko posiadacze domów wolnostojących. Nowoczesne technologie sprawiają, że kominki mogą stanąć w zabudowie jedno-, jak również wielorodzinnej. Wszystko zależy od odpowiednio dobranego modelu.

Ogrzewanie domu

- Kominek z płaszczem wodnym to nic innego, jak wsparcie centralnego ogrzewania, który podgrzewa wodę zasilającą instalację. Jest on atrakcyjną alternatywą dla kotłów gazowych czy olejowych, gdyż może być uzupełniającym lub głównym źródłem ciepła w domu – mówi Sylwester Kałwiński, ekspert z firmy Kratki.pl. - Korpus tego urządzenia ma podwójne ścianki. Przestrzeń między nimi wypełnia woda, która odbiera ciepło i przekazuje je do instalacji grzewczej. Podczas spalania, woda wypełniająca płaszcz wodny odbiera ciepło i jest jego nośnikiem. Następnie trafia do instalacji centralnego ogrzewania. Może być ona wykorzystana w ściennych grzejnikach lub w wodnym systemie ogrzewania podłogowego – mówi ekspert.

… i upiększanie

Zabudowany kominek z płaszczem wodnym nie różni się wyglądem od typowego wkładu powietrznego. Mieszkańcy mogą więc cieszyć się atrakcyjnym widokiem ognia i jednocześnie oszczędzać na ogrzewaniu wody. A jak działa kominek powietrzny?

– We wkładzie kominkowym ogrzewane jest powietrze, które następnie rozprowadzane jest po całym mieszkaniu. Można go używać systematycznie lub w miarę potrzeb. Kominek z wkładem powietrznym nie tylko ogrzewa, lecz także ładnie wygląda i pełni funkcję dekoracyjną. Na rynku dostępnych jest wiele modeli, które mogą stać się prawdziwym centrum uwagi. Coraz popularniejsze stają się kominki z dwiema lub trzema szybami, co nie tylko pozwala na przyglądanie się tańczącym ognikom z wielu perspektyw, ale również na innowacyjną zabudowę, np. pomiędzy pomieszczeniami – dodaje ekspert Kratki.pl.

Szerokie spektrum rozwiązań

Bez względu na to, czy zależy nam na tym, by kominek stał się źródłem ogrzewania, czy też nie, z całą pewnością zawsze stanowić on będzie element dekoracji. Jeśli chcemy, aby nasz kominek był miejscem nie tylko spotkań, ale również stał w centrum aranżacji, warto zdecydować się na piec wolnostojący. Potocznie zwane kozy można ustawić niemalże w dowolnym miejscu. Jeżeli dysponujemy dużą przestrzenią, piec może stać na środku pomieszczenia - nie będzie można przejść obok niego obojętnie. – Mieszkańcy domów wielorodzinnych nie muszą rezygnować z uroku ognia. Z pomocą przychodzą im biokominki – stojące, wiszące, narożne, wyglądające niczym tradycyjne paleniska. Każdy może znaleźć dla siebie to, co mu pasuje – dodaje Sylwester Kałwiński.