Czerwień, złoto i srebro to kolory od lat kojarzone ze świętami Bożego Narodzenia. Nie oznacza jednak, że jedyne. Coraz częściej spotykane są też barwy np. pudrowego różu czy też mocno ze sobą kontrastujące. Oto przegląd trendów w dekoracji domu na Boże Narodzenie 2016.

Glamour

Białe lampki, przezroczyste bombki, porcelanowe zawieszki w kształcie aniołów – to podstawa stylu glam (lub jak mówi większość ekspertów glamour). Liczy się przepych i blask, stąd też nierzadko wszelkie ozdoby są utrzymane w kolorze perłowej bieli, złota, a także pastelowych odcieniach chłodnego błękitu i różu. Niektórzy mówią, że chodzi o przeniesienie do domu krajobrazu zza okna. Ma być delikatnie, spokojnie, stylowo.

Najlepiej, jeśli choinka będzie udekorowana elementami w jednym lub najwyżej dwóch kolorach, ta zasada nadal obowiązuje. Ma być elegancko i odświętnie, a jednocześnie bardzo nowocześnie.

Scandi

Hit tego roku. Zakłada wykorzystanie dekoracji w trzech dominujących kolorach – tymi są: czerwień, granat i zieleń – oraz naturalnych ozdób, w tym np. z drewna, skór i wikliny. W cenie są też ceramiczne i cynowe dodatki. Ważne, by było prosto, uniwersalnie i minimalistycznie. Pasuje przede wszystkim do wnętrz nowoczesnych, co z kolei sprawia, że styl skandynawski uznawany jest przez niektórych za zbyt surowy i zbyt minimalistyczny.

Folk

To najkrócej mówiąc styl polegający na łączeniu żywych, najczęściej kontrastujących ze sobą kolorów i użyciu etnicznych motywów przewodnich. Mogą to być zarówno ludowe wycinanki, jak i np. ozdoby ze słomy. Ważne by było kolorowo, na bogato, z przytupem. Dozwolone jest też eksperymentowanie w różnymi zestawieniami kolorów, często też ekstrawaganckimi.

DIY

Moda na własnoręcznie wykonane ozdoby nadal na czasie. Te najczęściej wykonywane są z: kolorowego papieru, masy solnej, wstążek, wikliny, suszonych owoców, brokatu i farb. Równie dobrze może z tego powstać tak stroik, jak i np. zawieszki i łańcuchy na choinkę. Ale domy mogą też zdobić ozdoby z włóczki i kordonka, kojarzące się z czasami naszych babć i dziadków.

Niezależnie od tego, na których styl w dekoracji domu się zdecydujesz, pamiętaj, że dekoracje nie powinny utrudniać sięgania po potrawy i patrzenia na rozmówców. Nie powinny się też dostawać się do talerzy – uwaga szczególnie na brokat czy gałązki iglaków. Równie mocno co estetyka, liczy się wygoda.