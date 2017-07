Małe mieszkanie może stać się optycznie większe, jeśli w trakcie jego urządzania będziemy kierować się kilkoma zasadami. Wraz z Dekoria.pl przygotowaliśmy 10 reguł, dzięki którym zyskasz więcej miejsca.

1. Jasne kolory ścian

Najefektywniej powiększymy wizualnie przestrzeń za pomocą kolorów. Jasne barwy optycznie nadają wrażenie otwartej przestrzeni, natomiast ciemne i intensywne kolory pomniejszą wnętrze (bo przykuwają uwagę). Oznacza to, że lepiej wybrać jasny kolor ścian i mebli, a ciemniejsze odcienie przemycić na dodatkach lub tkaninach dekoracyjnych.

2. Korzystne ustawienie luster

Odbicia lustrzane są najprostszym sposobem na powiększenie przestrzeni. Lustro warto zamontować albo na całej ścianie w pomieszczeniu (sypialni, salonie czy łazience), albo na wprost przejścia lub wejścia do pokoju. W ten sposób uzyskane w lustrze odbicie doda pomieszczeniu głębi.

3. Lekkie, nowoczesne meble

Ciężkie meble w stylu kolonialnym czy angielskim przez liczne zdobienia i masywny kształt obciążają pomieszczenie. Dlatego w małym wnętrzu najlepiej sprawdzą się meble nowoczesne o lekkiej konstrukcji. Dobrze, by były w kolorze białym czy kremowym lub z jasnego drewna. Jeśli jednak nie chcesz zrezygnować z ciężkich mebli, lepiej zdecydować się na jeden element w tym stylu np. komodę lub stolik.

4. Jasny dywan

Jeśli myślimy o dywanie, warto wybrać mniejszą i jasną wersję. Dodatkowo z jego pomocą można nieinwazyjnie oddzielić poszczególne części pomieszczenia. W małych mieszkaniach salon to najczęściej połączenie sekcji wypoczynkowej, jadalnianej i kuchni. Mały dywan znajdujący się przy sofie i stoliku wydzieli strefę relaksacyjną od pozostałych.

5. Zwiewne okno

Zbyt dekoracyjna aranżacja okna sprawia, że cały pokój wydaje się ociężały. W małych wnętrzach lepiej wybrać rolety rzymskie, które nie przytłaczają wnętrza i elegancko się prezentują. Jeśli chcemy, możemy również połączyć rolety z lekkimi zasłonami. Najlepiej jednak, aby były one z jasnej, półprzeźroczystej tkaniny.

6. Wielofunkcyjne meble

W małym wnętrzu cenny jest każdy kawałek przestrzeni do przechowywania. Dlatego do takich mieszkań warto wybrać meble, które mogą pełnić wiele funkcji. Praktyczne, wielofunkcyjne meble to jednak nie tylko składane łóżko, ale również stolik z ukrytymi szufladami, łóżko ze schowkami oraz meble modułowe np. szafa w korytarzu czy sypialni.

7. Miejsca do przechowywania – skrzynie, kosze

Poza wielofunkcyjnymi meblami w małym mieszkaniu sprawdzą się również dodatkowe pojemniki na składowanie przedmiotów. Idealnie do tego zadania nadadzą się różnego rodzaju kosze lub skrzynie. Co więcej, kufer będzie też ciekawym akcentem dekoracyjnym i może pełnić funkcję stolika.

8. Ograniczona ilość dodatków

Małe wnętrza nie lubią nagromadzenia przedmiotów dekoracyjnych. Przez ich nadmiar w pomieszczeniu mamy poczucie zagraconej przestrzeni. Co więcej, szybko tworzy się w nim bałagan. W małym pokoju warto skupić się jedynie na kilku dużych i przykuwających wzrok dodatkach.

9. Porządek na blatach

W małych mieszkaniach, choć ta zasada sprawdza się także w dużych pomieszczeniach, lepiej pozostawić pustą przestrzeń na wszystkich płaskich powierzchniach. Brak niepotrzebnych przedmiotów na blatach (półkach, stołach, szafkach) ułatwi zachowanie porządku w pomieszczeniu.

10. Styl skandynawski, minimalistyczny

Choć do małego mieszkania można wprowadzić różnorodne formy dekoracyjne i style wnętrzarskie, dobrze, by w małych przestrzeniach obowiązywała zasada "mniej znaczy więcej". Dlatego warto zastanowić się nad wyborem stylu skandynawskiego lub minimalistycznego. Jeśli zdecydujemy się na któryś z nich, bez problemu możemy spersonalizować wnętrze za pomocą dodatków.