Redakcja Dziennik.pl

Wybierając podłogę drewnianą do mieszkania lub domu, kieruj się nie tylko jej wyglądem i ceną, ale także parametrami technicznymi. Największe znaczenie powinna mieć odporność na ścieranie i wgniecenia, ale także na zmiany wilgotności powietrza oraz temperatury.

Jeśli podłogę chcesz zamontować w pomieszczeniu intensywnie używanym, np. w holu, salonie lub kuchni, weź pod uwagę gatunki twarde, a przez to bardziej wytrzymałe, np. dąb, orzech, gruszę lub jesion. Twarde drewno sprawdzi się także w domu, w którym są zwierzęta. Ale już w sypialni można zastosować drewno miększe, co da się wyczuć także gołymi stopami – może być to sosna, świerk, brzoza.

Dyskusyjny może być wybór podłogi do pokoju dziecięcego. Z jednej strony miękka podłoga będzie przyjemniejsza w dotyku, ale z drugiej, "intensywne" zabawy dziecka mogą na takiej powierzchni pozostawić ślady.

Zawsze musimy mieć świadomość, że drewniana podłoga to produkt naturalny i nigdy nie będzie tak twardy, jak laminat (panele laminowane). Zwierzęta domowe, przesuwanie mebli z niezabezpieczonymi filcem nóżkami, cienkie obcasy czy upadek jakiegoś przedmiotu mogą spowodować uszkodzenie podłogi drewnianej.

Wzory desek drewnianych

Jeśli wcześniej miałeś do czynienia z panelami laminowanymi, być może przyzwyczaiłeś się do tego, że ich wzór jest powtarzalny, identyczny na każdym panelu. W odniesieniu do desek drewnianych nie będzie to już takie oczywiste. Drewno jest materiałem naturalnym, przez co wzór poszczególnych desek może się różnić nawet w obrębie jednej partii produktu.

- Próbnik w salonie ma jedynie charakter orientacyjny (poglądowy). Służy do tego, aby klient mógł wybrać styl podłogi, jej barwę i dostosować deski do charakteru wnętrza. Jednak ostatecznie kolor i rozkład słojów z wzornika będzie się różnił od zakupionych desek – zauważa Andrzej Sienkiewicz z sieci sklepów NOVA Technologie Obiektowe.

Aby te różnice były mniejsze, producenci podzielili deski na tzw. selekcje czy też klasy, przy czym trzeba zwrócić uwagę na fakt, że różni producenci mogą nieco inaczej definiować poszczególne kategorie. Tak rozumiane klasy nie mają wpływu na trwałość podłogi, określają natomiast najbardziej znaczące cechy wyglądu.

I tak – "styl rustykalny" będzie wskazywał na deski z wyraźnymi sękami i pęknięciami, styl "natur" odnosi się do desek z niewielkimi przebarwieniami i ze średnimi sękami, a tzw. "select" nie powinien mieć widocznych sęków ani przebarwień. Najmniej między sobą będą się różniły deski z grupy "select", najbardziej – z grupy "rustic".

Zmiana koloru

To, że deska drewniana zmienia kolor nie stanowi jej wady fabrycznej, ale jest efektem naturalnym. Każda podłoga tego typu zmienia kolor pod wpływem promieni słonecznych. Co się z tym wiąże, zmiana będzie bardziej widoczna w pomieszczeniach, do których wpada duża ilość dziennego światła. Zazwyczaj barwa drewna staje się ciemniejsza.

Warto jednak wiedzieć, że niektóre gatunki drewna zmieniają kolor w większym stopniu niż inne. Do tych, których lepiej unikać w pomieszczeniach mocno nasłonecznionych należą gatunki egzotyczne, takie jak np. doussie i jatoba.

Znaczenie może też mieć sposób, w jaki będziesz czyścić deski. Bardzo starannie dobieraj środki do mycia (powinny być zgodne z zaleceniami producenta) i używaj do tego celu jak najmniejszej ilość wody. Źle dobrana chemia oraz nadmiar wilgoci mogą stanowić przyczynę zarówno zmiany koloru, jak i wypaczenia podłogi.

Drewno a ogrzewanie podłogowe

Jeśli podłogę chcesz położyć na ogrzewaniu podłogowym, będzie to wiązało się z pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim powinieneś wykluczyć gatunki niestabilne wymiarowo, a do takich zaliczane są m.in.: buk, jesion, klon, jatoba i wenge. Sprawdzić może się natomiast dąb.

- W przypadku ogrzewania podłogowego, najlepiej zdecydować się na deskę warstwową, ponieważ dzięki swojej konstrukcji podłoga taka będzie "mniej pracowała", a więc jej kurczenie się i rozszerzanie będzie mniejsze z uwagi na kompensację poszczególnych warstw. W konsekwencji ewentualne szpary lub spęcznienia będą mniej widoczne – podkreśla Andrzej Sienkiewicz.

Kolejny ważny element to grubość takiej deski. Jeśli ma ona skutecznie przewodzić ciepło, nie powinna być grubsza niż 15 mm. Pamiętaj też, aby przed montażem posadzka została odpowiednio "wygrzana", tak aby nabrała temperatury, przy jakiej będzie używana. W trakcie eksploatacji nie można też przekraczać maksymalnej temperatury podłogi zalecanej przez producenta.

