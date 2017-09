- Dodatki mają wpływ na to jak wygląda wnętrze. Za ich pomocą możemy zmienić charakter przestrzeni np. może wydać się bardziej ponura, jaskrawa, czy kolorowa - mówi newsrm.tv Katarzyna Jaros-Puzio, dekorator wnętrz Ikea i dodaje. - Nowością w tym roku są bardzo intensywne kolory. Pojawiają się ciemne zielenie, złoto, czerń, żółty barwa, róż ale modne są także pastele.

Dodatki we wnętrzach to nie tylko ozdobniki ich użyteczność i funkcjonalność może sprawić, że będą nas jeszcze bardziej cieszyć. - To nie jest tak, że kiedy podstawimy jedynie wazon to on po prostu będzie stał jako dekoracja. Na przykład mamy taki wazon, który z jednej strony jest świecznikiem, takim malutkim na świece tealight, a z drugiej strony jest po prostu małym wazonem. Jesteśmy w stanie zmienić całkowicie funkcje takiego przedmiotu i to jest myślę fajne i zabawne - wyjaśnia Katarzyna Jaros-Puzio. Nasze mieszkania wypełni złoty błysk - dodaje.

Metaliczne akcenty to element niezbędny, jeśli chcemy stworzyć w domu atmosferę luksusu. W pokoju dziennym lub w sypialni tę rolę świetnie odegrają detale, takie jak zegar czy też klepsydra, w której zamiast piasku np. wykorzystano złociste koraliki. Natomiast rama wypełniona siatką w kolorze mosiądzu z klipsami, świetnie wyeksponuje ulubione zdjęcia i obrazki. Ciekawym rozwiązaniem na ciemną półkę, szafkę może być postawienie złotego świecznika w czarnej obudowie. Wtedy taki złoty element sprawi, że będziemy mieli wrażenie świetlistości i jasności.

Charakter wnętrzu dodają też rośliny, które w tym sezonie stały się bardzo modne. Pojawia się motyw roślinny zarówno w tkaninach, obiciach. - Rośliny mają swój renesans i wracają do wnętrz. Modne są kwietniki, kompozycje kwiatowe i to nadaje wnętrzu zupełnie inny charakter, bardziej przytulny, domowy - dodaje Katarzyna Jaros-Puzio.