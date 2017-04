Wraz z początkiem długo oczekiwanej wiosny warto pomyśleć o małej metamorfozie salonu. Zadziwiający efekt możemy uzyskać bez gruntownych i kosztownych prac remontowych. Farba do przemalowania mebli, kilka nowych dodatków z wiosennym motywem, świeże kwiaty i podstawowy sprzęt do sprzątania – tylko tyle potrzebujemy, aby nasz salon nabrał nowego, świeżego wyglądu.

Krok 1 – Wiosenne porządki

Generalny porządek to początek wiosennej metamorfozy naszego salonu. Warto rozpocząć go od wyprania firanek i zasłon, a także poszewek z poduszek oraz kocy. Gromadzi się na nich sporo kurzu, więc nie możemy zapomnieć o ich odświeżeniu. Kolejnym krokiem jest otwarcie na oścież wszystkich okien, aby kurz nie unosił się w powietrzu. Za pomocą ściereczki z mikrofibry i specjalnych środków czyścimy powierzchnię mebli, parapetów oraz staramy się dotrzeć do wszystkich, nawet najmniejszych zakamarków, których na co dzień nie sprzątamy. Warto pamiętać, żeby dla bezpieczeństwa, sprzęt typu telewizor czyścić na sucho.

Kiedy pozbędziemy się na dobre kurzu, zabieramy się za odsuwanie mebli i dokładne mycie brudu, który się za nimi nazbierał. Jeśli posiadamy skórzaną sofę to warto wyczyścić ją domowym sposobem - za pomocą oliwki, którą wcieramy i zostawiamy na około 10 minut dla uzyskania połysku. Materiałowe kanapy czyścimy jedynie odkurzaczem, ale zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Jak najefektywniej umyć podłogę? Najlepiej sprawdzi się mop obrotowy. Idealnie radzi sobie z zaschniętymi plamami bez większego nacisku, który trzeba włożyć w mycie mopem płaskim. Wisienką na torcie wiosennych porządków niech będzie zapalenie zapachowych świec i ustawianie odświeżaczy powietrza.

Krok 2 – Metamorfoza mebli

Jeśli chcemy niedużym kosztem odmienić wnętrze salonu, to warto pomyśleć o odnowieniu starych mebli. Jak to zrobić? Na przykład za pomocą farby kredowej, która nie wymaga usuwania starych warstw i przygotowywania powierzchni mebla do zmian. Wystarczy go jedynie oczyścić i odtłuścić, a potem rozpocząć malowanie.

Drugim sposobem na odnowienie starych mebli jest użycie dekoracyjnej foli przylepnej lub specjalnej tapety. Oba tworzywa bardzo dobrze zakrywają zniszczoną okleinę i zapobiegają jej odrywaniu. Świetnym pomysłem, który doskonale sprawdzi się w małych wnętrzach jest użycie tak zwanej okleiny lustrzanej. Dzięki niej mebel stanie się "przeźroczysty", a efekt lustra optycznie powiększy wnętrze salonu.

W prosty sposób możemy również odmienić wygląd naszych foteli czy kanapy. Wystarczy oddać je w profesjonalne ręce tapicera, który obije je na nowo wybranym przez nas materiałem. Jeśli jednak zależy nam na ograniczeniu wydatków, to wystarczy zakup narzuty, którą okryjemy meble wypoczynkowe, nadając im nowego wyglądu. Wiosną bardzo dobrze sprawdzą się te z w jasnych, pastelowych kolorach. Za pomocą tych kilku prostych trików możemy odnowić meble i stworzyć dzięki nim zupełnie nowe, świeże wnętrze.

Krok 3 – Wiosenne dodatki

Po generalnych porządkach i odświeżeniu mebli czas na wiosenne dekoracje, które potrafią zdziałać cuda. Dzięki nim wiosna w pełni zagości w naszym salonie. Jednym z głównych trendów tegorocznego sezonu jest motyw polnych kwiatów, który pięknie prezentuje się na poduszkach, kocach, pościeli, zasłonach czy roletach. W salonie mile widziane są dodatki w pastelowych kolorach typu mięta, pudrowy róż czy rozbielony żółty. Te łagodne i spokojne barwy kojarzą się ze słońcem, dlatego idealnie sprawdzą się w okresie wiosenno-letnim.

Jeśli lubimy zestawienia różnych kolorów to postawmy na folkowy design. Dodatki z ludowymi wzorami świetnie prezentują się w nowoczesnych wnętrzach, dodając im charakteru i wyrazistości. To propozycja dla odważnych osób, które lubią łączyć tradycję z najnowszymi trendami. - Folklorystyczne obrazy, ramki na zdjęcia, narzuty oraz poduszki to must have tej wiosny – powiedziała Aleksandra Chłapińska, ekspert Okazje.info

Krok 4 – Żywe kwiaty

Nic tak nie odświeży salonu po zimie, jak duży bukiet pachnących kwiatów w wazonie. To dekoracja, która cieszy oczy i wprowadza przyjemną atmosferę. Wiosną warto także stworzyć w domu swoją własną prywatną łąkę, sadząc w doniczce z przegródkami kilka kwiatków cebulowych, np. hiacyntów, narcyzów, tulipanów czy szafirków, aby cieszyć się ich kolorem oraz zapachem przez cały sezon. Wystarczy kilka małych zmian, aby na dobre powitać wiosnę w salonie. Warto skorzystać z pięknej pogody i odświeżyć to wnętrze jeszcze przed świętami.