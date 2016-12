Zwyczaj oświetlania domów lampkami zewnętrznymi na święta nie jest długi. Jak wiele innych, przyszedł do Polski ze Stanów Zjednoczonych, gdzie teraz masowo wykorzystuje się do tego diody LED. Głównie dlatego, że dają światło o różnej barwie, są bardzo wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne. W Polsce też coraz większą popularność zyskują sople, kurtyny, łańcuchy, a także sieci i zestawy lampek wykonane w technologii LED. Oplata się już nimi nie tylko domy i drzewa, ale też stawia w ogrodach gotowe ozdoby w kształcie gwiazd, reniferów, choinek czy też np. św. Mikołaja z zaprzęgiem.

Rzadko jednak wykonanie zewnętrznego oświetlenia domu zleca się wyspecjalizowanym firmom – Polacy z reguły sami wolą zadbać o wystrój domu i ogrodu. O czym powinni wtedy pamiętać? Jakie oświetlenie wybrać? Jak je ze sobą połączyć? I jak zabezpieczyć przed wodą?

1. Symbole i piktogramy

Większość zestawów zasilana jest prądem o napięciu 230 V. Ale tu uwaga: lampki muszą mieć też stopień ochrony IP 44 – odpowiedni symbol umieszczony jest na opakowaniu.

Aby były bezpieczne, powinny być także: przeznaczone do zamontowania na zewnątrz – piktogram z sygnaturą domu i choinką, podwójnie izolowane przewody – dwa wpisanie w siebie kwadraty i informację o niepalności produktu – odwrócony trójkąt z literą F.

2. Jedna wtyczka

Aby nie martwić się rosnącą liczbą wtyczek – jeśli iluminacja składa się z wielu zestawów lampek, to wiele będzie też wtyczek – rozwiązaniem może się okazać zestaw oświetleniowy z dodatkowymi gniazdami Pozwala połączyć poszczególne elementy ze sobą, i – po drugie – podłączyć iluminację do prądu przy użyciu pojedynczej wtyczki. Nie ma plątaniny kabli i konieczności sięgnięcia po przedłużacze.

Jeśli zastosujesz z kolei specjalny rozgałęziacz – to inne z rozwiązań – to pamiętaj, że niezbędny może się okazać mocniejszy zasilacz.

3. Kabel w folii

Bez problemu poradzisz sobie z podłączeniem iluminacji, jeśli podczas budowy domu pamiętałeś o gniazdach do podłączania urządzeń ogrodowych – tak od frontu, jak i od strony ogrodu. W puszkach, na ścianach zewnętrznych, wiatrołapie, garażu – to tam umieszczane są najczęściej. Co zrobić, jeśli o nich zapomniałeś? Pozostaje przedłużacz – koniecznie do użytku zewnętrznego (oznaczony kolorem pomarańczowym) i wtyczka – koniecznie zabezpieczona przed wodą, np. foliową torebką.