Drewno do łazienki

W łazience ważna jest stabilność drewna oraz odporność na kontakt z wodą. Pod uwagę możesz wziąć gatunki egzotyczne, np. merbau lub teak. Jeśli chcesz zamontować deskę warstwową, powinna ona być oparta na konstrukcji wodoodpornej sklejki. Do wykończenia podłogi najlepiej użyć oleju lub – jeszcze lepiej – olejowosku.

Pamiętaj jednak, że rozlana woda zawsze musi być natychmiast wycierana. Producenci podłóg drewnianych nie zalecają ich stosowania w pomieszczeniach tzw. mokrych lub z nadmierną wilgotnością. Przed zakupem zawsze należy sprawdzić czy produkt nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Szczeliny w podłodze drewnianej

Najważniejsze, co musisz wiedzieć przed zakupem podłogi drewnianej, to że deski "pracują". Praca drewna oznacza, że materiał ten będzie pęczniał w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza i kurczyć się, gdy powietrze będzie suche. W efekcie tych naturalnych procesów w podłogach drewnianych mogą pojawiać się szczeliny lub wybrzuszenia.

Optymalna wilgotność powietrza, zarówno dla ludzi, jak i dla podłóg mieści się w granicach 40-70 proc. Jeśli chcesz zminimalizować ryzyko występowania szczelin, możesz zakupić nawilżacz, a wilgotność mierzyć za pomocą higrometru.

Wybór producenta i sprzedawcy

Nie wskażemy oczywiście konkretnego producenta, ale możemy podpowiedzieć, by skłaniać się raczej ku podłogom znanych i renomowanych marek. Dlaczego? Ponieważ duże i znane firmy mają zazwyczaj opracowane najlepsze i najnowocześniejsze technologie produkcji.

- Istotne są również warunki składowania, suszenia i kwarantanny drewna. Wystarczy, że któryś z tych elementów nie zostanie dopilnowany, a posadzka może szybciej ulec zniszczeniu. Warto też zwrócić uwagę na okres gwarancyjny. Niektórzy producenci dają na swoje produkty nawet do 30 lat gwarancji – podpowiada przedstawiciel sieci sklepów NOVA.

Na drugim biegunie można postawić prywatne tartaki. Jeśli koniecznie chcesz kupić deski na podłogę w takim miejscu, dokładnie sprawdź, czy tartak dba o przechowywanie desek w odpowiednich warunkach oraz czy podłogi są sprzedawane w paczkach z folii termokurczliwej. Jeśli nie, ryzyko zakupu wadliwej podłogi jest duże.

Lepiej unikać sklepów z tanimi deskami niewiadomego pochodzenia, a czasem nawet marketów i składów budowlanych, jeśli ich magazyny nie są odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią i zmianami temperatury. Zwróć także uwagę na fachowe doradztwo, a więc czy np. sprzedawca w wybranym sklepie potrafi udzielić informacji na temat swojej oferty.

Wybierając się do sklepu po podłogę musisz mieć świadomość, że wymarzone deski nie zawsze dostaniesz "od ręki". Niektórzy producenci i sprzedawcy posiadają na szczęście zapasy najbardziej popularnych gatunków, takich jak dąb i jesion. Jednak już na podłogi egzotyczne lub inne, które wybierane są rzadziej, trzeba czasem zaczekać kilka tygodni.

Podłoga z montażem lub bez

- Nawet najlepszej jakości deski można zniszczyć poprzez niewłaściwy montaż. Profesjonalna ekipa powinna sprawdzić wilgotność wylewki betonowej i ewentualnie inne parametry, które mogą mieć wpływ na wypaczenie podłogi – mówi Andrzej Sienkiewicz.

Wynajęcie ekipy w punkcie sprzedaży daje gwarancję rocznej rękojmi oraz zazwyczaj oszczędności finansowe. Często po prostu tańsze okazuje się zamówienie podłogi z montażem niż zamawianie desek i ekipy oddzielnie (różnica jest także w podatku VAT).

Poza tym zlecając całość prac w jednym miejscu, unikamy sytuacji, w której – w razie problemów – sprzedawca będzie zwalał winę na wykonawcę, a wykonawca na sprzedawcę lub producenta.

Aklimatyzacja podłogi przed montażem

Zakupiona (koniecznie zapakowana) podłoga musi przejść przed montażem okres aklimatyzacji w pomieszczeniu, w którym będzie montowana. Dzięki temu deski mają okazję przejąć wilgotność i temperaturę otoczenia.

Jeśli mamy do czynienia z podłogą warstwową, aklimatyzacja może trwać krótko – wystarczy 48 godzin. Ale już podłogi lite, szczególnie jeśli są grube, powinny spędzić w danym pomieszczeniu więcej czasu – ok. 7 dni. Dzięki temu zmniejszymy ryzyko mocnego pęcznienia i wysychania drewna po ułożeniu podłogi.

Mając odpowiednią wiedzę na temat naturalnych cech podłóg drewnianych, korzystając z pomocy fachowej ekipy montażowej oraz pielęgnując deski zgodnie z zaleceniami producenta, wymarzona podłoga z drewna może służyć w Twoim domu lub mieszkaniu przez długie lata. Jej niepowtarzalny, szlachetny wygląd sprawi, że wnętrza będą miały ponadczasowy styl i unikalny klimat.