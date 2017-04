Subtelnie i pastelowo

Delikatne pastele idealne odzwierciedlają wiosenny nastrój i podkreślają wyjątkowy charakter świątecznych chwil. W tym sezonie to także jeden z najciekawszych trendów w aranżacji wnętrz. – Wybierając dekoracje na wielkanocny stół – pisanki, figurki, stroiki – postawmy na trzy kolory, np. pudrowy róż, błękit i żółte akcenty. Do takich dodatków możemy dopasować biały obrus z kolorowymi aplikacjami oraz bukiet różnokolorowych tulipanów w stylowym wazonie – podpowiada Izabela Bożek z firmy Eurofirany. Pastelowe dodatki pasują zwłaszcza do wnętrz w stylu rustykalnym, skandynawskim lub shabby-chic.

W tradycyjnych barwach

Podobno klasyczne rozwiązania nigdy nie wychodzą z mody. Wielkanocne dekoracje w kolorach zielono-żółtym są tego najlepszym przykładem. – Takie połączenie będzie jeszcze bardziej stylowe, jeśli dodamy do niego biel, np. w postaci eleganckiej zastawy lub nakrycia. Możemy także sięgnąć po różne odcienie zieleni – mówi ekspert marki Eurofirany. – Warto także pamiętać o wiosennych akcentach. Na ozdobnej paterze możemy zasiać rzeżuchę, na której ułożymy pisanki i żółte figurki kurczaczków lub króliczków. Dekoracja sprawi, że wielkanocny stół w tradycyjnych barwach nabierze świeżości i nowego wyrazu – dodaje Izabela Bożek.

Black&White

Minimalistyczne połączenie czerni i bieli na świątecznym stole to propozycja dla miłośników nowoczesnych i odważnych rozwiązań. – Dekoracje w tych kolorach są niezwykle eleganckie. Możemy je dowolnie łączyć, nie martwiąc się o efekt. Tak klasyczne barwy pasują do siebie w różnorodnych zestawieniach. Bawmy się zarówno kolorem, jak i wzorem – zachęca Izabela Bożek.