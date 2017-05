Wybór podłogi to jedna z najważniejszych decyzji dotyczących aranżacji wnętrza - będzie miała decydujący wpływ na styl i klimat panujący w pokoju lub kuchni.

Paradoksalnie, choć podłoga jest bardzo ważna, nie od niej powinieneś zacząć planowanie wnętrza, np. salonu lub kuchni. W pierwszej kolejności wybierz styl, zgodnie z którym urządzisz dane pomieszczenie. Gdy tego dokonasz, dobór odpowiednich kolorów ścian, mebli, stolarki drzwiowej i okiennej oraz podłogi stanie się znacznie łatwiejszy.

Wybierz swój styl

Styl klasyczny – jego największym wyróżnikiem jest elegancja. Salon urządzony w takim stylu nie będzie miał na celu zaskoczyć gości, ale wprawi ich w zachwyt doskonałym zestawieniem kolorów, pasującymi do siebie meblami oraz wysoką jakością wszystkich wykorzystanych elementów wystroju.

W klasycznie urządzonych wnętrzach dominującymi kolorami bardzo często są – poza bielą – ciepłe odcienie brązów, a także kolory ziemi (brązy, zielenie, beże). W takim wnętrzu wyjątkowo dobrze prezentować się będzie podłoga w odcieniach złota lub nieco ciemniejszych, a takie znajdziemy m.in. wśród podłóg z dębu i wiśni. Nie ma przeszkód, by do klasycznego wnętrza wybrać deski 2- lub 3-lamelowe. Ponieważ takie wnętrze nie musi być nowoczesne, także ułożenie desek w jodełkę może być ciekawym urozmaiceniem. Wykańczając podłogę w eleganckim salonie, śmiało możemy zdecydować się na lakier – matowy lub z połyskiem.

Styl skandynawski – obecnie bardzo popularny. Jego wyróżnikami są proste wzory oraz dominacja jasnych kolorów. Poza bielą, w stylu tym znajdziemy także odcienie szarości, beże, błękity, granaty, rzadziej – czerń (stosuje się ją dla przełamania jasnych barw).

Do wnętrza urządzonego w stylu skandynawskim doskonale pasować będzie podłoga bielona, dzięki czemu jej naturalny kolor zostanie osłabiony. Bielenie nie jest jednak warunkiem koniecznym. Skandynawski chłód zachowamy również wtedy, gdy zdecydujemy się na wpadające w odcienie szarości warianty desek z jesionu, buku, dębu, czy klonu. W skandynawskim wnętrzu dobrze prezentują się długie i szerokie deski.

Styl rustykalny – ze względu na swoją różnorodność, bywa postrzegany jako przeciwieństwo minimalistycznego stylu skandynawskiego. W tym stylu możemy łączyć ze sobą różnorodne materiały, wzory i kolory.

Ponieważ styl rustykalny z założeniu nawiązuje do starej, wiejskiej posiadłości, w domu o takim charakterze dobrze wyglądają podłogi postarzane, szorstkie, z bardzo wyraźnymi usłojeniami. Ciekawy efekt daje połączenie ze sobą desek o różnej szerokości. Do stylu rustykalnego najbardziej pasują podłogi w ciepłych kolorach – sprawdzi się np. dąb antyczny.

Styl industrialny – w przeciwieństwie do stylu rustykalnego, nawiązującego do sielskiego życia na wsi, styl industrialny czerpie inspiracje z wielkich miast. Dlatego tak chętnie wykorzystuje się w nim elementy związane z pop-kulturą (np. plakaty, naklejki), a nawet z przemysłem (poprzez stosowanie materiałów takich jak cegła czy beton).

W takich okolicznościach dobrze prezentuje się podłoga ciemno-brązowa lub ciemno-szara. Iroko, teak, merbau, orzech, dąb barwiony na szaro, dąb brązowy – to przykłady podłóg drewnianych, które doskonale komponują się z wnętrzami industrialnymi. Podłogi mogą być postarzane, olejowane i szczotkowane, co podkreśli "szorstki" charakter mieszkania lub loftu.

Uwzględnij cechy pomieszczenia

Urządzając wnętrze, weź pod uwagę nie tylko ulubiony styl, ale także cechy pomieszczenia oraz intensywność jego użytkowania.

- Do miejsc częściej używanych (np. do pokoju dziennego), lepiej wybrać twardsze drewno, które będzie bardziej odporne na uszkodzenia i wgniecenia. Z kolei do sypialni można wybrać delikatniejsze i subtelniejsze gatunki – mówi Andrzej Sienkiewicz, dyrektor sieci NOVA Technologie Obiektowe.

Do stosunkowo miękkich gatunków należą sosna i klon. Twardsze okażą się zazwyczaj dąb, czereśnia, buk i jesion. Najmocniejsze podłogi, to te wykonane z orzecha, jatoby czy merbau.

Wracając do kwestii samego wyglądu, należy pamiętać, że długie i szerokie deski zdecydowanie lepiej będą się prezentowały w przestronnym niż w ciasnym wnętrzu. Jeśli pokój jest długi i wąski, zastosowanie długich desek jeszcze zwiększy wrażenie długości – dlatego w takim przypadku lepiej, jeśli wybierzesz krótkie.

Poza samą powierzchnią salonu, sypialni lub kuchni, znaczenie będzie też miała wysokość. W niskim pomieszczeniu lepiej będzie się prezentowała podłoga jasna i błyszcząca. W takim przypadku można wziąć pod uwagę np. brzozę, dąb (szczególnie bielony) lub jesion. Z kolei w wysokim pomieszczeniu, szczególnie z dostępem dużej ilości światła, śmiało można wybrać ciemną podłogę. Mogą być to egzotyczne gatunki drewna lub np. dąb wędzony.

Podłogi o wyrazistych kolorach warto wybierać ostrożnie. Pamiętaj, że podłoga często okazuje się dominującym elementem wystroju wnętrza. Jeśli jednak masz w sobie dość odwagi, by podjąć takie ryzyko, wówczas postaraj się, aby meble w pomieszczeniu miały kolory neutralne. Do wyrazistego koloru podłogi z powodzeniem mogą nawiązywać ramy okien i drzwi, co nada wnętrzu wrażenie spójności.

Stosując różne posadzki, możesz wydzielić w pomieszczeniu różne strefy. Na przykład część pokoju może być pokryta "nagimi" deskami, a część – wykładziną podłogową. Inny sposób na przełamanie jednorodności podłogi, to położenie na niej np. niewielkiego dywanu.

Przede wszystkim jednak pamiętaj, aby decyzji o wyborze podłogi nie podejmować zbyt pochopnie. Podłoga to wybór na lata, dlatego dobrze, aby był jak najlepiej przemyślany. W razie wątpliwości warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa – można na nie liczyć chociażby w specjalistycznych sklepach. Poza tym, w niektórych z nich nie tylko kupimy odpowiednie materiały, ale także zlecimy montaż podłogi.

- W dobrym sklepie klient wybiera rodzaj desek, składa zamówienie, następnie udostępnia lokal, a potem już tylko odbiera wykonane prace – mówi Andrzej Sienkiewicz. – Dzięki temu w przypadku jakiejkolwiek reklamacji, nie ma możliwości "przepychania" odpowiedzialności na producenta lub instalatora. Jeśli dany sklep sam sprzedaje i sam instaluje podłogę, musi wziąć odpowiedzialność zarówno za towar, jak i za wykonane prace.