Stylistki Westwing podpowiadają, jakie rozwiązania zastosować i jakie meble wybrać do pokoju niewielkich rozmiarów. Zainspiruj się poniższymi poradami i stwórz swojemu maluchowi niepowtarzalny kącik!

Pokój dziecka / Materiały prasowe

Ściany w małym pokoju dziecięcym

Mały pokój wymaga powiększenia. Jak osiągnąć efekt przestrzenności bez ingerencji w metraż pomieszczenia? Wystarczy pobawić się kolorystyką. Jasne barwy – biele, beże oraz szarości – są przepisem na optyczne powiększenie wnętrza. Malując ściany farbami w pastelowych kolorach, na przykład delikatnym błękitem lub pudrowym różem, osiągniemy podobny efekt. Aby poszerzyć pokój, warto zdecydować się na ciemny sufit oraz podłogę i połączyć je z jasną kolorystyką ścian. Z kolei jeśli chcesz, żeby pokój wydał się wyższy – pomaluj sufit odcieniem jaśniejszym niż kolor ścian albo użyj tapety w podłużne, kolorowe pasy. W pokojach starszych dzieci dobrze sprawdzą się lustra. Odpowiednio zamocowane mogą sprawić, że pomieszczenie będzie wydawało się większe niż w rzeczywistości.

Meble do małego pokoju

Dzieci kochają się bawić. Aranżując pokój dziecięcy, nie możesz o tym zapomnieć. Dobrym pomysłem jest ustawienie mebli pod ścianą, dzięki czemu środek pokoju pozostanie pusty. W ten sposób właściwie zagospodarujesz przestrzeń oraz stworzysz miejsce na domowy "plac zabaw". W małym pokoju dobrze sprawdzą się zamknięte szafki i pojemne szuflady, w których poukładasz ubranka i akcesoria dziecięce. A co zrobić z zabawkami? Do tego celu najlepiej użyć praktycznych koszy, pudełek lub skrzyń. Takie rozwiązania pomogą w utrzymaniu porządku.

- Mając do dyspozycji niewielki pokój, warto zdecydować się na meble modułowe, których kolejne części możesz wymieniać lub dokupować wraz ze zmieniającymi się potrzebami dziecka. Szczególnie praktyczne może okazać się piętrowe łóżko połączone z drabinką, wyposażone w szuflady i schowki. Takie łóżko może stać się kolejnym centrum zabaw, a jeśli dziecku znudzi się jego wygląd, w prosty sposób – bez dodatkowych kosztów – możesz je wymienić – mówi Marta Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing.

Kącik do nauki w małym pokoju

Gdy dziecko staje się starsze, nasza uwaga skupia się na przygotowaniu odpowiedniego miejsca do nauki. W niewielkim pokoju, gdzie każdy centymetr przestrzeni jest na wagę złota, warto sięgnąć po meble wielofunkcyjne. Biurko może być połączone z łóżkiem lub mieć formę komody z rozkładanym blatem. Aby dodatkowo zaoszczędzić miejsce, wyposaż się w pojemne szafki na kółkach, które możesz postawić pod biurkiem lub wybierz biurko z wbudowanymi szufladami. W utrzymaniu porządku pomogą także praktyczne organizery na kredki, ołówki i flamastry. Mając na uwadze zdrowie dziecka, pamiętaj o zakupie wygodnego fotela oraz o odpowiednim oświetleniu. Zamiast zajmującej miejsce stojącej lampki, wybierz oświetlenie zamocowane do półki lub ściany.

Dekoracje i akcesoria do małego pokoju

Chcesz stworzyć wyjątkowy wystrój w pokoju dziecka? Klucz do sukcesu tkwi w dekoracjach. Dobrym pomysłem jest tematyczna aranżacja wnętrza na podstawie jednego, wybranego tematu. Motywem przewodnim może być kosmos, podwodny świat, bajkowa kraina… Zaproś do pomocy w dekorowaniu swoje dzieci – pozwól im wybrać poszewkę na poduszkę lub kolor dywanu. Urządzając pokój, pamiętaj jednak o zachowaniu umiaru. Na małej przestrzeni każdy dodatek powinien być dobrze przemyślany. Zbyt duża rozmaitość wzorów i kolorów sprawi, że wnętrze stanie się przytłaczające, a dzieci będą miały problemy ze skupieniem uwagi. Jeśli podążasz za najnowszymi trendami i lubisz niebanalne rozwiązania, zdecyduj się na zakup farb magnetycznych i tablicowych, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Ich połączenie pozwoli na przyczepianie magnesów do ściany oraz pisanie na niej kredą. Jeśli uda Ci się znaleźć w pokoju trochę wolnej przestrzeni, warto zainwestować w dziecięce tipi – sprawdzi się zarówno jako miejsce do zabawy, jak i relaksu.