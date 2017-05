Pastelowe szaleństwo

Pastelowe kolory królują nie tylko na wybiegach mody, ale również we wnętrzach. Prawdziwym faworytem podczas tegorocznej wiosny jest brudny róż. Kojarzy się z delikatnością i szykiem. Nieco mniejszą popularnością cieszy się przybrudzony błękit, jednak połączenie obu kolorów czyni z domu krainę łagodności. Oba kolory są subtelne i kobiece. Świetnie sprawdzą się zarówno w stylu nowoczesnym, jak i prowansalskim czy shabby-chic.

Przytulny styl skandynawski

Coraz mniejszą popularnością cieszą się domy po brzegi wypełnione antykami czy masywnymi meblami. Ich miejsce zajmują dodatki, które pomagają odnaleźć ciepło. Z tego powodu popularny staje się styl skandynawski, który charakteryzuje przede wszystkim prostota, jasne kolory i naturalne materiały. Wnętrza w tym stylu są przestronne i funkcjonalne. Meble i dodatki to proste konstrukcje bez zdobień, wykonane z takich materiałów jak kamień, drewno, szkło czy metal. Plastik w tym stylu zdecydowanie odpada. Podłoga jest najczęściej jasna i stworzona z desek, a miejsce zasłon w oknach zajmują rolety.

Zielony rządzi

Bieżący rok upływa pod wyraźnym akcentem koloru zielonego. W momencie, kiedy Pantone Color Institute ogłosił Greenery kolorem 2017 roku, wnętrza zaczęły wypełniać się gadżetami w odcieniach żywej zieleni i wiosennej natury. Pomieszczenia żegnają odcienie granatu takie jak navy i midnight blue. Ich miejsce zajmują ciemnozielone dywany, poduszki czy fotele. Zieleń dobrze komponuje się w połączeniu z mosiądzem czy ciemnobrązową skórą.

Oryginalność wciąż w modzie

Bez odpowiednie dobranych dekoracji nie uda się stworzyć niepowtarzalnej aranżacji. To właśnie gadżety określają właściciela i tworzą klimat domu. Jeśli lubimy kwiaty, dobrym rozwiązaniem będzie inwestycja w nietypowe wazony. Hitem stała się porcelanowa ręka przymocowana do ściany, na której umieszcza się łodygi kwiatów. Modne są również szklane gadżety czy inspirowane folkiem np. abażury do lamp.

Drewniane elementy to jest to!

Ekologiczne dodatki są wciąż w modzie. Naturalne materiały takie jak drewno, korek czy papier sprawdzają się jako ramy luster czy obrazów, a także bazy lamp. Połączenie nowoczesnych trendów z przyrodą zbliża nas do natury i pomaga w relaksie. Szczególnie przytulnie wyglądają wnętrza w stylu angielskim, gdzie dużą rolę odgrywa drewno bielone. Poszczególne elementy takie jak szafki czy stoły bazują na prostokątnych formach.

Drewniane dodatki czy meble sprawdzają się także w stylu kolonialnym, będącym połączeniem egzotyki i klasycznego wystroju. Wnętrza są inspirowane brytyjskimi majątkami w Afryce z XIX wieku. Styl świetnie sprawdzi się w sypialni, salonie oraz na tarasie i w ogrodzie.