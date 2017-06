TUTTI FRUTTI

Owocowe motywy i soczyste barwy to istota Tutti Frutti. Zainspirowane naturą produkty spodobają się miłośnikom niepowtarzalnych przedmiotów, jak i tym, którzy chcą wprowadzić pozytywną energię do swojego domu. Osoby lubiące odważne pomysły na aranżację mogą zdecydować się na ekstrawaganckie owocowe dodatki. Popularne w ubiegłym roku białe ananasy w tym sezonie wystąpią w przywołującym na myśl wakacje, morskim kolorze. O ożywienie ścian może zadbać dekoracja ścienna z motywem tropikalnym – to hit tegorocznych letnich aranżacji!

GREENERY

Z wybiegów mody do świata wnętrz! Tak w designie narodził się Greenery, czyli najmodniejszy kolor roku 2017. Nic w tym dziwnego! Odświeżająca zieleń – przypominająca odcień wiosennej trawy – uczyni każdy produkt wyjątkowym. Nawet najmniejszy akcent dekoracyjny utrzymany w tym kolorze wprowadzi powiew energii do czterech kątów. Jak zatem zaprosić go do wnętrza?

Możesz wybrać znane projekty w odświeżonych zielonych wersjach, np. znany na całym świecie stołek Bubu pomysłu Philippe Starcka czy dywan w ozdobny wzór marokańskiej koniczyny. Jeśli jednak boisz się dużych zmian, postaw na detale! Wybierz dekoracje lub akcesoria kuchenne. Sztućce i szkło w zielonej kolorystyce ułożone na mahoniowym stole stworzą razem idealną kompozycję. Nie zapominajmy o świeżych roślinach. To naturalne źródło odcienia Greenery!

DESERT CHIC

Każdego lata trend pustynny powraca do wnętrz jak bumerang. Jaki jest w tym sezonie? Pełen kolorów przywołujących na myśl największe pustynie świata. Piasek w różnych odcieniach, zieleń kaktusów czy lśniące złoto przewożone przez arabskie karawany – taka różnorodność barw daje możliwość zainspirowania się na wiele sposobów. - Desert Chic to trend idealny dla Polek. Bazuje na ulubionych przez kobiety beżach. We wszystkich odcieniach. Oraz naturalnych materiałach, takich jak: drewno, kamień, len, bawełna. Taka baza daje przytulność i stylistyczne poczucie bezpieczeństwa. Na tym bezpiecznym tle można, a nawet trzeba, zaszaleć ze złotem. Ustawmy złoconą lampę, zawieśmy strojne lustro w kształcie słońca. Dom Desert Chic ma błyszczeć, a takie dodatki w naturalny sposób dodatkowo ożywią przestrzeń – radzi Marta Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing.pl.

WATERCOLORS

Watercolors, czyli delikatnie barwy o rozmytych konturach, spotkamy w wyjątkowo wakacyjnym duecie. Znaleziona na dnie morza czerwień koralowca zestawiona z wodnym błękitem to połączenie, którego nie może zabraknąć w Twoich wnętrzach. Nie musisz znać się na sztuce, by wprowadzić do domu świetliste odcienie akwareli. Wystarczy wybrać szklane dekoracje – latarenki i wazony – które doskonale prezentują efekt płynności przechodzenia jednego odcienia w inny. Pamiętajmy, że każdy akwarelowy projekt jest oryginalny, dlatego meble i dodatki utrzymane w tej stylistyce będą zawsze wyglądały niepowtarzalnie.